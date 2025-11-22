Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 22 novembre 2025: serie A, serie B e slalom maschile

Tutti gli eventi sportivi in diretta TV, dallo Sci Alpino al Rugby, con orari e canali di trasmissione.

Un sabato ricco di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati con una varietà di discipline protagoniste sugli schermi italiani. La giornata è dominata dal calcio con le partite di Premier League, Serie A, Serie B, Bundesliga, Ligue 1 e campionati giovanili come la Primavera 1; oltre a questo il pubblico potrà seguire importanti incontri di basket sia in Serie A che NBA. In evidenza anche lo spettacolo del tennis con le semifinali dell’ATP Bergamo Challenger culminanti in serata, mentre per gli amanti della velocità non mancherà il fascino del GP Las Vegas di Formula 1. La neve scenderà con le manche dello Slalom maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino, trasmesse da canali sia in chiaro che a pagamento. Inoltre, la pallavolo maschile offrirà un match della SuperLega e il rugby sarà protagonista con l’Autumn Nations Series, dove saranno in campo le grandi nazionali. Gli appassionati avranno così modo di scegliere tra eventi di grande qualità, in chiaro e pay TV, per vivere una giornata all’insegna dello sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

05:00 Formula 1: GP Las Vegas, Las Vegas Street Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

18:15 Serie A: Trento-Treviso (Sky Sport Basket, Cielo)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Velez Sarsfield-Argentinos Jrs. (Sportitalia)

Sci Alpino

10:30 Coppa del Mondo: Gurgl. Slalom M (1a manche) (Eurosport, Rai 2)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Cisterna-Milano (Rai Sport)

Tennis

18:00 ATP Bergamo Challenger: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

Rugby

16:10 Autumn Nations Series: Galles-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)

Autumn Nations Series: Irlanda-Sudafrica (Sky Sport Arena) 21:00 Autumn Nations Series: Italia-Cile (Rai Sport)

