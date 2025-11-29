Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 29 novembre 2025: anticipi di A, Gp F1 e Gigante femminile

Oggi la programmazione sportiva sulle diverse emittenti televisive italiane è ricca e variegata, adatta a tutti gli appassionati e amanti dell’azione. Sul palinsesto spiccano appuntamenti di calcio con diversi campionati nazionali ed internazionali, dalle sfide di Serie A, Serie B, Serie C e Primavera 1, fino ai match di Premier League, Ligue 1, Bundesliga e persino la Liga Profesional. Non mancano le emozioni per gli amanti dell’automobilismo con il Gran Premio del Qatar di Formula 1 e per chi segue il basket con le partite NBA in prima serata.
Interessanti anche le gare di pallavolo, specialmente nel campionato di Serie A1 maschile e femminile con sfide molto attese come Perugia-Conegliano e Monza-Piacenza. Gli amanti degli sport invernali potranno seguire le prove di sci alpino con lo slalom gigante femminile in Coppa del Mondo da Copper Mountain, garantito da un doppio appuntamento, mentre il rugby proporrà incontri di grande spessore con il United Rugby Championship e l’Autumn Nations Series.
Molto ampia quindi l’offerta televisiva che soddisfa gusti diversi, tra dirette pay e gratuite su canali come Dazn, Sky, Rai Sport, Sportitalia ed Eurosport. Un’occasione unica per vivere lo sport in ogni sua sfumatura, in un sabato ricco di eventi da non perdere.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 15:00 GP Qatar, Losail International Circuit – Formula 1 (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket
- 02:30 NBA: Golden State-New Orleans (Sky Sport Basket)
- 23:00 NBA: Minnesota-Boston (Sky Sport Basket)
- 23:15 NBA: Minnesota-Boston (Sky Sport 1)
Calcio
- 01:30 Liga Profesional: Central Cordoba-Estudiantes (Sportitalia)
- 10:00 Calcio a 5 Femminile – Coppa del Mondo Filippine 2025: Iran-Italia (Rai Sport)
- 11:00 Primavera 1: Parma-Napoli (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Roma-Lecce (Sportitalia)
- 13:00 Bundesliga 2: Eintracht B.-Kaiserslautern (Sky Sport Calcio)
- 14:00 Rugby – United Rugby Championship: Zebre Parma-Cardiff (Sky Sport Arena)
- 14:30 Serie C: Picerno-Catania (Sky Sport Max)
- 15:00 Serie A: Genoa-Verona (Dazn)
- 15:00 Serie A: Parma-Udinese (Dazn)
- 15:00 Serie B: Empoli-Bari (Dazn)
- 15:00 Serie B: Pescara-Padova (Dazn)
- 15:00 Serie B: Reggiana-Frosinone (Dazn)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Avellino (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Mantova (Dazn)
- 15:00 Bundesliga: Bayern Monaco-St. Pauli (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Premier League: Sunderland-Bournemouth (Sky Sport Mix)
- 15:00 Premier League: Tottenham-Fulham (Sky Sport Arena)
- 16:00 Serie B: Torino-Bologna (Sportitalia)
- 16:10 Rugby – Autumn Nations Series: Galles-Sudafrica (Sky Sport Arena)
- 17:00 Ligue 1: Monaco-PSG (Sky Sport Max)
- 17:15 Serie B: Catanzaro-Virtus Entella (Dazn)
- 17:30 Serie C: Pineto-Ravenna (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Serie A: Juventus-Cagliari (Dazn)
- 18:30 Premier League: Everton-Newcastle (Sky Sport Arena)
- 19:30 Serie B: Palermo-Carrarese (Dazn)
- 20:45 Serie A: Milan-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
- 21:00 Ligue 1: Marsiglia-Tolosa (Sky Sport Max)
Pallavolo Femminile
- 15:30 Serie A1: Cuneo-Novara (Rai Sport)
- 20:30 Serie A1: Perugia-Conegliano (Dazn)
Pallavolo Maschile
- 20:00 SuperLega: Monza-Piacenza (Dazn)
Sci Alpino
- 18:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 21:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Rugby
- 14:00 United Rugby Championship: Zebre Parma-Cardiff (Sky Sport Arena)
- 16:10 Autumn Nations Series: Galles-Sudafrica (Sky Sport Arena)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.