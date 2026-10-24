Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre: serie A, F1, volley donne e rugby femminile

Calcio tra Serie A e Premier League, tennis e sci: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta

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La giornata di sabato 24 ottobre propone un palinsesto ricco di appuntamenti in diretta, dal mattino fino a tarda sera. Per lo sport invernale, riflettori sulla Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden, con entrambe le manche dello slalom gigante femminile trasmesse anche in chiaro. Spazio al motociclismo nelle prime ore del giorno con il GP d’Australia di MotoGP, mentre il tennis offre semifinali in diversi tornei e la finale del WTA 250 di Osaka. Il programma del calcio è particolarmente fitto: si comincia con la Primavera e si prosegue con Serie A, Serie B e Serie C, oltre agli incontri dei principali campionati europei. In serata, tra gli appuntamenti da seguire ci sono Napoli-Roma, Lazio-Parma e Chelsea-Tottenham. Non mancano la Supercoppa italiana di pallavolo femminile, il rugby con Benetton-Warriors e la sfida di rugby femminile tra Usa e Italia. Ecco orari e canali per seguire tutti gli eventi.