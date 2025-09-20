Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 20 settembre 2025: Verona-Juventus, Gp F1 Baku e Mondiali atletica

Tutta la programmazione sportiva italiana di oggi, dagli sport individuali al calcio, disponibile sulle principali emittenti TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone una ricca programmazione dedicata a diversi sport tra cui atletica leggera, calcio, ciclismo, pallavolo femminile, rugby femminile e tennis. Le emittenti italiane offrono una copertura ampia che spazia dagli appuntamenti gratuiti sui canali Rai Sport e Sportitalia, fino alle numerose sfide trasmesse sulle pay-tv come Sky e Dazn.

Da segnalare, per il calcio, le partite di Serie A e Serie B, con sfide importanti come Udinese-Milan e Bologna-Genoa, trasmesse tra Sky e Dazn, oltre agli incontri delle serie minori e internazionali come la Premier League e la Bundesliga. Per gli appassionati di ciclismo, in diretta le tappe del Giro di Slovacchia e del Giro del Lussemburgo su Eurosport. C’è anche la F1 con le qualifiche del Gp di Baku su Sky.

Chi predilige lo sport individuale potrà seguire l’ATP & WTA sulla piattaforma Sky Sport, con semifinali del WTA 500 Korea in programma. A chiudere la serata non mancheranno le emozioni della pallavolo femminile con il Trofeo Mimmo Fusco e gli scontri del rugby femminile per la Coppa del Mondo in Inghilterra, disponibili su Rai Sport.

Insomma, una giornata ricca di eventi da non perdere, per gli appassionati di ogni disciplina che vogliono restare aggiornati e seguire in diretta i loro sport preferiti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

12:00 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Eurosport) 11:55 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)

Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Rai Sport) 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Rai 2)

F1, GP AZERBAIJAN

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

10.30 : F1 – Prove Libere 3

: F1 – Prove Libere 3 14: F1 – Qualifiche

Calcio

02:15 Liga Profesional: Atletico Tucuman-River Plate (Sportitalia)

Liga Profesional: Atletico Tucuman-River Plate (Sportitalia) 07:00 Primavera 1: (nessuna partita indicata con orario 07:00)

Primavera 1: (nessuna partita indicata con orario 07:00) 11:00 Primavera 1: Fiorentina-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Lecce (Sportitalia) 11:55 Primavera 1: (nessuna partita indicata con orario 11:55)

Primavera 1: (nessuna partita indicata con orario 11:55) 13:00 Primavera 1: Milan-Frosinone (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Frosinone (Sportitalia) 13:30 Premier League: Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio)

Premier League: Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio) 15:00 Primavera 1: Juventus-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Bologna (Sportitalia) 15:00 Serie A: Bologna-Genoa (Dazn)

Serie A: Bologna-Genoa (Dazn) 15:00 Serie B: Reggiana-Catanzaro (Dazn)

Serie B: Reggiana-Catanzaro (Dazn) 15:00 Serie B: Spezia-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Spezia-Juve Stabia (Dazn) 15:00 Serie B: Venezia-Cesena (Dazn)

Serie B: Venezia-Cesena (Dazn) 15:30 Bundesliga: Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max)

Bundesliga: Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max) 15:30 Ciclismo (non calcio) 4a tappa Giro di Slovacchia

Ciclismo (non calcio) 4a tappa Giro di Slovacchia 16:00 Premier League: West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)

Premier League: West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League: Brighton-Tottenham (Sky Sport 1)

Premier League: Brighton-Tottenham (Sky Sport 1) 17:15 Serie B: Monza-Sampdoria (Dazn)

Serie B: Monza-Sampdoria (Dazn) 17:30 Serie C: Audace Cerignola-Foggia (Sky Sport Mix)

Serie C: Audace Cerignola-Foggia (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C: Catania-Sorrento (Sky Sport Arena)

Serie C: Catania-Sorrento (Sky Sport Arena) 18:00 Serie A: Verona-Juventus (Dazn)

Serie A: Verona-Juventus (Dazn) 18:30 Bundesliga: RB Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: RB Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio) 18:30 Premier League: Manchester United-Chelsea (Sky Sport 1)

Premier League: Manchester United-Chelsea (Sky Sport 1) 19:30 Serie B: Mantova-Modena (Dazn)

Serie B: Mantova-Modena (Dazn) 20:45 Serie A: Udinese-Milan (Sky)

Serie A: Udinese-Milan (Sky) 20:45 Serie A: Udinese-Milan (Dazn)

Serie A: Udinese-Milan (Dazn) 20:45 Serie A: Udinese-Milan (Sky Sport Calcio)

Serie A: Udinese-Milan (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Udinese-Milan (Sky Sport 1)

Serie A: Udinese-Milan (Sky Sport 1) 21:00 Premier League: Fulham-Brentford (Sky Sport Arena)

Ciclismo

15:30 Giro di Slovacchia – 4a tappa (Eurosport)

Giro di Slovacchia – 4a tappa (Eurosport) 17:00 Giro del Lussemburgo – 4a tappa (Eurosport)

Pallavolo Femminile

18:30 Trofeo Mimmo Fusco: Bergamo-Futura Busto Arsizio (Rai Sport)

Trofeo Mimmo Fusco: Bergamo-Futura Busto Arsizio (Rai Sport) 20:30 Trofeo Mimmo Fusco: UYBA Busto Arsizio-Brescia (Rai Sport)

Rugby Femminile

16:30 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Francia-Inghilterra (Rai Sport)

Tennis

07:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport 1) 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Max) 10:00 WTA 500 Korea – 1a Semifinale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Korea – 1a Semifinale (Sky Sport Arena) 12:00 WTA 500 Korea – 2a Semifinale (Sky Sport Arena)