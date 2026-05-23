Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 23 maggio: F1 Gp Canada, Giro d'Italia, serie A e Atp500 Amburgo

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in televisione, dal calcio al tennis passando per ciclismo e automobilismo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi, con un palinsesto televisivo che abbraccia un ampio spettro di discipline. Gli appassionati di Calcio potranno seguire diversi incontri di Serie A, Coppa di Germania e Primavera 1, con match come Bologna-Inter e Lazio-Pisa trasmessi su diverse piattaforme. Per gli amanti delle due ruote, il Ciclismo propone la 14a tappa del Giro d’Italia da Aosta a Pila, con dirette su Rai Sport ed Eurosport, mentre i tifosi di automobilismo non perderanno il Gran Premio del Canada di Formula 1 con più opzioni di visione, tra cui Sky Sport F1, TV8 e Sky Sport 1. Anche il Tennis è protagonista con le finali degli ATP 250 di Ginevra e ATP 500 di Amburgo sui canali Sky. Inoltre, la pallavolo femminile offre emozioni con il FIPAV Cup a Genova, visibile sia su Rai Sport che su Sky Sport Arena. Completano il quadro gli eventi di Atletica Leggera con la Diamond League a Xiamen e la Serie A2 di Basket, tutti visibili sia in chiaro che a pagamento su varie emittenti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

13:00 Diamond League, Xiamen (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Diamond League, Xiamen (Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 14:00 Diamond League, Xiamen (Rai Sport)

Automobilismo

18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport F1 – pay)

Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport F1 – pay) 18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (TV8 – free)

Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (TV8 – free) 18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport 1 – pay)

Basket

16:00 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport)

Calcio

13:00 Primavera 1: Napoli-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Cagliari (Sportitalia) 18:00 Serie A: Bologna-Inter (Dazn – pay)

Serie A: Bologna-Inter (Dazn – pay) 20:00 Coppa di Germania: Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay)

Coppa di Germania: Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay) 20:45 Serie A: Lazio-Pisa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio – pay)

Ciclismo

12:45 Giro d’Italia 14a tappa: Aosta-Pila (Eurosport – free)

Giro d’Italia 14a tappa: Aosta-Pila (Eurosport – free) 12:55 Giro d’Italia 14a tappa, Prima Diretta (Rai Sport – free)

Giro d’Italia 14a tappa, Prima Diretta (Rai Sport – free) 14:00 Giro d’Italia 14a tappa: Aosta-Pila (Rai 2 – free)

Pallavolo Femminile

14:30 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Polonia-Serbia (Sky Sport Arena – pay)

FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Polonia-Serbia (Sky Sport Arena – pay) 20:45 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Turchia (Rai Sport – free)

FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Turchia (Rai Sport – free) 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Turchia (Sky Sport Arena – pay)

Tennis

15:00 ATP 250 Ginevra, Finale (Sky Sport Mix – pay)

ATP 250 Ginevra, Finale (Sky Sport Mix – pay) 14:30 ATP 500 Amburgo, Finale (Sky Sport Tennis – pay)

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