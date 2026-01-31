Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: serie A, finale femminile Australian Open e Super G donne

Una vasta offerta di appuntamenti sportivi animerà la giornata di oggi sulle emittenti italiane, con una programmazione ricca e variegata dedicata a tutti gli appassionati. Gli amanti del calcio potranno seguire un susseguirsi di incontri importanti e campionati di spicco come la Serie A, la Premier League, la Serie B, la Bundesliga e la Serie C, con partite di alto livello su canali come Sky, Dazn e Sportitalia. Non mancano inoltre le sfide del basket, tra la spettacolarità dell’NBA e il campionato italiano di Serie A, visibili soprattutto su Sky Sport Basket. Gli appassionati di tennis seguiranno gli incontri dell’Australian Open in chiaro su Eurosport, mentre gli amanti degli sport invernali potranno godersi la Coppa del Mondo di Sci Alpino su Rai 2 ed Eurosport 2. La giornata propone anche emozionanti partite di rugby e volleyball, trasmesse su Rai Sport, garantendo così una panoramica completa delle discipline sportive più seguite e amate dagli italiani.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:30 NBA: Houston Rockets-Dallas Mavericks (Sky Sport Basket, pay)
- 18:15 Serie A: Tortona-Udine (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Napoli-Cesena (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Bologna-Juventus (Sportitalia, free)
- 13:00 Bundesliga 2: Bochum-Schalke (Sky Sport Arena, pay)
- 14:30 Serie C: Sorrento-Catania (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Primavera 1: Torino-Fiorentina (Sportitalia, free)
- 15:00 Serie A: Pisa-Sassuolo (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Avellino-Cesena (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Empoli-Modena (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Catanzaro (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Virtus Entella-Frosinone (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Venezia-Carrarese (Dazn, pay)
- 15:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max, pay)
- 16:00 Premier League: Leeds-Arsenal (Sky Sport 1, pay)
- 16:00 Rugby: Mogliano Veneto-Viadana (Rai Sport, free)
- 16:00 Rugby: Zebre-Connacht (Sky Sport Arena, pay)
- 17:15 Serie B: Pescara-Mantova (Dazn, pay)
- 17:30 Serie C: Carpi-Sambenedettese (Sky Sport Max, pay)
- 17:30 Serie C: Inter U23-Pergolettese (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Serie A: Napoli-Fiorentina (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Chelsea-West Ham (Sky Sport 1, pay)
- 18:30 Bundesliga: Amburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, pay)
- 19:30 Serie B: Sampdoria-Spezia (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Verona (Sky, pay)
- 21:00 Premier League: Liverpool-Newcastle (Sky Sport Arena, pay)
Pallavolo Femminile
- 20:25 Serie A1: Cuneo-Busto Arsizio (Rai Sport, free)
Pallavolo Maschile
- 17:55 SuperLega: Grottazzolina-Monza (Rai Sport, free)
Sci Alpino
- 11:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Super G F (Eurosport 2, free)
- 11:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Super G F (Rai 2, free)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 03:30 Australian Open (Eurosport, free)
- 08:30 Australian Open (Eurosport, free)
Rugby
