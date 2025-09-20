Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 20 settembre 2025: Verona-Juventus, Gp F1 Baku e Mondiali atletica

La giornata sportiva di oggi propone una ricca programmazione dedicata a diversi sport tra cui atletica leggera, calcio, ciclismo, pallavolo femminile, rugby femminile e tennis. Le emittenti italiane offrono una copertura ampia che spazia dagli appuntamenti gratuiti sui canali Rai Sport e Sportitalia, fino alle numerose sfide trasmesse sulle pay-tv come Sky e Dazn.
Da segnalare, per il calcio, le partite di Serie A e Serie B, con sfide importanti come Udinese-Milan e Bologna-Genoa, trasmesse tra Sky e Dazn, oltre agli incontri delle serie minori e internazionali come la Premier League e la Bundesliga. Per gli appassionati di ciclismo, in diretta le tappe del Giro di Slovacchia e del Giro del Lussemburgo su Eurosport. C’è anche la F1 con le qualifiche del Gp di Baku su Sky.
Chi predilige lo sport individuale potrà seguire l’ATP & WTA sulla piattaforma Sky Sport, con semifinali del WTA 500 Korea in programma. A chiudere la serata non mancheranno le emozioni della pallavolo femminile con il Trofeo Mimmo Fusco e gli scontri del rugby femminile per la Coppa del Mondo in Inghilterra, disponibili su Rai Sport.
Insomma, una giornata ricca di eventi da non perdere, per gli appassionati di ogni disciplina che vogliono restare aggiornati e seguire in diretta i loro sport preferiti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 12:00 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Eurosport)
- 11:55 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)
- 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione serale) (Rai 2)
F1, GP AZERBAIJAN
- 10.30: F1 – Prove Libere 3
- 14: F1 – Qualifiche
Calcio
- 02:15 Liga Profesional: Atletico Tucuman-River Plate (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1: Fiorentina-Lecce (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Frosinone (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Primavera 1: Juventus-Bologna (Sportitalia)
- 15:00 Serie A: Bologna-Genoa (Dazn)
- 15:00 Serie B: Reggiana-Catanzaro (Dazn)
- 15:00 Serie B: Spezia-Juve Stabia (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Cesena (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max)
- 15:30 Ciclismo (non calcio) 4a tappa Giro di Slovacchia
- 16:00 Premier League: West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)
- 16:00 Premier League: Brighton-Tottenham (Sky Sport 1)
- 17:15 Serie B: Monza-Sampdoria (Dazn)
- 17:30 Serie C: Audace Cerignola-Foggia (Sky Sport Mix)
- 17:30 Serie C: Catania-Sorrento (Sky Sport Arena)
- 18:00 Serie A: Verona-Juventus (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: RB Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio)
- 18:30 Premier League: Manchester United-Chelsea (Sky Sport 1)
- 19:30 Serie B: Mantova-Modena (Dazn)
- 20:45 Serie A: Udinese-Milan (Sky)
- 21:00 Premier League: Fulham-Brentford (Sky Sport Arena)
Ciclismo
- 15:30 Giro di Slovacchia – 4a tappa (Eurosport)
- 17:00 Giro del Lussemburgo – 4a tappa (Eurosport)
Pallavolo Femminile
- 18:30 Trofeo Mimmo Fusco: Bergamo-Futura Busto Arsizio (Rai Sport)
- 20:30 Trofeo Mimmo Fusco: UYBA Busto Arsizio-Brescia (Rai Sport)
Rugby Femminile
- 16:30 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Francia-Inghilterra (Rai Sport)
Tennis
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)
- 10:00 WTA 500 Korea – 1a Semifinale (Sky Sport Arena)
- 12:00 WTA 500 Korea – 2a Semifinale (Sky Sport Arena)
