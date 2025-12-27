Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 27 dicembre 2025: anticipi serie A e B, Gigante donne e Super G uomini

Una giornata ricca di eventi sportivi oggi sulle principali emittenti italiane è pronta a catturare l’interesse degli appassionati di Calcio, Sci Alpino, Basket, Rugby e Pallavolo Femminile. Gli spettatori potranno seguire importanti competizioni come la Coppa d’Africa, la Premier League, la Serie A e la Serie B di Calcio, oltre ai prestigiosi appuntamenti della Coppa del Mondo di Sci Alpino con gare trasmesse su Eurosport e Rai 2. Per gli amanti della palla a spicchi, ci sarà la sfida NBA tra Sacramento e Dallas, mentre gli appassionati di Rugby non possono perdere le partite del United Rugby Championship. Infine, la Pallavolo Femminile propone l’incontro di Serie A1 tra Milano e Conegliano in diretta su Rai Sport. Un palinsesto variegato e fitto di emozioni per ogni tifoso e appassionato di sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 23:00 NBA: Sacramento-Dallas (Sky Sport Basket)
- 23:45 NBA: Sacramento-Dallas (Sky Sport 1)
Calcio
- 12:30 Serie A: Parma-Fiorentina (Dazn)
- 12:30 Serie B: Spezia-Pescara (Dazn)
- 13:30 Coppa d’Africa: Benin-Botswana (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport 1)
- 13:30 Premier League: Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Serie A: Lecce-Como (Dazn)
- 15:00 Serie A: Torino-Cagliari (Dazn)
- 15:00 Serie B: Carrarese-Mantova (Dazn)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Cesena (Dazn)
- 15:00 Serie B: Empoli-Frosinone (Dazn)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Sudtirol (Dazn)
- 15:00 Serie B: Sampdoria-Reggiana (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Virtus Entella (Dazn)
- 16:00 Coppa d’Africa: Congo-Senegal (Sportitalia)
- 16:00 Premier League: West Ham-Fulham (Sky Sport Mix)
- 16:00 Premier League: Arsenal-Brighton (Sky Sport 1)
- 16:00 Premier League: Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Serie A: Udinese-Lazio (Dazn)
- 18:30 Coppa d’Africa: Uganda-Tanzania (Sportitalia)
- 18:30 Premier League: Chelsea-Aston Villa (Sky Sport 1)
- 18:30 Premier League: Chelsea-Aston Villa (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Pisa-Juventus (Sky)
- 20:45 Serie A: Pisa-Juventus (Dazn)
- 20:45 Serie A: Pisa-Juventus (Sky Sport 1)
- 20:45 Serie A: Pisa-Juventus (Sky Sport Calcio)
- 21:00 Coppa d’Africa: Nigeria-Tunisia (Sportitalia)
Pallavolo Femminile
- 18:00 Serie A1: Milano-Conegliano (Rai Sport)
Rugby
- 15:30 United Rugby Championship: Zebre Parma-Benetton (Sky Sport Arena)
- 20:45 United Rugby Championship: Munster-Leinster (Sky Sport Arena)
Sci Alpino
- 10:00 Coppa del Mondo: Semmering. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport)
- 10:00 Coppa del Mondo: Semmering. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2)
- 11:30 Coppa del Mondo: Livigno. Super G M (Eurosport)
- 11:30 Coppa del Mondo: Livigno. Super G M (Rai 2)
- 13:00 Coppa del Mondo: Semmering. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport)
- 13:00 Coppa del Mondo: Semmering. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai Sport)
