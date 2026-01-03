Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 3 gennaio 2026: anticipi serie A e C e Slalom donne

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo maschile, pallavolo femminile, rugby, sci alpino e tennis. Si comincia già nelle prime ore del mattino con le dirette di sci alpino dedicate allo Slalom Gigante femminile a Kranjska Gora, visibili su Rai 2 ed Eurosport senza abbonamento. Nel corso della giornata il calcio offre un palinsesto molto ampio con partite di Serie A, Serie C, Primavera, Ligue 1, Premier League e Coppa d’Africa, trasmesse tra Dazn, Sky e Sportitalia, soddisfacendo così ogni tipo di tifoso.
Per gli amanti del basket, da non perdere due partite NBA e una gara di Serie A italiana, tutte in onda su Sky Sport Basket. Per gli appassionati di pallavolo maschile e femminile, invece, saranno trasmesse partite cruciali del campionato con diverse opzioni tra Dazn e Rai Sport. Infine, in serata, spazio al rugby con due sfide del United Rugby Championship su Sky Sport Arena e al tennis con partite ATP e WTA su Sky Sport Tennis a pagamento. Una giornata da non perdere, piena di sport in tutte le sue sfaccettature, disponibile anche in chiaro per molti eventi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: New York-Philadelphia (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 18:15 Serie A: Varese-Napoli Basket (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 23:00 NBA: Miami-Minnesota (Sky Sport Basket, a pagamento)
Calcio
- 10:00 Primavera 1: Juventus-Parma (Sportitalia, gratuito)
- 12:30 Serie A, 18ª giornata: Como-Udinese (Dazn, a pagamento)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Roma (Sportitalia, gratuito)
- 13:30 Premier League: Aston Villa-Nottingham Forest (Sky Sport 1, a pagamento)
- 14:30 Serie C: Pianese-Ascoli (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 14:30 Serie C: Juventus Next Gen-Carpi (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 14:30 Serie C: Cittadella-Virtus Verona (Sky Sport Max, a pagamento)
- 15:00 Serie A, 18ª giornata: Genoa-Pisa (Dazn, a pagamento)
- 15:00 Serie A, 18ª giornata: Sassuolo-Parma (Dazn, a pagamento)
- 15:00 Primavera 1: Lazio-Fiorentina (Sportitalia, gratuito)
- 16:00 Premier League: Brighton-Burnley (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 16:00 Premier League: Wolverhampton Wanderers-West Ham (Sky Sport 1, a pagamento)
- 17:00 Ligue 1: Monaco-Lione (Sky Sport Max, a pagamento)
- 17:30 Serie C: Ospitaletto Franciacorta-Lecco (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 17:30 Serie C: Forlì-Arezzo (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 18:00 Serie A, 18ª giornata: Juventus-Lecce (Dazn, a pagamento)
- 20:00 Coppa d’Africa, ottavi di finale 2 (Sportitalia, gratuito)
- 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Pineto (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 20:30 Serie C: Cavese-Sorrento (Sky Sport Max, a pagamento)
- 20:45 Serie A, 18ª giornata: Atalanta-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1 – tutti a pagamento)
Pallavolo Femminile
- 20:30 Serie A1: Perugia-Cuneo (Rai Sport, gratuito)
Pallavolo Maschile
- 17:00 SuperLega: Piacenza-Cuneo (Dazn, a pagamento)
- 18:00 SuperLega: Trento-Civitanova (Rai Sport, gratuito)
Rugby
- 18:30 United Rugby Championship: Benetton Rugby-Edimburgh (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 20:45 United Rugby Championship: Glasgow Warriors-Zebre (Sky Sport Arena, a pagamento)
Sci Alpino
- 10:00 Coppa del Mondo: Kranjska Gora – Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2, Eurosport – gratuiti)
- 13:00 Coppa del Mondo: Kranjska Gora – Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport e Rai Sport – gratuiti)
Tennis
- 02:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.