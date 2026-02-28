Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 28 febbraio 2026: serie A e B, Premier, Motogp e discesa libera

Scopri gli appuntamenti principali in diretta TV di calcio, tennis, ciclismo e altri sport imperdibili

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi, con un palinsesto televisivo che offre un ventaglio di discipline per tutti i gusti. Gli appassionati di calcio potranno seguire tanti incontri di campionati nazionali e internazionali, dalla Serie A alla Bundesliga, passando per la Serie B e la Premier League, senza dimenticare le partite del campionato Primavera e della Serie C. Il tennis propone numerose semifinali e finali di prestigiosi tornei ATP e WTA, con eventi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre gli amanti del ciclismo saranno incollati alla 4a tappa del Giro di Sardegna in onda su Rai Sport. Non mancano gli sport invernali con lo sci alpino in Coppa del Mondo, visibile su Eurosport e Rai Sport, e il motociclismo con il GP Thailandia in diretta da Sky Sport MotoGP e TV8. Per gli appassionati di pallavolo maschile e rugby le sfide di Supercoppa e United Rugby Championship completano una giornata densa di eventi live da non perdere sulle principali emittenti italiane.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:20 Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 (Rai Sport)

Basket

02:30 NBA: Golden State-L.A. Lakers (Sky Sport Basket)

Calcio

09:00 Primavera 1: Cesena-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Cesena-Fiorentina (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Juventus-Cagliari (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Cagliari (Sportitalia) 13:00 Bundesliga: Kaiserslautern-Paderborn (Sky Sport Max)

Bundesliga: Kaiserslautern-Paderborn (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Union Brescia-Lecco (Sky Sport Calcio)

Serie C: Union Brescia-Lecco (Sky Sport Calcio) 15:00 Primavera 1: Bologna-Sassuolo (Sportitalia)

Primavera 1: Bologna-Sassuolo (Sportitalia) 15:00 Serie A: Como-Lecce (Dazn)

Serie A: Como-Lecce (Dazn) 15:00 Serie B: Empoli-Cesena (Dazn)

Serie B: Empoli-Cesena (Dazn) 15:00 Serie B: Modena-Padova (Dazn)

Serie B: Modena-Padova (Dazn) 15:00 Serie B: Sudtirol-Venezia (Dazn)

Serie B: Sudtirol-Venezia (Dazn) 15:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Mainz (Sky Sport Arena)

Bundesliga: Bayer Leverkusen-Mainz (Sky Sport Arena) 16:00 Premier League: Newcastle-Everton (Sky Sport Max)

Premier League: Newcastle-Everton (Sky Sport Max) 16:00 Premier League: Burnley-Brentford (Sky Sport Mix)

Premier League: Burnley-Brentford (Sky Sport Mix) 16:00 Premier League: Liverpool-West Ham (Sky Sport 1)

Premier League: Liverpool-West Ham (Sky Sport 1) 17:15 Serie B: Spezia-Reggiana (Dazn)

Serie B: Spezia-Reggiana (Dazn) 17:30 Serie C: Foggia-Casarano (Sky Sport Calcio)

Serie C: Foggia-Casarano (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A: Verona-Napoli (Dazn)

Serie A: Verona-Napoli (Dazn) 19:30 Serie B: Avellino-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Avellino-Juve Stabia (Dazn) 20:30 Serie C: Sambenedettese-Livorno (Sky Sport Max)

Serie C: Sambenedettese-Livorno (Sky Sport Max) 20:45 Serie A: Inter-Genoa (Dazn)

Serie A: Inter-Genoa (Dazn) 20:45 Serie A: Inter-Genoa (Sky)

Serie A: Inter-Genoa (Sky) 20:45 Serie A: Inter-Genoa (Sky Sport Calcio)

Serie A: Inter-Genoa (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Inter-Genoa (Sky Sport 1)

Serie A: Inter-Genoa (Sky Sport 1) 21:00 Ligue 1: Le Havre-PSG (Sky Sport Arena)

Ciclismo

13:40 Giro di Sardegna: 4a tappa Arbatax-Nuoro (Rai Sport)

Motociclismo

09:00 MotoGP, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP)

MotoGP, GP Thailandia (Sky Sport MotoGP) 09:00 MotoGP, GP Thailandia (TV8)

Pallavolo Maschile

18:00 Supercoppa: Civitanova-Verona (Rai Sport)

Rugby

18:30 United Rugby Championship: Dragons-Benetton (Sky Sport Arena)

United Rugby Championship: Dragons-Benetton (Sky Sport Arena) 18:30 United Rugby Championship: Munster vs. Zebre Parma (Sky Sport Max)

Sci Alpino

09:00 Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Eurosport)

Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Eurosport) 11:45 Coppa del Mondo: Garmisch. Discesa Libera M (Eurosport)

Coppa del Mondo: Garmisch. Discesa Libera M (Eurosport) 12:55 Coppa del Mondo: Garmisch. Discesa Libera M (Rai Sport)

Tennis

00:00 ATP 250 Santiago: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Santiago: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 01:00 WTA 500 Merida: 1a Semifinale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Merida: 1a Semifinale (Sky Sport Arena) 03:00 WTA 500 Merida: 2a Semifinale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Merida: 2a Semifinale (Sky Sport Arena) 16:00 ATP 500 Dubai: Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Dubai: Finale (Sky Sport Tennis) 20:00 WTA 250 Austin: 1a Semifinale (Sky Sport Mix)

WTA 250 Austin: 1a Semifinale (Sky Sport Mix) 20:00 WTA 250 Austin: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

WTA 250 Austin: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 22:00 WTA 250 Austin: 2a Semifinale (Sky Sport Mix)

WTA 250 Austin: 2a Semifinale (Sky Sport Mix) 22:00 ATP 250 Santiago: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

