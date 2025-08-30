Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 30 agosto 2025: Serie A, F1, Eurobasket, Sinner e mondiali Volley

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in TV tra calcio, tennis, basket, pallavolo e ciclismo

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva odierna si presenta ricca e variegata, con una vasta offerta che coinvolge diversi sport, adatti a tutti i gusti e appassionati. Dal mattino fino a tarda serata gli schermi televisivi ospiteranno eventi di calcio in numerosi campionati professionistici come la Serie A, la Serie B, la LaLiga, la Premier League, oltre alle partite del campionato Primavera 1 e della Bundesliga 2. Non mancano inoltre appuntamenti con il tennis, con la 7a giornata dell’US Open trasmessa in diretta su diversi canali Sky Sport (in campo anche Sinner contro Shapovalov), e con il basket maschile, protagonisti del FIBA EuroBasket 2025. Per gli amanti della pallavolo, sia maschile che femminile, sono previsti incontri importanti dei Mondiali e della FIPAV Cup. A completare questa cornice di eventi, il ciclismo offre in diretta la 8a tappa della La Vuelta, visibile su Eurosport. In sintesi, una giornata ideale per chi desidera seguire le competizioni sportive dalla comodità del proprio salotto, scegliendo tra eventi in chiaro e pay TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket maschile

  • 14:00 FIBA EuroBasket 2025: Italia-Georgia (Rai 2, Sky Sport Basket)
  • 17:00 FIBA EuroBasket 2025: Francia-Slovenia (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 00:15 Liga Profesional: Sarmiento-Rosario Central (Sportitalia)
  • 11:00 Primavera 1: Napoli-Verona (Sportitalia)
  • 13:00 Bundesliga 2: Holstein Kiel-Hannover (Sky Sport Mix)
  • 13:30 Premier League: Chelsea-Fulham (Sky Sport Calcio)
  • 14:30 Primavera 1: Sassuolo-Roma (Sportitalia)
  • 16:00 Premier League: Manchester United-Burnley (Sky Sport Calcio)
  • 16:30 Primavera 1: Juventus-Cremonese (Sportitalia)
  • 17:00 LaLiga: Alaves-Atletico Madrid (Dazn)
  • 18:30 Serie A: Bologna-Como (Dazn)
  • 18:30 Serie A: Parma-Atalanta (Dazn)
  • 18:30 Premier League: Leeds-Newcastle (Sky Sport Calcio)
  • 19:00 Serie B: Juve Stabia-Venezia (Dazn)
  • 19:00 Serie B: Mantova-Pescara (Dazn)
  • 19:00 LaLiga: Real Oviedo-Real Sociedad (Dazn)
  • 19:30 LaLiga: Girona-Siviglia (Dazn)
  • 20:30 Pallavolo Maschile (anche menzionato per chiarezza): Italia-Germania (Rai Sport)
  • 20:45 Serie A: Pisa-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 20:45 Serie A: Napoli-Cagliari (Dazn)
  • 21:00 Serie B: Cesena-Virtus Entella (Dazn)
  • 21:00 Serie B: Palermo-Frosinone (Dazn)
  • 21:00 Serie B: Spezia-Catanzaro (Dazn)
  • 21:30 LaLiga: Real Madrid-Maiorca (Dazn)

Ciclismo

  • 15:00 La Vuelta: 8a tappa (Eurosport)

Pallavolo Femminile

  • 12:00 Mondiali Thailandia 2025: Italia-Germania (Rai 2)

Pallavolo Maschile

  • 20:30 FIPAV Cup Men Elite Torino 2025: Italia-Germania (Rai Sport)

Tennis

  • 01:00 US Open: 7a giornata (Sky Sport Tennis)
  • 17:00 US Open: 7a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 30 agosto 2025: Serie A, F1, Eurobasket, Sinner e mondiali Volley

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Parma - Atalanta
Bologna - Como
SERIE B:
Mantova - Pescara
Juve stabia - Venezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio