Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 27 dicembre 2025: anticipi serie A e B, Gigante donne e Super G uomini

Il meglio dello sport internazionale e nazionale da seguire in diretta TV oggi.

Una giornata ricca di eventi sportivi oggi sulle principali emittenti italiane è pronta a catturare l’interesse degli appassionati di Calcio, Sci Alpino, Basket, Rugby e Pallavolo Femminile. Gli spettatori potranno seguire importanti competizioni come la Coppa d’Africa, la Premier League, la Serie A e la Serie B di Calcio, oltre ai prestigiosi appuntamenti della Coppa del Mondo di Sci Alpino con gare trasmesse su Eurosport e Rai 2. Per gli amanti della palla a spicchi, ci sarà la sfida NBA tra Sacramento e Dallas, mentre gli appassionati di Rugby non possono perdere le partite del United Rugby Championship. Infine, la Pallavolo Femminile propone l’incontro di Serie A1 tra Milano e Conegliano in diretta su Rai Sport. Un palinsesto variegato e fitto di emozioni per ogni tifoso e appassionato di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

23:00 NBA: Sacramento-Dallas (Sky Sport Basket)

Calcio

12:30 Serie A: Parma-Fiorentina (Dazn)

Pallavolo Femminile

18:00 Serie A1: Milano-Conegliano (Rai Sport)

Rugby

15:30 United Rugby Championship: Zebre Parma-Benetton (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Semmering. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport)

