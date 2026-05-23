Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 23 maggio: F1 Gp Canada, Giro d'Italia, serie A e Atp500 Amburgo

Una giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi, con un palinsesto televisivo che abbraccia un ampio spettro di discipline. Gli appassionati di Calcio potranno seguire diversi incontri di Serie A, Coppa di Germania e Primavera 1, con match come Bologna-Inter e Lazio-Pisa trasmessi su diverse piattaforme. Per gli amanti delle due ruote, il Ciclismo propone la 14a tappa del Giro d’Italia da Aosta a Pila, con dirette su Rai Sport ed Eurosport, mentre i tifosi di automobilismo non perderanno il Gran Premio del Canada di Formula 1 con più opzioni di visione, tra cui Sky Sport F1, TV8 e Sky Sport 1. Anche il Tennis è protagonista con le finali degli ATP 250 di Ginevra e ATP 500 di Amburgo sui canali Sky. Inoltre, la pallavolo femminile offre emozioni con il FIPAV Cup a Genova, visibile sia su Rai Sport che su Sky Sport Arena. Completano il quadro gli eventi di Atletica Leggera con la Diamond League a Xiamen e la Serie A2 di Basket, tutti visibili sia in chiaro che a pagamento su varie emittenti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 13:00 Diamond League, Xiamen (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
- 14:00 Diamond League, Xiamen (Rai Sport)
Automobilismo
- 18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport F1 – pay)
- 18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (TV8 – free)
- 18:00 Formula 1 GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport 1 – pay)
Basket
- 16:00 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport)
Calcio
- 13:00 Primavera 1: Napoli-Cagliari (Sportitalia)
- 18:00 Serie A: Bologna-Inter (Dazn – pay)
- 20:00 Coppa di Germania: Bayern Monaco-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay)
- 20:45 Serie A: Lazio-Pisa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio – pay)
Ciclismo
- 12:45 Giro d’Italia 14a tappa: Aosta-Pila (Eurosport – free)
- 12:55 Giro d’Italia 14a tappa, Prima Diretta (Rai Sport – free)
- 14:00 Giro d’Italia 14a tappa: Aosta-Pila (Rai 2 – free)
Pallavolo Femminile
- 14:30 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Polonia-Serbia (Sky Sport Arena – pay)
- 20:45 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Turchia (Rai Sport – free)
- 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Turchia (Sky Sport Arena – pay)
Tennis
- 15:00 ATP 250 Ginevra, Finale (Sky Sport Mix – pay)
- 14:30 ATP 500 Amburgo, Finale (Sky Sport Tennis – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.