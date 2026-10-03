Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 3 ottobre 2026: F1, Motogp, Nations League e tennis

Il palinsesto sportivo di oggi offre un ricco calendario di eventi tra ciclismo, calcio, motociclismo e molto altro

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto molto ricco e variegato, perfetto per gli appassionati di diverse discipline. In primo piano tornano i grandi appuntamenti con il calcio, che vede diversi incontri di campionati importanti come la UEFA Nations League, la Serie C, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Da non perdere anche le dirette gol dedicate alla UEFA Nations League, con il meglio della competizione live su Sky Sport Calcio.

Sul fronte del ciclismo l’attenzione è puntata sul Giro dell’Emilia, con eventi ripresi da Rai 2 ed Eurosport, e sulle gare degli Europei su strada a Lubiana che vedono protagoniste anche le donne con la prova in linea Élite Donne. Per gli amanti delle due ruote a motore, il motociclismo offre una giornata ricca di gare spettacolari nel GP Giappone MotoGP, Moto2 e Moto3, con differenze di copertura tra Sky Sport e TV8.

Spazio anche al tennis, con la programmazione ATP & WTA sui canali Sky dedicati. Altri sport come la pallanuoto maschile e la pallavolo femminile completano una giornata intensa, con match rispettivamente tra Chiavari e Brescia e la sfida tra Milano e Firenze in Serie A1, trasmessi da Rai Sport. Una giornata tutta da seguire sulle televisioni italiane, tra eventi gratuiti e pay per view.