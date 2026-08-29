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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 29 agosto 2026: serie A, Motogp e Giochi del Mediterraneo

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV tra calcio, motociclismo, tennis e ciclismo.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricchissima di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, tennis e non solo. Il palinsesto sportivo di oggi propone partite di campionati nazionali e internazionali di grande interesse, dal campionato Primavera 1 a diverse sfide della Serie A e Serie B, passando per la Premier League, la Bundesliga e il torneo argentino di Liga Profesional. Per gli amanti delle due ruote, i riflettori sono puntati sulla MotoGP GP Aragon, trasmessa su diverse reti tra cui Sky Sport e TV8, e sulla Vuelta con la sua 8a tappa in diretta su Eurosport.
Sul fronte del tennis, si seguono le finali di due tornei importanti, l’ATP 250 di Winston-Salem e il WTA 500 di Monterrey, entrambi in onda su canali Sky Sport Tennis o Sky Sport 1.
Inoltre, non manca lo sport multidisciplinare con i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, seguiti da Rai Sport. Una programmazione varia e ricca, che accontenta tutti i gusti e permette di seguire gli eventi più importanti della giornata comodamente da casa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio

  • 02:30 Liga Profesional: Boca Juniors-Lanus (Sportitalia, free)
  • 11:00 Primavera 1: Inter-Empoli (Sportitalia, free)
  • 15:30 Bundesliga: RB Lipsia-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Max, pay)
  • 16:00 Premier League: Bournemouth-Everton (Sky Sport 1, pay)
  • 18:15 Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - 8a giornata (Rai Sport, free)
  • 18:30 Serie A: Fiorentina-Frosinone (Dazn, pay)
  • 18:30 Serie A: Monza-Udinese (Dazn, pay)
  • 18:30 Serie A: Sassuolo-Torino (Dazn, pay)
  • 18:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Amburgo SV (Sky Sport Arena, pay)
  • 19:00 Serie B: Sampdoria-Juve Stabia (Dazn, pay)
  • 19:00 Serie B: Virtus Entella-Cesena (Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Parma (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie C: Ravenna-Latina (Sky Sport Mix, pay)
  • 21:00 Serie C: Spezia-Campobasso (Sky Sport Mix, pay)
  • 21:00 Serie C: Monopoli-Catania (Sky Sport 1, pay)
  • 21:00 Serie B: Ascoli-Carrarese (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie B: Avellino-Vicenza (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie B: Padova-Hellas Verona (Dazn, pay)

Ciclismo

  • 15:00 La Vuelta - 8a tappa (Eurosport, free)

Motociclismo

  • 15:00 MotoGP GP Aragon - MotorLand Aragon (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 15:00 MotoGP GP Aragon - MotorLand Aragon (TV8, free)
  • 15:00 MotoGP GP Aragon - MotorLand Aragon (Sky Sport 1, pay)

Tennis

  • 01:30 WTA 500 Monterrey - Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 01:30 WTA 500 Monterrey - Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 22:00 ATP 250 Winston-Salem - Finale (Sky Sport Tennis, pay)
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