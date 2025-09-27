Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 27 settembre 2025: Serie A, Motogp, semifinale volley Italia-Polonia

Scopri i principali appuntamenti con il ciclismo, calcio, motociclismo e altri sport in diretta TV oggi.

Sabato 27 settembre 2025 si prospetta una giornata ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, basket e tanti altri sport, con una programmazione distribuita su numerose emittenti italiane. Gli amanti delle due ruote potranno seguire le tappe dei Mondiali di Ciclismo Femminile a Kigali e il GP di Giappone di MotoGP dal circuito Twin Ring Motegi, con numerosi canali Sky e TV8 che trasmettono le gare, sia in chiaro che a pagamento. Nell’atletica leggera spiccano i Mondiali Paralimpici di Nuova Delhi seguiti da Rai Sport in streaming e TV. Chi preferisce il basket maschile potrà godersi la Supercoppa con match di alto livello trasmessi in diretta sia su Sky Sport Basket che su Cielo, con alcune partite liberamente visibili. Gli amanti del calcio avranno l’imbarazzo della scelta tra partite di Serie A, Serie B, Premier League e altri campionati di rilievo, trasmesse su Sky, Dazn, Sportitalia e Rai Sport. Senza dimenticare il rugby con il The Rugby Championship e la Coppa del Mondo Femminile in Inghilterra, e la pallavolo con i Mondiali maschili e la semifinale Italia-Polonia e la Courmayeur Cup femminile. Infine, il tennis ATP & WTA è presente con numerose sessioni trasmesse sui canali Sky Sport dedicati. Una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di sport!

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:05 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, senza pay)

Basket Maschile

18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport Basket, pay)

Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport Basket, pay) 18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport 1, pay)

Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport 1, pay) 18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Cielo, senza pay)

Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Cielo, senza pay) 20:45 Supercoppa: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)

Supercoppa: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay) 20:45 Supercoppa: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Cielo, senza pay)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Defensa Y Justicia-Boca Juniors (Sportitalia, senza pay)

Liga Profesional: Defensa Y Justicia-Boca Juniors (Sportitalia, senza pay) 04:00 Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport 1, pay)

Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport 1, pay) 05:15 Serie B: Cesena-Palermo (Dazn, pay)

Serie B: Cesena-Palermo (Dazn, pay) 06:50 The Rugby Championship (vedi Rugby)

The Rugby Championship (vedi Rugby) 11:00 Primavera 1: Cesena-Napoli (Sportitalia, senza pay)

Primavera 1: Cesena-Napoli (Sportitalia, senza pay) 13:00 Primavera 1: Cremonese-Milan (Sportitalia, senza pay)

Primavera 1: Cremonese-Milan (Sportitalia, senza pay) 13:30 Premier League: Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, pay) 14:50 Serie C: Sambenedettese-Juventus Next Gen (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Sambenedettese-Juventus Next Gen (Sky Sport Arena, pay) 15:00 Serie A: Como-Cremonese (Dazn, pay)

Serie A: Como-Cremonese (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Avellino-Virtus Entella (Dazn, pay)

Serie B: Avellino-Virtus Entella (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Mantova-Frosinone (Dazn, pay)

Serie B: Mantova-Frosinone (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Monza-Fiorentina (Sportitalia, senza pay)

Serie B: Monza-Fiorentina (Sportitalia, senza pay) 15:00 Serie B: Sudtirol-Reggiana (Dazn, pay)

Serie B: Sudtirol-Reggiana (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Venezia-Spezia (Dazn, pay)

Serie B: Venezia-Spezia (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Monza-Padova (Dazn, pay)

Serie B: Monza-Padova (Dazn, pay) 16:00 Premier League: Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport 1, pay) 16:00 LaLiga: Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1, senza pay)

LaLiga: Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1, senza pay) 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay)

Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay) 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Juventus-Atalanta (Dazn, pay)

Serie A: Juventus-Atalanta (Dazn, pay) 18:30 Premier League: Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, pay)

Premier League: Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, pay) 19:30 Serie B: Bari-Sampdoria (Dazn, pay)

Serie B: Bari-Sampdoria (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Sky, pay)

Serie A: Cagliari-Inter (Sky, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Dazn, pay)

Serie A: Cagliari-Inter (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Premier League: Tottenham-Wolverhampton (Sky Sport Max, pay)

Calcio Femminile

17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay)

Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay) 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo Femminile

08:10 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Junior) (Eurosport, senza pay)

Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Junior) (Eurosport, senza pay) 08:30 Mondiali Filippine 2025: Cechia-Bulgaria – Pallavolo Maschile (Rai Sport, senza pay)

Mondiali Filippine 2025: Cechia-Bulgaria – Pallavolo Maschile (Rai Sport, senza pay) 11:45 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport, senza pay)

Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport, senza pay) 12:20 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Rai Sport, senza pay)

Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Rai Sport, senza pay) 15:05 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Rai 2, senza pay)

Motociclismo

04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)

Moto3 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay) 04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)

Moto3 GP Giappone (Sky Sport 1, pay) 04:00 Tennis ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Max, pay)

Tennis ATP & WTA (Sky Sport Mix e Sky Sport Max, pay) 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)

Moto2 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay) 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)

Moto2 GP Giappone (Sky Sport 1, pay) 06:00 Tennis ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport Max, pay)

Tennis ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport Max, pay) 08:00 MotoGP GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)

MotoGP GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay) 08:00 MotoGP GP Giappone (Sky Sport 1, pay)

MotoGP GP Giappone (Sky Sport 1, pay) 08:00 MotoGP GP Giappone (TV8, senza pay)

MotoGP GP Giappone (TV8, senza pay) 14:00 Superbike GP Aragon (Sky Sport MotoGP, pay)

Superbike GP Aragon (Sky Sport MotoGP, pay) 14:00 Superbike GP Aragon (Sky Sport 1, pay)

Superbike GP Aragon (Sky Sport 1, pay) 14:00 Superbike GP Aragon (TV8, senza pay)

Pallavolo Femminile

19:30 Courmayeur Cup Finale (Rai Sport, senza pay)

Pallavolo Maschile

08:30 Mondiali Filippine 2025: Cechia-Bulgaria (Rai Sport, senza pay)

Rugby

06:50 The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Australia (Sky Sport Arena, pay)

The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Australia (Sky Sport Arena, pay) 17:05 The Rugby Championship: Sudafrica-Argentina (Sky Sport Arena, pay)

Rugby Femminile

17:00 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Canada-Inghilterra (Rai Sport, senza pay)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay) 09:45 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

