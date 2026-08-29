Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 29 agosto 2026: serie A, Motogp e Giochi del Mediterraneo

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV tra calcio, motociclismo, tennis e ciclismo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricchissima di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo, motociclismo, tennis e non solo. Il palinsesto sportivo di oggi propone partite di campionati nazionali e internazionali di grande interesse, dal campionato Primavera 1 a diverse sfide della Serie A e Serie B, passando per la Premier League, la Bundesliga e il torneo argentino di Liga Profesional. Per gli amanti delle due ruote, i riflettori sono puntati sulla MotoGP GP Aragon, trasmessa su diverse reti tra cui Sky Sport e TV8, e sulla Vuelta con la sua 8a tappa in diretta su Eurosport.

Sul fronte del tennis, si seguono le finali di due tornei importanti, l’ATP 250 di Winston-Salem e il WTA 500 di Monterrey, entrambi in onda su canali Sky Sport Tennis o Sky Sport 1.

Inoltre, non manca lo sport multidisciplinare con i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, seguiti da Rai Sport. Una programmazione varia e ricca, che accontenta tutti i gusti e permette di seguire gli eventi più importanti della giornata comodamente da casa.