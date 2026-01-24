Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 24 gennaio 2026: serie A, Australian Open, Gigante donne e discesa maschile

Scopri tutti gli appuntamenti in diretta TV con il meglio di calcio, tennis, basket e altri sport per oggi.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il palinsesto sportivo di oggi offre un’ampia varietà di discipline per tutti gli appassionati, con appuntamenti imperdibili trasmessi sulle principali emittenti italiane. La giornata è particolarmente ricca per gli amanti del calcio, con numerosi incontri tra Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati, molti dei quali disponibili in diretta sia su piattaforme pay che gratuite. Il tennis rimane protagonista con l’Australian Open, seguito su Eurosport ed Eurosport 2 con numerose sessioni nel corso della giornata. Gli appassionati di basket potranno godersi match di NBA e Serie A, mentre gli amanti degli sport invernali avranno diversi appuntamenti con lo sci alpino, tra Coppa del Mondo e impegnative gare di discesa libera e slalom gigante trasmesse sia da Eurosport che Rai Sport e Rai 2. Non mancano le emozioni del rugby con incontri del United Rugby Championship e della pallavolo femminile e maschile con le Coppe Italia e SuperLega in evidenza. Completano la ricca offerta la maratona di Boston per l’atletica leggera. Un sabato ricco di sport, per ogni gusto e ogni passione, tutto da seguire in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

22:00 Maratona di Boston, Boston (Sky Sport Arena)

Basket

02:30 NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, pay) 18:15 Serie A: Napoli-Derthona Basket (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Napoli-Derthona Basket (Sky Sport Basket, pay) 21:00 NBA: Philadelphia 76ers-New York Knicks (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

01:30 Liga Profesional: Rosario Central-Belgrano (Sportitalia)

Liga Profesional: Rosario Central-Belgrano (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Fiorentina-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Genoa (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Milan-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Inter (Sportitalia) 13:30 Premier League: West Ham-Sunderland (Sky Sport 1, pay)

Premier League: West Ham-Sunderland (Sky Sport 1, pay) 14:30 Serie C: Benevento-Siracusa (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Benevento-Siracusa (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Serie A: Como-Torino (Dazn, pay)

Serie A: Como-Torino (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Cesena-Bari (Dazn, pay)

Serie B: Cesena-Bari (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Frosinone-Reggiana (Dazn, pay)

Serie B: Frosinone-Reggiana (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Virtus Entella (Dazn, pay)

Serie B: Juve Stabia-Virtus Entella (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Mantova-Venezia (Dazn, pay)

Serie B: Mantova-Venezia (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Monza-Pescara (Dazn, pay)

Serie B: Monza-Pescara (Dazn, pay) 15:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Augsburg (Sky Sport Arena, pay)

Bundesliga: Bayern Monaco-Augsburg (Sky Sport Arena, pay) 16:00 Premier League: Burnley-Tottenham (Sky Sport Max, pay)

Premier League: Burnley-Tottenham (Sky Sport Max, pay) 16:00 Premier League: Fulham-Brighton (Sky Sport Mix, pay)

Premier League: Fulham-Brighton (Sky Sport Mix, pay) 16:00 Premier League: Manchester City-Wolverhampton (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Manchester City-Wolverhampton (Sky Sport 1, pay) 17:15 Serie B: Modena-Palermo (Dazn, pay)

Serie B: Modena-Palermo (Dazn, pay) 17:30 Serie C: Ravenna-Guidonia Montecelio (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Ravenna-Guidonia Montecelio (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Fiorentina-Cagliari (Dazn, pay)

Serie A: Fiorentina-Cagliari (Dazn, pay) 19:30 Serie B: Spezia-Avellino (Dazn, pay)

Serie B: Spezia-Avellino (Dazn, pay) 20:45 Ligue 1: Marsiglia-Lens (Sky Sport 1, pay)

Ligue 1: Marsiglia-Lens (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A: Lecce-Lazio (Sky, pay)

Serie A: Lecce-Lazio (Sky, pay) 20:45 Serie A: Lecce-Lazio (Dazn, pay)

Serie A: Lecce-Lazio (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Lecce-Lazio (Sky Sport Calcio, pay)

Pallavolo Femminile

15:30 Coppa Italia A1 Frecciarossa: Conegliano-Novara (Rai Sport)

Coppa Italia A1 Frecciarossa: Conegliano-Novara (Rai Sport) 18:00 Coppa Italia A1 Frecciarossa: Scandicci-Chieri (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

21:00 SuperLega: Modena-Piacenza (Rai Sport)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Cardiff-Benetton (Sky Sport Max, pay)

United Rugby Championship: Cardiff-Benetton (Sky Sport Max, pay) 20:45 United Rugby Championship: Zebre-Glasgow Warriors (Sky Sport Mix, pay)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2) 11:00 Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Eurosport 2)

Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Eurosport 2) 11:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Rai 2)

Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Rai 2) 13:30 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport 2)

Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport 2) 13:15 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 01:30 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 04:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 04:30 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 06:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 06:30 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 08:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 09:00 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 11:00 Australian Open (Eurosport)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp