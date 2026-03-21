Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 21 marzo 2026: serie A, Milano-Sanremo, Motogp, sci e Atp Miami

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in tv: calcio, ciclismo, pallavolo, atletica e molto altro.

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, calcio, ciclismo, motociclismo, pallamano, pallavolo, rugby, sci alpino, tennis e molto altro ancora si presenta per gli sportivi italiani e non solo. Da mattina a sera numerosi eventi di rilievo sono in calendario, offrendo dirette su diverse piattaforme e canali TV, sia in chiaro che a pagamento.

Si parte con le gare di Atletica Leggera dei Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, trasmesse in streaming a pagamento e su Rai Sport, per poi passare alle intense sfide di Calcio, che occupano gran parte della programmazione, con importanti incontri di Serie A, Serie B, Premier League e campionati giovanili. Sempre legato alle due ruote, il Motociclismo MotoGP regala l’adrenalina del GP della Repubblica Argentina, visibile su Sky e TV8.

Gli appassionati di Ciclismo seguono le emozioni della Milano-Sanremo sia femminile che maschile, trasmesse principalmente da Eurosport 2 e Rai Sport, mentre il Sci Alpino propone le finali di Lillehammer 2026 con le discese libere maschili e femminili.

Non mancano gli scontri di Pallavolo maschile e femminile di Serie A e SuperLega, con le dirette su Dazn e Rai Sport, oltre alla Pallamano maschile con l’amichevole Ungheria-Italia su Sky Sport Arena. Guardando al rugby, l’attesa per il campionato United Rugby Championship e Serie A Elite si riflette sulle trasmissioni Rai e Sky.

Infine, la sera è riservata al Tennis con la quinta giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Miami, trasmessa dai canali Sky dedicati al tennis. Insomma, una giornata variegata dove ogni tifoso può trovare il suo sport preferito in diretta TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

10:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 – 2a giornata (Sessione mattutina) (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 – 2a giornata (Sessione mattutina) (Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 18:30 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 – 2a giornata (Sessione serale) (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Independiente-Talleres (Sportitalia)

Liga Profesional: Independiente-Talleres (Sportitalia) 02:15 Liga Profesional: Belgrano-Racing (Sportitalia)

Liga Profesional: Belgrano-Racing (Sportitalia) 10:00 Primavera 1: Napoli-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Genoa (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Juventus-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Milan (Sportitalia) 13:30 Premier League: Brighton-Liverpool (Sky Sport Calcio)

Premier League: Brighton-Liverpool (Sky Sport Calcio) 15:00 Primavera 1: Roma-Monza (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Monza (Sportitalia) 15:00 Serie B: Cesena-Catanzaro (Dazn)

Serie B: Cesena-Catanzaro (Dazn) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Spezia (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Spezia (Dazn) 15:00 Serie B: Padova-Palermo (Dazn)

Serie B: Padova-Palermo (Dazn) 15:00 Serie A: Parma-Cremonese (Dazn)

Serie A: Parma-Cremonese (Dazn) 16:00 Premier League: Fulham-Burnley (Sky Sport Calcio)

Premier League: Fulham-Burnley (Sky Sport Calcio) 16:15 Calcio Femminile Serie A: Inter-Napoli (Rai Sport)

Calcio Femminile Serie A: Inter-Napoli (Rai Sport) 17:15 Serie B: Monza-Venezia (Dazn)

Serie B: Monza-Venezia (Dazn) 17:30 Serie C: Ravenna-Livorno (Sky Sport Mix)

Serie C: Ravenna-Livorno (Sky Sport Mix) 18:00 Serie A: Milan-Torino (Dazn)

Serie A: Milan-Torino (Dazn) 18:30 Premier League: Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio)

Premier League: Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio) 18:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Amburgo (Sky Sport Max)

Bundesliga: Borussia Dortmund-Amburgo (Sky Sport Max) 19:30 Serie B: Modena-Mantova (Dazn)

Serie B: Modena-Mantova (Dazn) 20:45 Serie A: Juventus-Sassuolo (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn)

Serie A: Juventus-Sassuolo (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn) 21:00 Premier League: Leeds United-Brentford (Sky Sport Mix)

Ciclismo

10:00 Milano-Sanremo (Eurosport 2, Rai Sport)

Milano-Sanremo (Eurosport 2, Rai Sport) 12:30 Milano-Sanremo femminile (Eurosport 2)

Milano-Sanremo femminile (Eurosport 2) 14:00 Milano-Sanremo (Rai 2)

Milano-Sanremo (Rai 2) 14:30 Milano-Sanremo (Eurosport 2)

Motociclismo

19:00 MotoGP GP Repubblica Argentina – Termas de Rio Hondo (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Pallamano Maschile

14:30 Amichevole: Ungheria-Italia (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

21:15 Serie A1: Novara-Conegliano (Dazn, Rai Sport)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Milano-Verona (Dazn)

Rugby

14:00 Serie A Elite: Rovigo-Padova (Rai Sport)

Serie A Elite: Rovigo-Padova (Rai Sport) 16:00 United Rugby Championship: Benetton-Ospreys (Sky Sport Max)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Finali Lillehammer 2026 – Discesa Libera M (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo: Finali Lillehammer 2026 – Discesa Libera M (Eurosport, Rai 2) 12:30 Coppa del Mondo: Finali Lillehammer 2026 – Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)

Tennis

16:00 ATP & WTA 1000 Miami – 5a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA 1000 Miami – 5a giornata (Sky Sport Tennis) 21:30 ATP & WTA 1000 Miami – 5a giornata (Sky Sport Arena)

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