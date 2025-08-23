Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 23 agosto 2025: parte la serie A e c'è anche la Motogp

Una panoramica completa degli appuntamenti sportivi di oggi in TV tra calcio, ciclismo, motociclismo, tennis e rugby.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Calcio, con un cartellone che spazia dalla Primavera 1 alla Serie A, passando per la Premier League, la Serie B, la Serie C e la LaLiga. Le diverse sfide saranno trasmesse sia su canali in chiaro come Sportitalia sia sulle piattaforme pay come Dazn e Sky. Il motociclismo propone invece il GP Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park, visibile su più canali tra cui Sky Sport e TV8. Per gli amanti del ciclismo, oggi si possono seguire le tappe della Vuelta e del Renewi Tour, entrambe su Eurosport. Il tennis offre gli ultimi atti dei tornei WTA e ATP con le finali sui canali Sky Sport Tennis. Infine, grande attenzione al rugby e rugby femminile con gli incontri della Coppa del Mondo Inghilterra 2025 e del prestigioso The Rugby Championship, visibili su Rai Sport e Sky Sport Arena. Una offerta variegata e per tutti i gusti, con eventi per tutti i palati sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

11:00 Primavera 1: Torino-Napoli (Sportitalia)

Primavera 1: Torino-Napoli (Sportitalia) 16:30 Primavera 1: Genoa-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Genoa-Fiorentina (Sportitalia) 13:30 Premier League: Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League: Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix)

Premier League: Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix) 16:00 Premier League: Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max)

Premier League: Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max) 16:00 Premier League: Brentford-Aston Villa (Sky Sport 1)

Premier League: Brentford-Aston Villa (Sky Sport 1) 18:30 Serie A: Genoa-Lecce (Dazn)

Serie A: Genoa-Lecce (Dazn) 18:30 Serie A: Sassuolo-Napoli (Dazn)

Serie A: Sassuolo-Napoli (Dazn) 18:30 Premier League: Arsenal-Leeds United (Sky Sport 1)

Premier League: Arsenal-Leeds United (Sky Sport 1) 19:00 Serie B: Empoli-Padova (Dazn)

Serie B: Empoli-Padova (Dazn) 19:00 Serie B: Virtus Entella-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Virtus Entella-Juve Stabia (Dazn) 17:00 LaLiga: Maiorca-Celta Vigo (Dazn)

LaLiga: Maiorca-Celta Vigo (Dazn) 19:30 LaLiga: Atletico Madrid-Elche (Dazn)

LaLiga: Atletico Madrid-Elche (Dazn) 15:30 Bundesliga: Diretta Gol (1a giornata) (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: Diretta Gol (1a giornata) (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Roma-Bologna (Sky)

Serie A: Roma-Bologna (Sky) 20:45 Serie A: Roma-Bologna (Dazn)

Serie A: Roma-Bologna (Dazn) 20:45 Serie A: Roma-Bologna (Sky Sport Calcio)

Serie A: Roma-Bologna (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Roma-Bologna (Sky Sport 1)

Serie A: Roma-Bologna (Sky Sport 1) 20:45 Serie A: Milan-Cremonese (Dazn)

Serie A: Milan-Cremonese (Dazn) 21:30 LaLiga: Levante-Barcellona (Dazn)

LaLiga: Levante-Barcellona (Dazn) 21:00 Serie C: Ravenna-Campobasso (Sky Sport Mix)

Serie C: Ravenna-Campobasso (Sky Sport Mix) 18:00 Serie C: Ascoli-Pianese (Sky Sport Mix)

Serie C: Ascoli-Pianese (Sky Sport Mix) 18:00 Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio)

Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Max)

Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Max) 21:00 Serie C: Lecco-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max)

Serie C: Lecco-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport Max) 21:00 Serie C: Union Brescia-Arzignano V. (Sky Sport Arena)

Serie C: Union Brescia-Arzignano V. (Sky Sport Arena) 21:00 Serie B: Monza-Mantova (Dazn)

Serie B: Monza-Mantova (Dazn) 21:00 Serie B: Palermo-Reggiana (Dazn)

Serie B: Palermo-Reggiana (Dazn) 16:00 Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Max)

Serie C: Carpi-Juventus Next Gen (Sky Sport Max) 17:00 LaLiga: Maiorca-Celta Vigo (Dazn)

Ciclismo

12:45 La Vuelta: 1a tappa (Eurosport)

La Vuelta: 1a tappa (Eurosport) 13:35 Renewi Tour: 4a tappa (Eurosport 2)

Motociclismo

15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP)

MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP) 15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8)

MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8) 15:00 MotoGP GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport 1)

Tennis

02:30 WTA 500 Monterrey, Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 500 Monterrey, Finale (Sky Sport Tennis) 20:30 WTA 250 Cleveland, Finale (Sky Sport Tennis)

WTA 250 Cleveland, Finale (Sky Sport Tennis) 23:00 ATP 250 Winston-Salem, Finale (Sky Sport Tennis)

Rugby

17:10 The Rugby Championship: Sudafrica-Australia (Sky Sport Arena)

The Rugby Championship: Sudafrica-Australia (Sky Sport Arena) 23:10 The Rugby Championship: Argentina-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)

Rugby Femminile

21:15 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Francia-Italia (Rai Sport)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp