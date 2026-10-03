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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre 2026: F1, Motogp, Nations League e tennis

Il palinsesto sportivo di oggi offre un ricco calendario di eventi tra ciclismo, calcio, motociclismo e molto altro

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto molto ricco e variegato, perfetto per gli appassionati di diverse discipline. In primo piano tornano i grandi appuntamenti con il calcio, che vede diversi incontri di campionati importanti come la UEFA Nations League, la Serie C, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Da non perdere anche le dirette gol dedicate alla UEFA Nations League, con il meglio della competizione live su Sky Sport Calcio.
Sul fronte del ciclismo l’attenzione è puntata sul Giro dell’Emilia, con eventi ripresi da Rai 2 ed Eurosport, e sulle gare degli Europei su strada a Lubiana che vedono protagoniste anche le donne con la prova in linea Élite Donne. Per gli amanti delle due ruote a motore, il motociclismo offre una giornata ricca di gare spettacolari nel GP Giappone MotoGP, Moto2 e Moto3, con differenze di copertura tra Sky Sport e TV8.
Spazio anche al tennis, con la programmazione ATP & WTA sui canali Sky dedicati. Altri sport come la pallanuoto maschile e la pallavolo femminile completano una giornata intensa, con match rispettivamente tra Chiavari e Brescia e la sfida tra Milano e Firenze in Serie A1, trasmessi da Rai Sport. Una giornata tutta da seguire sulle televisioni italiane, tra eventi gratuiti e pay per view.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio

  • 02:30 Liga Profesional: Boca Juniors-Union (Sportitalia, pay)
  • 01:50 Amichevole: Argentina-Burkina Faso (Sky Sport Calcio, pay)
  • 02:00 Amichevole: Argentina-Burkina Faso (Sky Sport 1, pay)
  • 14:00 Amichevole: Lazio-Juve Stabia (Sportitalia, free)
  • 14:20 Serie C: Gubbio-Perugia (Sky Sport Calcio, pay)
  • 17:15 Tour of Munsterland (Eurosport, free)
  • 17:50 Diretta Gol UEFA Nations League: 3a giornata (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:00 UEFA Nations League: Croazia-Inghilterra (Sky Sport 1, pay)
  • 18:00 Calcio Femminile Serie A: Roma-Lazio (Rai Sport, free)
  • 20:30 Serie C: Pro Vercelli-Carpi (Sky Sport Max, pay)
  • 20:30 Serie C: Catania-Crotone (Sky Sport Arena, pay)
  • 20:30 Pallavolo Femminile Serie A1: Milano-Firenze (Rai Sport, free)
  • 20:35 Diretta Gol UEFA Nations League: 3a giornata (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Spagna-Cechia (TV8, free)
  • 20:45 UEFA Nations League: Spagna-Cechia (Sky Sport 1, pay)
  • 23:00 Liga Profesional: Newell's-Lanus (Sportitalia, free)

Ciclismo

  • 14:00 Giro dell'Emilia (Eurosport, free)
  • 14:00 Giro dell'Emilia (Rai 2, free)
  • 13:25 Europei Ljubljana 2026: Prova in linea Élite Donne (Rai Sport, free)
  • 17:15 Tour of Munsterland (Eurosport, free)

Ciclismo Femminile

  • 12:30 Giro dell'Emilia (Rai Sport, free)
  • 15:30 Europei su strada Lubiana 2026: Prova in linea (Élite) (Rai 2, free)

Motociclismo

  • 04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
  • 04:00 Moto3 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
  • 05:15 Moto2 GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 07:55 MotoGP GP Giappone (Sky Sport 1, pay)
  • 08:00 MotoGP GP Giappone (Sky Sport MotoGP, pay)
  • 08:00 MotoGP GP Giappone (TV8, free)

Pallanuoto Maschile

  • 16:30 Serie A1: Chiavari-Brescia (Rai Sport, free)

Pallavolo Femminile

  • 20:30 Serie A1: Milano-Firenze (Rai Sport, free)

Tennis

  • 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)
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