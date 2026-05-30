Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 30 maggio 2026: finale di Champions, Giro d'Italia, Motogp e Roland Garros

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta televisiva da calcio, tennis, ciclismo, motociclismo e tanto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati dello sport con una programmazione televisiva estremamente variegata che abbraccia discipline come il calcio, tennis, ciclismo, motociclismo, rugby, basket e pallavolo maschile. Tra i principali eventi spiccano i match di Champions League con il confronto tra PSG e Arsenal, ma anche il proseguimento del prestigioso Roland Garros di tennis con numerose dirette gratuite su Eurosport e Rai 2. Il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women sono protagonisti con le tappe di ciclismo maschile e femminile, inoltre la MotoGP e la Superbike offrono emozioni dal circuito con il GP Italia al Mugello e il GP Aragon, trasmessi su canali pay e free. La serata riserva infine appuntamenti con il rugby e la pallavolo maschile, con le sfide clou del United Rugby Championship e amichevoli di alto livello. Tutto questo, e molto altro, con una miriade di eventi distribuiti tra emittenti pay come Sky e canali in chiaro quali Rai Sport e TV8, per una giornata di sport completa e coinvolgente.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)

Calcio

14:00 Amichevole Internazionale: Scozia-Curacao (Sky Sport Calcio)

Amichevole Internazionale: Scozia-Curacao (Sky Sport Calcio) 18:00 UEFA Champions League: PSG-Arsenal (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Ciclismo

10:30 Giro d’Italia – 20a tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo (Eurosport)

Giro d’Italia – 20a tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo (Eurosport) 10:45 Giro d’Italia – 20a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 20a tappa: Prima Diretta (Rai Sport) 14:00 Giro d’Italia – 20a tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo (Rai 2)

Ciclismo Femminile

17:00 Giro d’Italia Women – 1a tappa: Cesenatico-Ravenna (Rai 2)

Motociclismo

14:00 Superbike: GP Aragon (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Superbike: GP Aragon (Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 15:00 MotoGP: GP Italia – Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, TV8)

Pallavolo Maschile

21:00 Amichevole: Italia-Belgio (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Rugby

13:00 United Rugby Championship: Bulls-Monster (Sky Sport Max)

United Rugby Championship: Bulls-Monster (Sky Sport Max) 15:30 United Rugby Championship: Stormers-Cardiff (Sky Sport Max)

United Rugby Championship: Stormers-Cardiff (Sky Sport Max) 18:30 United Rugby Championship, Quarto Di Finale 3 (Sky Sport Arena)

United Rugby Championship, Quarto Di Finale 3 (Sky Sport Arena) 21:00 United Rugby Championship: Leinster-Lions (Sky Sport Mix)

Tennis

10:30 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 13:00 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 16:00 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 16:30 Roland Garros (Eurosport)

Roland Garros (Eurosport) 17:00 Roland Garros (Eurosport)

Roland Garros (Eurosport) 19:00 Roland Garros (Eurosport)

Roland Garros (Eurosport) 20:00 Roland Garros (Eurosport)

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