Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 22 novembre 2025: serie A, serie B e slalom maschile

Un sabato ricco di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati con una varietà di discipline protagoniste sugli schermi italiani. La giornata è dominata dal calcio con le partite di Premier League, Serie A, Serie B, Bundesliga, Ligue 1 e campionati giovanili come la Primavera 1; oltre a questo il pubblico potrà seguire importanti incontri di basket sia in Serie A che NBA. In evidenza anche lo spettacolo del tennis con le semifinali dell’ATP Bergamo Challenger culminanti in serata, mentre per gli amanti della velocità non mancherà il fascino del GP Las Vegas di Formula 1. La neve scenderà con le manche dello Slalom maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino, trasmesse da canali sia in chiaro che a pagamento. Inoltre, la pallavolo maschile offrirà un match della SuperLega e il rugby sarà protagonista con l’Autumn Nations Series, dove saranno in campo le grandi nazionali. Gli appassionati avranno così modo di scegliere tra eventi di grande qualità, in chiaro e pay TV, per vivere una giornata all’insegna dello sport.
Automobilismo
- 05:00 Formula 1: GP Las Vegas, Las Vegas Street Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket
- 18:15 Serie A: Trento-Treviso (Sky Sport Basket, Cielo)
- 23:00 NBA: Orlando-New York (Sky Sport Basket)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Velez Sarsfield-Argentinos Jrs. (Sportitalia)
- 02:00 National Women’s Soccer League 2025 Finale (Sky Sport Calcio)
- 10:30 Primavera 1: Napoli-Frosinone (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Juventus-Roma (Sportitalia)
- 13:00 Bundesliga 2: Paderborn-Hannover (Sky Sport Arena, Sky Sport Calcio)
- 13:30 Premier League: Burnley-Chelsea (Sky Sport 1)
- 13:30 Premier League: Bournemouth-West Ham (Sky Sport Mix, Sky Sport Calcio)
- 15:00 Serie B: Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana, Virtus Entella-Palermo (Dazn)
- 15:00 Serie A: Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna (Dazn)
- 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Milan (Sportitalia)
- 15:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Friburgo (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Liverpool-Nottingham Forest (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
- 17:15 Serie B: Padova-Venezia (Dazn)
- 17:30 Serie C: Ravenna-Gubbio (Sky Sport Max)
- 18:00 Serie A: Fiorentina-Juventus (Dazn)
- 18:30 Premier League: Newcastle-Manchester City (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
- 18:30 Bundesliga: Colonia-Eintracht (Sky Sport Mix)
- 19:30 Serie B: Bari-Frosinone (Dazn)
- 20:45 Serie A: Napoli-Atalanta (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky, Dazn)
- 21:05 Ligue 1: PSG-Le Havre (Sky Sport Max)
Sci Alpino
- 10:30 Coppa del Mondo: Gurgl. Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)
- 13:30 Coppa del Mondo: Gurgl. Slalom M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Cisterna-Milano (Rai Sport)
Tennis
- 18:00 ATP Bergamo Challenger: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 20:00 ATP Bergamo Challenger: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
Rugby
- 16:10 Autumn Nations Series: Galles-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)
- 18:40 Autumn Nations Series: Irlanda-Sudafrica (Sky Sport Arena)
- 21:00 Autumn Nations Series: Italia-Cile (Rai Sport)
- 21:10 Autumn Nations Series: Italia-Cile (Sky Sport Arena)
- 21:10 Autumn Nations Series: Francia-Australia (Sky Sport Mix)
