Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 3 gennaio 2026: anticipi serie A e C e Slalom donne

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo maschile, pallavolo femminile, rugby, sci alpino e tennis. Si comincia già nelle prime ore del mattino con le dirette di sci alpino dedicate allo Slalom Gigante femminile a Kranjska Gora, visibili su Rai 2 ed Eurosport senza abbonamento. Nel corso della giornata il calcio offre un palinsesto molto ampio con partite di Serie A, Serie C, Primavera, Ligue 1, Premier League e Coppa d’Africa, trasmesse tra Dazn, Sky e Sportitalia, soddisfacendo così ogni tipo di tifoso.

Per gli amanti del basket, da non perdere due partite NBA e una gara di Serie A italiana, tutte in onda su Sky Sport Basket. Per gli appassionati di pallavolo maschile e femminile, invece, saranno trasmesse partite cruciali del campionato con diverse opzioni tra Dazn e Rai Sport. Infine, in serata, spazio al rugby con due sfide del United Rugby Championship su Sky Sport Arena e al tennis con partite ATP e WTA su Sky Sport Tennis a pagamento. Una giornata da non perdere, piena di sport in tutte le sue sfaccettature, disponibile anche in chiaro per molti eventi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: New York-Philadelphia (Sky Sport Basket, a pagamento)

Calcio

10:00 Primavera 1: Juventus-Parma (Sportitalia, gratuito)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Perugia-Cuneo (Rai Sport, gratuito)

Pallavolo Maschile

17:00 SuperLega: Piacenza-Cuneo (Dazn, a pagamento)

Rugby

18:30 United Rugby Championship: Benetton Rugby-Edimburgh (Sky Sport Arena, a pagamento)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Kranjska Gora – Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2, Eurosport – gratuiti)

Tennis

02:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

