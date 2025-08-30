Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 30 agosto 2025: Serie A, F1, Eurobasket, Sinner e mondiali Volley

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in TV tra calcio, tennis, basket, pallavolo e ciclismo

La giornata sportiva odierna si presenta ricca e variegata, con una vasta offerta che coinvolge diversi sport, adatti a tutti i gusti e appassionati. Dal mattino fino a tarda serata gli schermi televisivi ospiteranno eventi di calcio in numerosi campionati professionistici come la Serie A, la Serie B, la LaLiga, la Premier League, oltre alle partite del campionato Primavera 1 e della Bundesliga 2. Non mancano inoltre appuntamenti con il tennis, con la 7a giornata dell’US Open trasmessa in diretta su diversi canali Sky Sport (in campo anche Sinner contro Shapovalov), e con il basket maschile, protagonisti del FIBA EuroBasket 2025. Per gli amanti della pallavolo, sia maschile che femminile, sono previsti incontri importanti dei Mondiali e della FIPAV Cup. A completare questa cornice di eventi, il ciclismo offre in diretta la 8a tappa della La Vuelta, visibile su Eurosport. In sintesi, una giornata ideale per chi desidera seguire le competizioni sportive dalla comodità del proprio salotto, scegliendo tra eventi in chiaro e pay TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket maschile

14:00 FIBA EuroBasket 2025: Italia-Georgia (Rai 2, Sky Sport Basket)

FIBA EuroBasket 2025: Italia-Georgia (Rai 2, Sky Sport Basket) 17:00 FIBA EuroBasket 2025: Francia-Slovenia (Sky Sport Basket)

Calcio

00:15 Liga Profesional: Sarmiento-Rosario Central (Sportitalia)

Liga Profesional: Sarmiento-Rosario Central (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Napoli-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Verona (Sportitalia) 13:00 Bundesliga 2: Holstein Kiel-Hannover (Sky Sport Mix)

Bundesliga 2: Holstein Kiel-Hannover (Sky Sport Mix) 13:30 Premier League: Chelsea-Fulham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Chelsea-Fulham (Sky Sport Calcio) 14:30 Primavera 1: Sassuolo-Roma (Sportitalia)

Primavera 1: Sassuolo-Roma (Sportitalia) 16:00 Premier League: Manchester United-Burnley (Sky Sport Calcio)

Premier League: Manchester United-Burnley (Sky Sport Calcio) 16:30 Primavera 1: Juventus-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Cremonese (Sportitalia) 17:00 LaLiga: Alaves-Atletico Madrid (Dazn)

LaLiga: Alaves-Atletico Madrid (Dazn) 18:30 Serie A: Bologna-Como (Dazn)

Serie A: Bologna-Como (Dazn) 18:30 Serie A: Parma-Atalanta (Dazn)

Serie A: Parma-Atalanta (Dazn) 18:30 Premier League: Leeds-Newcastle (Sky Sport Calcio)

Premier League: Leeds-Newcastle (Sky Sport Calcio) 19:00 Serie B: Juve Stabia-Venezia (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Venezia (Dazn) 19:00 Serie B: Mantova-Pescara (Dazn)

Serie B: Mantova-Pescara (Dazn) 19:00 LaLiga: Real Oviedo-Real Sociedad (Dazn)

LaLiga: Real Oviedo-Real Sociedad (Dazn) 19:30 LaLiga: Girona-Siviglia (Dazn)

LaLiga: Girona-Siviglia (Dazn) 20:30 Pallavolo Maschile (anche menzionato per chiarezza): Italia-Germania (Rai Sport)

Pallavolo Maschile (anche menzionato per chiarezza): Italia-Germania (Rai Sport) 20:45 Serie A: Pisa-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Pisa-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Napoli-Cagliari (Dazn)

Serie A: Napoli-Cagliari (Dazn) 21:00 Serie B: Cesena-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Cesena-Virtus Entella (Dazn) 21:00 Serie B: Palermo-Frosinone (Dazn)

Serie B: Palermo-Frosinone (Dazn) 21:00 Serie B: Spezia-Catanzaro (Dazn)

Serie B: Spezia-Catanzaro (Dazn) 21:30 LaLiga: Real Madrid-Maiorca (Dazn)

Ciclismo

15:00 La Vuelta: 8a tappa (Eurosport)

Pallavolo Femminile

12:00 Mondiali Thailandia 2025: Italia-Germania (Rai 2)

Pallavolo Maschile

20:30 FIPAV Cup Men Elite Torino 2025: Italia-Germania (Rai Sport)

Tennis

01:00 US Open: 7a giornata (Sky Sport Tennis)

US Open: 7a giornata (Sky Sport Tennis) 17:00 US Open: 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

