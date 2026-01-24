Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 24 gennaio 2026: serie A, Australian Open, Gigante donne e discesa maschile

Il palinsesto sportivo di oggi offre un’ampia varietà di discipline per tutti gli appassionati, con appuntamenti imperdibili trasmessi sulle principali emittenti italiane. La giornata è particolarmente ricca per gli amanti del calcio, con numerosi incontri tra Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati, molti dei quali disponibili in diretta sia su piattaforme pay che gratuite. Il tennis rimane protagonista con l’Australian Open, seguito su Eurosport ed Eurosport 2 con numerose sessioni nel corso della giornata. Gli appassionati di basket potranno godersi match di NBA e Serie A, mentre gli amanti degli sport invernali avranno diversi appuntamenti con lo sci alpino, tra Coppa del Mondo e impegnative gare di discesa libera e slalom gigante trasmesse sia da Eurosport che Rai Sport e Rai 2. Non mancano le emozioni del rugby con incontri del United Rugby Championship e della pallavolo femminile e maschile con le Coppe Italia e SuperLega in evidenza. Completano la ricca offerta la maratona di Boston per l’atletica leggera. Un sabato ricco di sport, per ogni gusto e ogni passione, tutto da seguire in TV.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 22:00 Maratona di Boston, Boston (Sky Sport Arena)
Basket
- 02:30 NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, pay)
- 18:15 Serie A: Napoli-Derthona Basket (Sky Sport Basket, pay)
- 21:00 NBA: Philadelphia 76ers-New York Knicks (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 01:30 Liga Profesional: Rosario Central-Belgrano (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1: Fiorentina-Genoa (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Inter (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: West Ham-Sunderland (Sky Sport 1, pay)
- 14:30 Serie C: Benevento-Siracusa (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Serie A: Como-Torino (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Cesena-Bari (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Frosinone-Reggiana (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Virtus Entella (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Mantova-Venezia (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Monza-Pescara (Dazn, pay)
- 15:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Augsburg (Sky Sport Arena, pay)
- 16:00 Premier League: Burnley-Tottenham (Sky Sport Max, pay)
- 16:00 Premier League: Fulham-Brighton (Sky Sport Mix, pay)
- 16:00 Premier League: Manchester City-Wolverhampton (Sky Sport 1, pay)
- 17:15 Serie B: Modena-Palermo (Dazn, pay)
- 17:30 Serie C: Ravenna-Guidonia Montecelio (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Serie A: Fiorentina-Cagliari (Dazn, pay)
- 19:30 Serie B: Spezia-Avellino (Dazn, pay)
- 20:45 Ligue 1: Marsiglia-Lens (Sky Sport 1, pay)
- 20:45 Serie A: Lecce-Lazio (Sky, pay)
Pallavolo Femminile
- 15:30 Coppa Italia A1 Frecciarossa: Conegliano-Novara (Rai Sport)
- 18:00 Coppa Italia A1 Frecciarossa: Scandicci-Chieri (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 21:00 SuperLega: Modena-Piacenza (Rai Sport)
Rugby
- 20:45 United Rugby Championship: Cardiff-Benetton (Sky Sport Max, pay)
- 20:45 United Rugby Championship: Zebre-Glasgow Warriors (Sky Sport Mix, pay)
Sci Alpino
- 10:00 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2)
- 11:00 Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Eurosport 2)
- 11:30 Coppa del Mondo: Kitzbuhel. Discesa Libera M (Rai 2)
- 13:30 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport 2)
- 13:15 Coppa del Mondo: Spindleruv Mlyn. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport)
- 01:30 Australian Open (Eurosport 2)
- 04:30 Australian Open (Eurosport)
- 04:30 Australian Open (Eurosport 2)
- 06:30 Australian Open (Eurosport)
- 06:30 Australian Open (Eurosport 2)
- 08:30 Australian Open (Eurosport)
- 09:00 Australian Open (Eurosport 2)
- 11:00 Australian Open (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.