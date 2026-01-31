Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: serie A, finale femminile Australian Open e Super G donne

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi, dagli appassionanti match di calcio alle emozionanti sfide di tennis e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una vasta offerta di appuntamenti sportivi animerà la giornata di oggi sulle emittenti italiane, con una programmazione ricca e variegata dedicata a tutti gli appassionati. Gli amanti del calcio potranno seguire un susseguirsi di incontri importanti e campionati di spicco come la Serie A, la Premier League, la Serie B, la Bundesliga e la Serie C, con partite di alto livello su canali come Sky, Dazn e Sportitalia. Non mancano inoltre le sfide del basket, tra la spettacolarità dell’NBA e il campionato italiano di Serie A, visibili soprattutto su Sky Sport Basket. Gli appassionati di tennis seguiranno gli incontri dell’Australian Open in chiaro su Eurosport, mentre gli amanti degli sport invernali potranno godersi la Coppa del Mondo di Sci Alpino su Rai 2 ed Eurosport 2. La giornata propone anche emozionanti partite di rugby e volleyball, trasmesse su Rai Sport, garantendo così una panoramica completa delle discipline sportive più seguite e amate dagli italiani.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 NBA: Houston Rockets-Dallas Mavericks (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Houston Rockets-Dallas Mavericks (Sky Sport Basket, pay) 18:15 Serie A: Tortona-Udine (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

11:00 Primavera 1: Napoli-Cesena (Sportitalia, free)

Primavera 1: Napoli-Cesena (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Bologna-Juventus (Sportitalia, free)

Primavera 1: Bologna-Juventus (Sportitalia, free) 13:00 Bundesliga 2: Bochum-Schalke (Sky Sport Arena, pay)

Bundesliga 2: Bochum-Schalke (Sky Sport Arena, pay) 14:30 Serie C: Sorrento-Catania (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Sorrento-Catania (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Primavera 1: Torino-Fiorentina (Sportitalia, free)

Primavera 1: Torino-Fiorentina (Sportitalia, free) 15:00 Serie A: Pisa-Sassuolo (Dazn, pay)

Serie A: Pisa-Sassuolo (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Avellino-Cesena (Dazn, pay)

Serie B: Avellino-Cesena (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Empoli-Modena (Dazn, pay)

Serie B: Empoli-Modena (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Sudtirol-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B: Sudtirol-Catanzaro (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Virtus Entella-Frosinone (Dazn, pay)

Serie B: Virtus Entella-Frosinone (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Venezia-Carrarese (Dazn, pay)

Serie B: Venezia-Carrarese (Dazn, pay) 15:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max, pay)

Bundesliga: Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max, pay) 16:00 Premier League: Leeds-Arsenal (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Leeds-Arsenal (Sky Sport 1, pay) 16:00 Rugby: Mogliano Veneto-Viadana (Rai Sport, free)

Rugby: Mogliano Veneto-Viadana (Rai Sport, free) 16:00 Rugby: Zebre-Connacht (Sky Sport Arena, pay)

Rugby: Zebre-Connacht (Sky Sport Arena, pay) 17:15 Serie B: Pescara-Mantova (Dazn, pay)

Serie B: Pescara-Mantova (Dazn, pay) 17:30 Serie C: Carpi-Sambenedettese (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Carpi-Sambenedettese (Sky Sport Max, pay) 17:30 Serie C: Inter U23-Pergolettese (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Inter U23-Pergolettese (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A: Napoli-Fiorentina (Dazn, pay)

Serie A: Napoli-Fiorentina (Dazn, pay) 18:30 Premier League: Chelsea-West Ham (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Chelsea-West Ham (Sky Sport 1, pay) 18:30 Bundesliga: Amburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, pay)

Bundesliga: Amburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, pay) 19:30 Serie B: Sampdoria-Spezia (Dazn, pay)

Serie B: Sampdoria-Spezia (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Verona (Sky, pay)

Serie A: Cagliari-Verona (Sky, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Verona (Dazn, pay)

Serie A: Cagliari-Verona (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Verona (Sky Sport 1, pay)

Serie A: Cagliari-Verona (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A: Cagliari-Verona (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Cagliari-Verona (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Premier League: Liverpool-Newcastle (Sky Sport Arena, pay)

Pallavolo Femminile

20:25 Serie A1: Cuneo-Busto Arsizio (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

17:55 SuperLega: Grottazzolina-Monza (Rai Sport, free)

Sci Alpino

11:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Super G F (Eurosport 2, free)

Coppa del Mondo: Crans Montana. Super G F (Eurosport 2, free) 11:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Super G F (Rai 2, free)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 03:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 08:30 Australian Open (Eurosport, free)

Rugby

16:00 Serie A Elite: Mogliano Veneto-Viadana (Rai Sport, free)

Serie A Elite: Mogliano Veneto-Viadana (Rai Sport, free) 16:00 United Rugby Championship: Zebre-Connacht (Sky Sport Arena, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp