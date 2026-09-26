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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 26 settembre 2026: Gp F1, Nations League, Mondiali ciclismo e America's Cup

Tutte le dirette tv degli eventi sportivi odierni: calcio, tennis, rugby, ciclismo e altri sport da non perdere.

4 min di lettura

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un ricco programma sportivo anima le emittenti televisive italiane oggi, sabato 26 settembre 2026. Tra le discipline più seguite troviamo senza dubbio il calcio, con numerosi match di campionati nazionali e internazionali, ma anche il tennis che propone appuntamenti di grande rilievo come la Laver Cup e i tornei WTA 250 Korea Open e WTA 500 Singapore. Da non perdere inoltre le gare di ciclismo con la 5a tappa della CRO Race e le prove in linea dei Mondiali su strada di Montreal 2026, seguite su Eurosport e Rai Sport. Grande attenzione anche per il rugby maschile e femminile con incontri delle WXV Global Series e del United Rugby Championship, oltre alle emozionanti partite di pallavolo, sia maschile che femminile, in diretta dagli Europei 2026 e dalla Courmayeur Cup. Completano il quadro eventi di motociclismo e automobilismo con le gare di Superbike e Formula 1, garantendo una giornata intensa e variegata per tutti gli appassionati.
Con numerosi eventi sia in chiaro che su piattaforme pay, il palinsesto odierno offre opportunità di visione per ogni tipo di spettatore, con protagonisti e competizioni di alto livello pronti a regalare spettacolo e adrenalina.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Automobilismo

  • 13:00 Formula 1, GP Azerbaijan sul circuito di Baku (Sky Sport F1, pay)

Calcio

  • 15:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Sudafrica-Guinea (Sportitalia)
  • 15:00 UEFA Nations League: Slovenia-Scozia (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:00 UEFA Nations League: Bulgaria-Lussemburgo (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:00 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport 1, pay)
  • 20:00 Amichevole Operazione Nostalgia (Sportitalia)
  • 20:30 Serie C: Cittadella-Lecco (Sky Sport Mix, pay)
  • 20:30 Serie C: Sambenedettese-Campobasso (Sky Sport Max, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Inghilterra-Spagna (Italia 1)
  • 20:45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

  • 13:00 CRO Race, 5a tappa (Eurosport)
  • 15:00 Mondiali su strada Montreal 2026, Prova in linea Élite Donne (Eurosport)
  • 16:00 Mondiali su strada Montreal 2026, Prova in linea Élite Donne (Rai Sport)
  • 18:00 Mondiali su strada Montreal 2026, Prova in linea Élite Donne (Rai 2)

Motociclismo

  • 15:30 Superbike, GP Italia al Circuito di Cremona (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 15:30 Superbike, GP Italia al Circuito di Cremona (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

  • 18:15 Courmayeur Cup: Scandicci-Milano (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

  • 17:00 Europei 2026, Finale 3^/4^ posto (Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Europei 2026, Finale (Rai 2 / Sky Sport 1 / Sky Sport Arena, pay)

Rugby

  • 14:30 Rugby femminile, WXV Global Series: Italia-Sudafrica (Sky Sport Mix, pay)
  • 18:15 United Rugby Championship: Zebre Parma-Vodacom Bulls (Sky Sport Mix, pay)
  • 18:30 United Rugby Championship: Zebre Parma-Vodacom Bulls (Sky Sport Max, pay)

Tennis

  • 07:00 WTA 250 Korea Open, 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay / Sky Sport Tennis, pay / Sky Sport Arena, pay / Sky Sport 1, pay)
  • 08:30 WTA 500 Singapore, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 09:00 WTA 250 Korea Open, 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)
  • 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 12:00 WTA 500 Singapore, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 14:00 Laver Cup, 2a Giornata Sess. Diurna (Eurosport 2 / Sky Sport Tennis, pay)
  • 16:00 Laver Cup (Eurosport 2)
  • 20:15 Laver Cup (Eurosport)
  • 20:00 Laver Cup, 2a Giornata Sess. Serale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 22:00 Laver Cup (Eurosport)
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