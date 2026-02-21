Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 21 febbraio: Serie A, Olimpiadi, basket, volley e Sei Nazioni

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi: dal calcio al tennis fino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Pubblicato:

La giornata sportiva di sabato 21 febbraio si presenta ricca e variegata, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis, rugby, motociclismo, pallavolo e le attesissime Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Le competizioni di calcio spaziano dalla Serie A alla Premier League fino alla Serie B, coinvolgendo squadre di primo piano come Juventus, Lazio, Inter e Manchester City.

In campo nel basket si disputano momenti cruciali della Coppa Italia e della NBA, mentre i tornei di tennis vedono semifinali importanti nei circuiti ATP e WTA, con incontri trasmessi su Sky Sport Tennis. Gli appassionati di motociclismo non potranno perdere la Superbike con il GP Australia in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1. Allo stesso tempo, il rugby propone sfide di rilievo nel Sei Nazioni. Le gare di pallavolo femminile e maschile della Serie A e SuperLega completano il palinsesto, mentre le Olimpiadi Invernali offrono appuntamenti gratuiti su Rai 2 ed Eurosport. Sarà dunque una giornata intensa, con una ricca offerta televisiva per tutte le preferenze sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 02:30 NBA: New York Knicks-Houston (Sky Sport Basket)
  • 18:00 Coppa Italia Semifinale 1 (Sky Sport Basket)
  • 18:00 Coppa Italia Semifinale 1 (Sky Sport 1)
  • 18:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano (Cielo, gratuito)
  • 20:45 Coppa Italia Semifinale 2 (Sky Sport Basket)
  • 20:45 Olidata Bologna-Bertram Derthona Tortona (Cielo, gratuito)
  • 23:00 NBA: Phoenix Suns-Orlando Magic (Sky Sport 1)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Milan-Napoli (Sportitalia, gratuito)
  • 13:00 Primavera 1: Torino-Juventus (Sportitalia, gratuito)
  • 13:00 Bundesliga 2: Darmstadt-Dusseldorf (Sky Sport Calcio)
  • 14:30 Serie C: Gubbio-Arezzo (Sky Sport 1)
  • 15:00 Serie A: Juventus-Como (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Mantova-Sampdoria (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Padova-Bari (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Palermo-Sudtirol (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Virtus Entella-Catanzaro (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Venezia-Pescara (Dazn)
  • 15:10 Bundesliga: Bayern Monaco-Eintracht (Sky Sport Max)
  • 16:00 Premier League: Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix)
  • 16:00 Premier League: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio)
  • 17:15 Serie B: Cesena-Spezia (Dazn)
  • 17:40 Rugby Sei Nazioni 3ga Galles-Scozia (Sky Sport Arena)
  • 18:00 Serie A: Lecce-Inter (Dazn)
  • 18:30 Bundesliga: Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio)
  • 19:30 Serie B: Carrarese-Monza (Dazn)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Sky Sport Calcio)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Dazn)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Sky)
  • 21:00 Premier League: Manchester City-Newcastle (Sky Sport 1)

Motociclismo

  • 03:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)
  • 03:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)
  • 04:30 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)
  • 06:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)
  • 06:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

  • 09:00 Evento in diretta (Eurosport, gratuito)
  • 10:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
  • 11:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
  • 13:30 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
  • 18:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
  • 21:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1: Firenze-Novara (Dazn)
  • 20:30 Serie A1: Bergamo-Macerata (Dazn)

Pallavolo Maschile

  • 20:30 SuperLega: Verona-Perugia (Dazn)

Rugby

  • 15:10 Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Arena)
  • 17:40 Sei Nazioni: Galles-Scozia (Sky Sport Arena)

Tennis

  • 02:00 ATP 250 Delray Beach 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 19:00 ATP 500 Doha Finale (Sky Sport Tennis)
  • 20:45 ATP 500 Rio de Janeiro 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 21:00 ATP 500 Rio de Janeiro 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 21:00 ATP 250 Delray Beach 1a Semifinale (Sky Sport Max)
  • 23:00 ATP 500 Rio de Janeiro 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 21 febbraio: Serie A, Olimpiadi, basket, volley e Sei Nazioni

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Juventus - Como
Lecce - Inter
Cagliari - Lazio
SERIE B:
Mantova - Sampdoria
Venezia - Pescara
Virtus Entella - Catanzaro
Padova - Bari
Palermo - Sudtirol
Cesena - Spezia
Carrarese - Monza

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio