Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 4 ottobre 2025: Sinner, Motogp e gli anticipi di serie A

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv tra calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e rugby

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi presenta una ricca offerta di eventi dedicati agli amanti dello sport. Dalla mattina presto e fino a sera, le emittenti italiane si accendono con diverse discipline e competizioni di rilievo, che comprendono calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e rugby. Il calcio domina la scena con match di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e campionati giovanili come la Primavera 1, offrendo un ventaglio ampio che spazia dagli scontri tra squadre storiche a quelli più recenti, senza dimenticare anche il calcio femminile con la Serie A in evidenza. Parallelamente, alle corse su strada del ciclismo si aggiungono appuntamenti iconici come il Giro di Langkawi, il Giro di Croazia e i Campionati Europei su strada femminili, visibili perlopiù su Eurosport e Rai 2. Interessante anche la copertura del motociclismo con la MotoGP in scena sul circuito internazionale di Mandalika, trasmessa sia in chiaro su TV8 che su Sky in pay TV. Per gli appassionati di racchetta, il tennis propone incontri dei tornei ATP 1000 di Shanghai e WTA 1000 di Pechino, con semifinali di prestigio su Sky Sport e anche Sinner in campo. Tra gli altri sport, da segnalare il rugby con sfide importanti in The Rugby Championship e United Rugby Championship, ancora con dirette Sky Sport. Insomma, una programmazione variegata e soddisfacente per seguire live i propri sport preferiti dal calcio agli sport acquatici, passando per il ciclismo femminile e le due ruote.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

01:00 Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Italia (Rai Sport, free)

Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Italia (Rai Sport, free) 02:15 Liga Profesional: Lanus-San Lorenzo (Sportitalia, free)

Liga Profesional: Lanus-San Lorenzo (Sportitalia, free) 11:00 Primavera 1: Lazio-Inter (Sportitalia, free)

Primavera 1: Lazio-Inter (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Milan-Monza (Sportitalia, free)

Primavera 1: Milan-Monza (Sportitalia, free) 13:30 Premier League: Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio, pay) 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Verona (Sportitalia, free)

Primavera 1: Fiorentina-Verona (Sportitalia, free) 15:00 Serie A: Lazio-Torino (Dazn, pay)

Serie A: Lazio-Torino (Dazn, pay) 15:00 Serie A: Parma-Lecce (Dazn, pay)

Serie A: Parma-Lecce (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Avellino-Mantova (Dazn, pay)

Serie B: Avellino-Mantova (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Bari-Padova (Dazn, pay)

Serie B: Bari-Padova (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Monza-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B: Monza-Catanzaro (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Venezia-Frosinone (Dazn, pay)

Serie B: Venezia-Frosinone (Dazn, pay) 16:00 Premier League: Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio, pay) 17:30 Serie C: Crotone-Az Picerno (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Crotone-Az Picerno (Sky Sport Arena, pay) 18:00 Serie A: Inter-Cremonese (Dazn, pay)

Serie A: Inter-Cremonese (Dazn, pay) 18:30 Premier League: Chelsea-Liverpool (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Chelsea-Liverpool (Sky Sport 1, pay) 18:30 Serie A Femminile: Sassuolo-Juventus (Rai Sport, free)

Serie A Femminile: Sassuolo-Juventus (Rai Sport, free) 18:30 Bundesliga: Eintracht F.-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay)

Bundesliga: Eintracht F.-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay) 19:30 Serie B: Cesena-Reggiana (Dazn, pay)

Serie B: Cesena-Reggiana (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Atalanta-Como (Sky, Dazn, pay / Sky Sport Calcio, pay / Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

08:15 Giro di Langkawi: 7a tappa (Eurosport, free)

Giro di Langkawi: 7a tappa (Eurosport, free) 13:00 Giro di Croazia: 5a tappa (Eurosport, free)

Giro di Croazia: 5a tappa (Eurosport, free) 14:00 Giro dell’Emilia (Rai 2, free)

Ciclismo Femminile

15:00 Europei su strada 2025: Prova in linea (Élite) (Eurosport, free)

Europei su strada 2025: Prova in linea (Élite) (Eurosport, free) 15:30 Europei su strada 2025: Prova in linea (Élite) (Rai 2, free)

Motociclismo

09:00 MotoGP, GP Indonesia – Mandalika International Street Circuit (TV8, free)

MotoGP, GP Indonesia – Mandalika International Street Circuit (TV8, free) 09:00 MotoGP, GP Indonesia – Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport Max, pay)

Pallanuoto Maschile

15:30 Serie A1: Roma-Posillipo (Rai Sport, free)

Rugby

11:45 The Rugby Championship: Australia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena, pay)

The Rugby Championship: Australia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena, pay) 15:00 The Rugby Championship: Argentina-Sudafrica (Sky Sport Arena, pay)

The Rugby Championship: Argentina-Sudafrica (Sky Sport Arena, pay) 18:30 United Rugby Championship: Benetton Treviso-Glasgow Warriors (Sky Sport Max, pay)

Tennis

06:30 ATP 1000 Shanghai – 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay)

ATP 1000 Shanghai – 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay) 09:00 WTA 1000 Pechino – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 1000 Pechino – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 12:00 WTA 1000 Pechino – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 1000 Pechino – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 12:30 ATP 1000 Shanghai – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp