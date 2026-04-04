Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: serie A, Atletico Madrid-Barcellona, Atp Bucares

Tutti gli eventi sportivi in diretta tv di calcio, tennis, basket e altri sport per oggi, sabato 4 aprile 2026.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna offre una ricca programmazione di eventi dedicati agli appassionati di basket, calcio, calcio femminile, ciclismo, rugby e tennis. Sono diversi i match e le competizioni di alto livello disponibili per tutti i gusti, con dirette sulle principali emittenti italiane come Sky, Dazn, Rai Sport ed Eurosport. Spiccano gli incontri della Serie A di calcio maschile, con gare di cartello e sfide molto attese, oltre alle competizioni di Serie C e Bundesliga, fornendo un palinsesto molto variegato.

Il tennis propone un’intensa giornata di semifinali nei tornei ATP 250 di Bucarest e Marrakech, oltre alle semifinali WTA 500 di Charleston seguite dagli appassionati di tennis femminile. Sul fronte del basket, grande attenzione al campionato di Serie A con la sfida Brescia-Napoli, mentre gli amanti del rugby possono godersi Roma-Reggio Emilia su Rai Sport.

Da non perdere nemmeno il calcio femminile con la partita Parma-Ternana, trasmessa in chiaro su Rai Sport, e il ciclismo con il Grand Prix Miguel Indurain in diretta su Eurosport 2, aperto a tutti senza costi aggiuntivi. L’offerta di oggi dunque è all’insegna della varietà e dell’accessibilità, sia per chi preferisce eventi in chiaro, sia per chi possiede gli abbonamenti alle piattaforme pay.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Philadelphia-Detroit (Sky Sport Basket)

NBA: Philadelphia-Detroit (Sky Sport Basket) 18:15 Serie A: Brescia-Napoli (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Milan-Lecce (Sportitalia, free)

Primavera 1: Milan-Lecce (Sportitalia, free) 13:00 Bundesliga 2: Arminia Bielefeld-Darmstadt (Sky Sport 1)

Bundesliga 2: Arminia Bielefeld-Darmstadt (Sky Sport 1) 13:00 Primavera 1: Cremonese-Juventus (Sportitalia, free)

Primavera 1: Cremonese-Juventus (Sportitalia, free) 15:00 Serie A, 31ª giornata: Lecce-Atalanta (Dazn)

Serie A, 31ª giornata: Lecce-Atalanta (Dazn) 15:00 Serie A, 31ª giornata: Sassuolo-Cagliari (Dazn)

Serie A, 31ª giornata: Sassuolo-Cagliari (Dazn) 15:00 Primavera 1: Sassuolo-Inter (Sportitalia, free)

Primavera 1: Sassuolo-Inter (Sportitalia, free) 15:30 Bundesliga: Friburgo-Bayern Monaco (Sky Sport 1)

Bundesliga: Friburgo-Bayern Monaco (Sky Sport 1) 14:30 Serie C, 23ª giornata: Pro Vercelli-Inter U23 (Sky Sport Mix)

Serie C, 23ª giornata: Pro Vercelli-Inter U23 (Sky Sport Mix) 14:30 Serie C: Cosenza-Foggia (Sky Sport Arena)

Serie C: Cosenza-Foggia (Sky Sport Arena) 14:30 Serie C: Sambenedettese-Arezzo (Sky Sport Calcio)

Serie C: Sambenedettese-Arezzo (Sky Sport Calcio) 15:30 Serie A: Lazio-Parma (Sky Sport Calcio)

Serie A: Lazio-Parma (Sky Sport Calcio) 16:00 Calcio Femminile Serie A: Parma-Ternana (Rai Sport, free)

Calcio Femminile Serie A: Parma-Ternana (Rai Sport, free) 17:30 Serie C: Ravenna-Pineto (Sky Sport Mix)

Serie C: Ravenna-Pineto (Sky Sport Mix) 17:30 Serie C: Perugia-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio)

Serie C: Perugia-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A, 31ª giornata: Verona-Fiorentina (Dazn)

Serie A, 31ª giornata: Verona-Fiorentina (Dazn) 18:30 Bundesliga: Stoccarda-Borussia Dortmund (Sky Sport 1)

Bundesliga: Stoccarda-Borussia Dortmund (Sky Sport 1) 20:30 Serie C: Ascoli-Vis Pesaro (Sky Sport Mix)

Serie C: Ascoli-Vis Pesaro (Sky Sport Mix) 20:45 Serie A, 31ª giornata: Lazio-Parma (Sky)

Serie A, 31ª giornata: Lazio-Parma (Sky) 20:45 Serie A, 31ª giornata: Lazio-Parma (Dazn)

Serie A, 31ª giornata: Lazio-Parma (Dazn) 20:45 Serie C: Cavese-Casertana (Rai Sport, free)

Serie C: Cavese-Casertana (Rai Sport, free) 20:45 Serie C: Cavese-Casertana (Sky Sport 1)

Serie C: Cavese-Casertana (Sky Sport 1) 20:45 LaLiga: Atletico Madrid-Barcellona (20, free)

LaLiga: Atletico Madrid-Barcellona (20, free) 21:05 Ligue 1: Lille OSC-Lens (Sky Sport Max)

Calcio Femminile

16:00 Serie A: Parma-Ternana (Rai Sport, free)

Ciclismo

15:30 Grand Prix Miguel Indurain (Eurosport 2, free)

Rugby

13:45 Serie A Elite: Roma-Reggio Emilia (Rai Sport, free)

Tennis

12:00 ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 13:00 ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Max) 14:00 ATP 250 Bucarest, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Bucarest, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 14:00 ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP 250 Bucarest, 1a Semifinale (Sky Sport Max) 16:00 ATP 250 Bucarest, 2a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP 250 Bucarest, 2a Semifinale (Sky Sport Max) 16:00 ATP 250 Marrakech, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Marrakech, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 19:00 WTA 500 Charleston, 1a Semifinale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Charleston, 1a Semifinale (Sky Sport Arena) 20:45 WTA 500 Charleston, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

WTA 500 Charleston, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 21:00 WTA 500 Charleston, 2a Semifinale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Charleston, 2a Semifinale (Sky Sport Arena) 23:00 WTA 500 Charleston, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

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