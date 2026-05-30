Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 30 maggio 2026: finale di Champions, Giro d'Italia, Motogp e Roland Garros

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati dello sport con una programmazione televisiva estremamente variegata che abbraccia discipline come il calcio, tennis, ciclismo, motociclismo, rugby, basket e pallavolo maschile. Tra i principali eventi spiccano i match di Champions League con il confronto tra PSG e Arsenal, ma anche il proseguimento del prestigioso Roland Garros di tennis con numerose dirette gratuite su Eurosport e Rai 2. Il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women sono protagonisti con le tappe di ciclismo maschile e femminile, inoltre la MotoGP e la Superbike offrono emozioni dal circuito con il GP Italia al Mugello e il GP Aragon, trasmessi su canali pay e free. La serata riserva infine appuntamenti con il rugby e la pallavolo maschile, con le sfide clou del United Rugby Championship e amichevoli di alto livello. Tutto questo, e molto altro, con una miriade di eventi distribuiti tra emittenti pay come Sky e canali in chiaro quali Rai Sport e TV8, per una giornata di sport completa e coinvolgente.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)
Calcio
- 14:00 Amichevole Internazionale: Scozia-Curacao (Sky Sport Calcio)
- 18:00 UEFA Champions League: PSG-Arsenal (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
Ciclismo
- 10:30 Giro d’Italia – 20a tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo (Eurosport)
- 10:45 Giro d’Italia – 20a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)
- 14:00 Giro d’Italia – 20a tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo (Rai 2)
Ciclismo Femminile
- 17:00 Giro d’Italia Women – 1a tappa: Cesenatico-Ravenna (Rai 2)
Motociclismo
- 14:00 Superbike: GP Aragon (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
- 15:00 MotoGP: GP Italia – Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, TV8)
Pallavolo Maschile
- 21:00 Amichevole: Italia-Belgio (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
Rugby
- 13:00 United Rugby Championship: Bulls-Monster (Sky Sport Max)
- 15:30 United Rugby Championship: Stormers-Cardiff (Sky Sport Max)
- 18:30 United Rugby Championship, Quarto Di Finale 3 (Sky Sport Arena)
- 21:00 United Rugby Championship: Leinster-Lions (Sky Sport Mix)
Tennis
- 10:30 Roland Garros (Eurosport 2)
- 13:00 Roland Garros (Eurosport 2)
- 16:00 Roland Garros (Eurosport 2)
- 16:30 Roland Garros (Eurosport)
- 17:00 Roland Garros (Eurosport)
- 19:00 Roland Garros (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.