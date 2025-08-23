Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 23 agosto 2025: parte la serie A e c'è anche la Motogp

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Calcio, con un cartellone che spazia dalla Primavera 1 alla Serie A, passando per la Premier League, la Serie B, la Serie C e la LaLiga. Le diverse sfide saranno trasmesse sia su canali in chiaro come Sportitalia sia sulle piattaforme pay come Dazn e Sky. Il motociclismo propone invece il GP Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park, visibile su più canali tra cui Sky Sport e TV8. Per gli amanti del ciclismo, oggi si possono seguire le tappe della Vuelta e del Renewi Tour, entrambe su Eurosport. Il tennis offre gli ultimi atti dei tornei WTA e ATP con le finali sui canali Sky Sport Tennis. Infine, grande attenzione al rugby e rugby femminile con gli incontri della Coppa del Mondo Inghilterra 2025 e del prestigioso The Rugby Championship, visibili su Rai Sport e Sky Sport Arena. Una offerta variegata e per tutti i gusti, con eventi per tutti i palati sportivi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Torino-Napoli (Sportitalia)
- 16:30 Primavera 1: Genoa-Fiorentina (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio)
- 16:00 Premier League: Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix)
- 16:00 Premier League: Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Brentford-Aston Villa (Sky Sport 1)
- 18:30 Serie A: Genoa-Lecce (Dazn)
- 18:30 Serie A: Sassuolo-Napoli (Dazn)
- 18:30 Premier League: Arsenal-Leeds United (Sky Sport 1)
- 19:00 Serie B: Empoli-Padova (Dazn)
- 19:00 Serie B: Virtus Entella-Juve Stabia (Dazn)
- 17:00 LaLiga: Maiorca-Celta Vigo (Dazn)
- 19:30 LaLiga: Atletico Madrid-Elche (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Diretta Gol (1a giornata) (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Roma-Bologna (Sky)
- 20:45 Serie A: Milan-Cremonese (Dazn)
- 21:30 LaLiga: Levante-Barcellona (Dazn)
- 21:00 Serie C: Ravenna-Campobasso (Sky Sport Mix)
- 18:00 Serie C: Ascoli-Pianese (Sky Sport Mix)
- 18:00 Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio)
- 21:00 Serie C: Lecco-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max)
- 21:00 Serie C: Union Brescia-Arzignano V. (Sky Sport Arena)
- 21:00 Serie B: Monza-Mantova (Dazn)
- 21:00 Serie B: Palermo-Reggiana (Dazn)
Ciclismo
- 12:45 La Vuelta: 1a tappa (Eurosport)
- 13:35 Renewi Tour: 4a tappa (Eurosport 2)
Motociclismo
- 15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP)
- 15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8)
- 15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport 1)
Tennis
- 02:30 WTA 500 Monterrey, Finale (Sky Sport Tennis)
- 20:30 WTA 250 Cleveland, Finale (Sky Sport Tennis)
- 23:00 ATP 250 Winston-Salem, Finale (Sky Sport Tennis)
Rugby
- 17:10 The Rugby Championship: Sudafrica-Australia (Sky Sport Arena)
- 23:10 The Rugby Championship: Argentina-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)
Rugby Femminile
- 21:15 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Francia-Italia (Rai Sport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.