Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 26 settembre 2026: Gp F1, Nations League, Mondiali ciclismo e America's Cup

Un ricco programma sportivo anima le emittenti televisive italiane oggi, sabato 26 settembre 2026. Tra le discipline più seguite troviamo senza dubbio il calcio, con numerosi match di campionati nazionali e internazionali, ma anche il tennis che propone appuntamenti di grande rilievo come la Laver Cup e i tornei WTA 250 Korea Open e WTA 500 Singapore. Da non perdere inoltre le gare di ciclismo con la 5a tappa della CRO Race e le prove in linea dei Mondiali su strada di Montreal 2026, seguite su Eurosport e Rai Sport. Grande attenzione anche per il rugby maschile e femminile con incontri delle WXV Global Series e del United Rugby Championship, oltre alle emozionanti partite di pallavolo, sia maschile che femminile, in diretta dagli Europei 2026 e dalla Courmayeur Cup. Completano il quadro eventi di motociclismo e automobilismo con le gare di Superbike e Formula 1, garantendo una giornata intensa e variegata per tutti gli appassionati.
Con numerosi eventi sia in chiaro che su piattaforme pay, il palinsesto odierno offre opportunità di visione per ogni tipo di spettatore, con protagonisti e competizioni di alto livello pronti a regalare spettacolo e adrenalina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.