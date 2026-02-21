Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 21 febbraio: Serie A, Olimpiadi, basket, volley e Sei Nazioni

La giornata sportiva di sabato 21 febbraio si presenta ricca e variegata, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis, rugby, motociclismo, pallavolo e le attesissime Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Le competizioni di calcio spaziano dalla Serie A alla Premier League fino alla Serie B, coinvolgendo squadre di primo piano come Juventus, Lazio, Inter e Manchester City.
In campo nel basket si disputano momenti cruciali della Coppa Italia e della NBA, mentre i tornei di tennis vedono semifinali importanti nei circuiti ATP e WTA, con incontri trasmessi su Sky Sport Tennis. Gli appassionati di motociclismo non potranno perdere la Superbike con il GP Australia in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1. Allo stesso tempo, il rugby propone sfide di rilievo nel Sei Nazioni. Le gare di pallavolo femminile e maschile della Serie A e SuperLega completano il palinsesto, mentre le Olimpiadi Invernali offrono appuntamenti gratuiti su Rai 2 ed Eurosport. Sarà dunque una giornata intensa, con una ricca offerta televisiva per tutte le preferenze sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:30 NBA: New York Knicks-Houston (Sky Sport Basket)
- 18:00 Coppa Italia Semifinale 1 (Sky Sport Basket)
- 18:00 Coppa Italia Semifinale 1 (Sky Sport 1)
- 18:00 Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano (Cielo, gratuito)
- 20:45 Coppa Italia Semifinale 2 (Sky Sport Basket)
- 20:45 Olidata Bologna-Bertram Derthona Tortona (Cielo, gratuito)
- 23:00 NBA: Phoenix Suns-Orlando Magic (Sky Sport 1)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Milan-Napoli (Sportitalia, gratuito)
- 13:00 Primavera 1: Torino-Juventus (Sportitalia, gratuito)
- 13:00 Bundesliga 2: Darmstadt-Dusseldorf (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Gubbio-Arezzo (Sky Sport 1)
- 15:00 Serie A: Juventus-Como (Dazn)
- 15:00 Serie B: Mantova-Sampdoria (Dazn)
- 15:00 Serie B: Padova-Bari (Dazn)
- 15:00 Serie B: Palermo-Sudtirol (Dazn)
- 15:00 Serie B: Virtus Entella-Catanzaro (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Pescara (Dazn)
- 15:10 Bundesliga: Bayern Monaco-Eintracht (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix)
- 16:00 Premier League: Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio)
- 17:15 Serie B: Cesena-Spezia (Dazn)
- 17:40 Rugby Sei Nazioni 3ga Galles-Scozia (Sky Sport Arena)
- 18:00 Serie A: Lecce-Inter (Dazn)
- 18:30 Bundesliga: Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio)
- 19:30 Serie B: Carrarese-Monza (Dazn)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Dazn)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Lazio (Sky)
- 21:00 Premier League: Manchester City-Newcastle (Sky Sport 1)
Motociclismo
- 03:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)
- 03:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)
- 04:30 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)
- 06:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport 1)
- 06:00 Superbike GP Australia, Phillip Island Grand Prix Circuit (Sky Sport MotoGP)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:00 Evento in diretta (Eurosport, gratuito)
- 10:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
- 11:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
- 13:30 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
- 18:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
- 21:00 Evento in diretta (Rai 2, gratuito)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1: Firenze-Novara (Dazn)
- 20:30 Serie A1: Bergamo-Macerata (Dazn)
Pallavolo Maschile
- 20:30 SuperLega: Verona-Perugia (Dazn)
Rugby
- 15:10 Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Arena)
- 17:40 Sei Nazioni: Galles-Scozia (Sky Sport Arena)
Tennis
- 02:00 ATP 250 Delray Beach 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 19:00 ATP 500 Doha Finale (Sky Sport Tennis)
- 20:45 ATP 500 Rio de Janeiro 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 21:00 ATP 500 Rio de Janeiro 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 21:00 ATP 250 Delray Beach 1a Semifinale (Sky Sport Max)
- 23:00 ATP 500 Rio de Janeiro 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
