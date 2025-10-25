Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 25 ottobre 2025: Serie A, F1, Motogp, sci e Sinner

La guida completa agli eventi sportivi in diretta di oggi, in tv e streaming

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di automobilismo, basket, calcio, motociclismo, pallavolo, rugby, sci alpino e tennis. Oggi le principali emittenti italiane offrono un ampio ventaglio di eventi live, dai GP di Formula 1 e MotoGP che infiammano gli appassionati di automobilismo e motociclismo, fino alle sfide dei campionati di Serie A, B, C e dei maggiori tornei internazionali di tennis con Sinner in campo a Vienna. Sul fronte del calcio, molteplici incontri di rilevanza nazionale e internazionale sono in programma anche nelle fasce pomeridiane e serali, con match di campionati prestigiosi come la Premier League e la Bundesliga, oltre alle partite della Serie A e Serie B italiane. Non mancano gli appuntamenti con la pallavolo e il rugby, con incontri della Serie A1 femminile e maschile e del campionato United Rugby Championship. Per gli amanti della neve, interessanti prove di sci alpino in diretta, con lo slalom gigante di Soelden offerto da Rai Sport ed Eurosport. Infine, gli appassionati di basket possono seguire la Serie A e la NBA con incontri in diretta sulle piattaforme Sky e Dazn. Insomma, la giornata è ideale per non perdere neanche un attimo di sport dal vivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

23:00 Formula 1, GP Messico – Autodromo Hermanos Rodríguez (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

02:00 NBA, Denver-Phoenix (Sky Sport Basket)

20:30 Serie A, Derthona Basket-Trapani Shark (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

09:00 Primavera 1, Cremonese-Inter (Sportitalia)

10:00 Primavera 1, Milan-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1, Milan-Cesena (Sportitalia) 13:00 Bundesliga 2, Arminia Bielefeld-Elversberg (Sky Sport Calcio)

13:00 Primavera 1, Milan-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1, Milan-Cesena (Sportitalia) 14:30 Serie C, Union Brescia-Albinoleffe (Sky Sport Mix)

Serie C, Union Brescia-Albinoleffe (Sky Sport Mix) 15:00 Serie A, Parma-Como (Dazn)

Serie A, Parma-Como (Dazn) 15:00 Serie A, Udinese-Lecce (Dazn)

Serie A, Udinese-Lecce (Dazn) 15:00 Serie B, Avellino-Spezia (Dazn)

Serie B, Avellino-Spezia (Dazn) 15:00 Serie B, Monza-Reggiana (Dazn)

Serie B, Monza-Reggiana (Dazn) 15:00 Serie B, Sampdoria-Frosinone (Dazn)

Serie B, Sampdoria-Frosinone (Dazn) 15:00 Serie B, Sudtirol-Cesena (Dazn)

Serie B, Sudtirol-Cesena (Dazn) 15:00 Serie B, Virtus Entella-Pescara (Dazn)

Serie B, Virtus Entella-Pescara (Dazn) 15:00 Primavera 1, Roma-Torino (Sportitalia)

Primavera 1, Roma-Torino (Sportitalia) 15:30 Bundesliga, Borussia M.-Bayern (Sky Sport Max)

Bundesliga, Borussia M.-Bayern (Sky Sport Max) 16:00 Premier League, Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio)

Premier League, Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio) 16:00 Premier League, Chelsea-Sunderland (Sky Sport 1)

Premier League, Chelsea-Sunderland (Sky Sport 1) 17:15 Serie B, Carrarese-Venezia (Dazn)

Serie B, Carrarese-Venezia (Dazn) 18:00 Serie A, Napoli-Inter (Dazn)

Serie A, Napoli-Inter (Dazn) 18:30 Bundesliga, Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio)

Bundesliga, Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio) 18:30 Premier League, Manchester United-Brighton (Sky Sport 1)

Premier League, Manchester United-Brighton (Sky Sport 1) 19:30 Serie B, Catanzaro-Palermo (Dazn)

Serie B, Catanzaro-Palermo (Dazn) 19:30 Serie A1 Pallavolo Femminile, Cuneo-Perugia (Dazn)

Serie A1 Pallavolo Femminile, Cuneo-Perugia (Dazn) 20:30 Serie C, Forlì-Pineto (Sky Sport Mix)

Serie C, Forlì-Pineto (Sky Sport Mix) 20:45 Serie A, Cremonese-Atalanta (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A, Cremonese-Atalanta (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 21:00 Premier League, Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena)

Premier League, Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena) 21:05 Ligue 1, Lens-Olympique Marsiglia (Sky Sport Max)

Motociclismo

05:00 Moto3, GP Malesia – Sepang International Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

09:00 MotoGP, GP Malesia – Sepang International Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1)

09:00 GP Malesia (Gara Sprint) (TV8)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1, Cuneo-Perugia (Dazn)

20:30 Serie A1, Novara-Conegliano (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega, Grottazzolina-Verona (Rai Sport, free)

Rugby

14:30 Serie A Elite, Roma-Padova (Rai Sport, free)

18:30 United Rugby Championship, Leinster-Zebre (Sky Sport Mix)

United Rugby Championship, Leinster-Zebre (Sky Sport Mix) 18:30 United Rugby Championship, Benetton Treviso-Stormers (Sky Sport Max)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo, Soelden. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport free)

13:00 Coppa del Mondo, Soelden. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport free)

Tennis

04:00 WTA 500 Tokyo, Finale (Sky Sport Tennis)

07:00 WTA 500 Tokyo, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

10:30 WTA 250 Guangzhou, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

12:30 WTA 250 Guangzhou, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

15:00 ATP 500 Basilea, 1a Semifinale (Sky Sport Arena)

ATP 500 Basilea, 1a Semifinale (Sky Sport Arena) 15:00 ATP 500 Vienna, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

16:30 ATP 500 Vienna, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Vienna, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 17:00 ATP 500 Basilea, 2a Semifinale (Sky Sport Arena)

