Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 27 settembre 2025: Serie A, Motogp, semifinale volley Italia-Polonia

Sabato 27 settembre 2025 si prospetta una giornata ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, basket e tanti altri sport, con una programmazione distribuita su numerose emittenti italiane. Gli amanti delle due ruote potranno seguire le tappe dei Mondiali di Ciclismo Femminile a Kigali e il GP di Giappone di MotoGP dal circuito Twin Ring Motegi, con numerosi canali Sky e TV8 che trasmettono le gare, sia in chiaro che a pagamento. Nell’atletica leggera spiccano i Mondiali Paralimpici di Nuova Delhi seguiti da Rai Sport in streaming e TV. Chi preferisce il basket maschile potrà godersi la Supercoppa con match di alto livello trasmessi in diretta sia su Sky Sport Basket che su Cielo, con alcune partite liberamente visibili. Gli amanti del calcio avranno l’imbarazzo della scelta tra partite di Serie A, Serie B, Premier League e altri campionati di rilievo, trasmesse su Sky, Dazn, Sportitalia e Rai Sport. Senza dimenticare il rugby con il The Rugby Championship e la Coppa del Mondo Femminile in Inghilterra, e la pallavolo con i Mondiali maschili e la semifinale Italia-Polonia e la Courmayeur Cup femminile. Infine, il tennis ATP & WTA è presente con numerose sessioni trasmesse sui canali Sky Sport dedicati. Una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di sport!
Atletica Leggera
- 15:05 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, senza pay)
Basket Maschile
- 18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport Basket, pay)
- 18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Supercoppa: Aquila Trento-Brescia (Cielo, senza pay)
- 20:45 Supercoppa: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Supercoppa: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Cielo, senza pay)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Defensa Y Justicia-Boca Juniors (Sportitalia, senza pay)
- 04:00 Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport 1, pay)
- 05:15 Serie B: Cesena-Palermo (Dazn, pay)
- 06:50 The Rugby Championship (vedi Rugby)
- 11:00 Primavera 1: Cesena-Napoli (Sportitalia, senza pay)
- 13:00 Primavera 1: Cremonese-Milan (Sportitalia, senza pay)
- 13:30 Premier League: Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, pay)
- 14:50 Serie C: Sambenedettese-Juventus Next Gen (Sky Sport Arena, pay)
- 15:00 Serie A: Como-Cremonese (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Avellino-Virtus Entella (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Mantova-Frosinone (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Monza-Fiorentina (Sportitalia, senza pay)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Reggiana (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Venezia-Spezia (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Monza-Padova (Dazn, pay)
- 16:00 Premier League: Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport 1, pay)
- 16:00 LaLiga: Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1, senza pay)
- 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay)
- 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Serie A: Juventus-Atalanta (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, pay)
- 19:30 Serie B: Bari-Sampdoria (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Tottenham-Wolverhampton (Sky Sport Max, pay)
Calcio Femminile
- 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Rai 2, senza pay)
- 17:30 Serie A Women’s Cup: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo Femminile
- 08:10 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Junior) (Eurosport, senza pay)
- 08:30 Mondiali Filippine 2025: Cechia-Bulgaria – Pallavolo Maschile (Rai Sport, senza pay)
- 11:45 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport, senza pay)
- 12:20 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Rai Sport, senza pay)
- 15:05 Mondiali su strada Kigali 2025 Prova in linea (Élite) (Rai 2, senza pay)
Motociclismo
- 04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
- 04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
- 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
- 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
- 08:00 MotoGP GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
- 08:00 MotoGP GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
- 08:00 MotoGP GP Giappone (TV8, senza pay)
- 14:00 Superbike GP Aragon (Sky Sport MotoGP, pay)
- 14:00 Superbike GP Aragon (Sky Sport 1, pay)
- 14:00 Superbike GP Aragon (TV8, senza pay)
Pallavolo Femminile
- 19:30 Courmayeur Cup Finale (Rai Sport, senza pay)
Pallavolo Maschile
- 08:30 Mondiali Filippine 2025: Cechia-Bulgaria (Rai Sport, senza pay)
Rugby
- 06:50 The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Australia (Sky Sport Arena, pay)
- 17:05 The Rugby Championship: Sudafrica-Argentina (Sky Sport Arena, pay)
Rugby Femminile
- 17:00 Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Canada-Inghilterra (Rai Sport, senza pay)
Tennis
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)
- 09:45 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.