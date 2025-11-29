Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 29 novembre 2025: anticipi di A, Gp F1 e Gigante femminile

Calcio, pallavolo, sci alpino, basket e altri sport: la guida TV completa di tutti gli eventi in diretta di oggi

Oggi la programmazione sportiva sulle diverse emittenti televisive italiane è ricca e variegata, adatta a tutti gli appassionati e amanti dell’azione. Sul palinsesto spiccano appuntamenti di calcio con diversi campionati nazionali ed internazionali, dalle sfide di Serie A, Serie B, Serie C e Primavera 1, fino ai match di Premier League, Ligue 1, Bundesliga e persino la Liga Profesional. Non mancano le emozioni per gli amanti dell’automobilismo con il Gran Premio del Qatar di Formula 1 e per chi segue il basket con le partite NBA in prima serata.

Interessanti anche le gare di pallavolo, specialmente nel campionato di Serie A1 maschile e femminile con sfide molto attese come Perugia-Conegliano e Monza-Piacenza. Gli amanti degli sport invernali potranno seguire le prove di sci alpino con lo slalom gigante femminile in Coppa del Mondo da Copper Mountain, garantito da un doppio appuntamento, mentre il rugby proporrà incontri di grande spessore con il United Rugby Championship e l’Autumn Nations Series.

Molto ampia quindi l’offerta televisiva che soddisfa gusti diversi, tra dirette pay e gratuite su canali come Dazn, Sky, Rai Sport, Sportitalia ed Eurosport. Un’occasione unica per vivere lo sport in ogni sua sfumatura, in un sabato ricco di eventi da non perdere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

15:00 GP Qatar, Losail International Circuit – Formula 1 (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

02:30 NBA: Golden State-New Orleans (Sky Sport Basket)

Calcio

01:30 Liga Profesional: Central Cordoba-Estudiantes (Sportitalia)

Pallavolo Femminile

15:30 Serie A1: Cuneo-Novara (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

20:00 SuperLega: Monza-Piacenza (Dazn)

Sci Alpino

18:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Rugby

14:00 United Rugby Championship: Zebre Parma-Cardiff (Sky Sport Arena)

