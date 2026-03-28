Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 28 marzo 2026: motori, Miami, Serie C, amichevoli e non solo

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi 28 marzo, dal calcio al motociclismo, passando per tennis e basket.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, calcio a 5 maschile, ciclismo, motociclismo, rugby e tennis. Oggi, sabato 28 marzo 2026, i palinsesti televisivi si arricchiscono di numerosi eventi in diretta sui principali canali sportivi italiani, tra trasmissioni a pagamento e gratuite. Il calcio domina con partite importanti di Serie C e amichevoli internazionali, mentre il motociclismo offre tre diverse dirette su Sky Sport e TV8, con gare di Superbike e MotoGP dal suggestivo Autodromo Internacional do Algarve.

Il ciclismo presenta la 6a tappa della Volta a Catalunya, visibile su Eurosport 2 senza abbonamento. Da non perdere anche la finale doppio maschile dell’ATP Masters 1000 Miami e la finale singolare del WTA 1000 Miami, entrambe su Sky Sport Tennis. Gli appassionati di basket NBA godranno della sfida tra Charlotte e Philadelphia, in onda sui canali Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Infine, per gli amanti del rugby è previsto il match del United Rugby Championship tra Zebre e Ulster su Sky Sport Arena. Una panoramica completa per seguire live i grandi eventi sportivi di oggi.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

23:00 NBA: Charlotte-Philadelphia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

14:30 Serie C: Latina-Catania (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Latina-Catania (Sky Sport Calcio, pay) 14:30 Serie C: Potenza-Salernitana (Sky Sport Mix, pay)

Serie C: Potenza-Salernitana (Sky Sport Mix, pay) 17:30 Serie C: Renate-Novara (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Renate-Novara (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Amichevole Internazionale: Scozia-Giappone (Sky Sport Arena, pay)

Amichevole Internazionale: Scozia-Giappone (Sky Sport Arena, pay) 20:00 Amichevole Operazione Nostalgia (Sportitalia, free)

Calcio a 5 Maschile

18:30 Coppa Italia Serie A Futsal – Semifinale 1 (Sky Sport Mix, pay)

Coppa Italia Serie A Futsal – Semifinale 1 (Sky Sport Mix, pay) 21:00 Coppa Italia Serie A Futsal – Semifinale 2 (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

15:20 Volta a Catalunya – 6a tappa (Eurosport 2, free)

Motociclismo

16:30 Superbike GP Portogallo (Sky Sport Arena, pay)

Superbike GP Portogallo (Sky Sport Arena, pay) 18:00 Superbike GP Portogallo (Sky Sport MotoGP, pay)

Superbike GP Portogallo (Sky Sport MotoGP, pay) 20:00 MotoGP (Sky Sport MotoGP, pay / TV8, free / Sky Sport 1, pay)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Zebre-Ulster (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

17:30 ATP Masters 1000 Miami – Finale Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Miami – Finale Doppio (Sky Sport Tennis, pay) 20:00 WTA 1000 Miami – Finale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)