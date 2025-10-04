Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 4 ottobre 2025: Sinner, Motogp e gli anticipi di serie A

La giornata di oggi presenta una ricca offerta di eventi dedicati agli amanti dello sport. Dalla mattina presto e fino a sera, le emittenti italiane si accendono con diverse discipline e competizioni di rilievo, che comprendono calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e rugby. Il calcio domina la scena con match di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e campionati giovanili come la Primavera 1, offrendo un ventaglio ampio che spazia dagli scontri tra squadre storiche a quelli più recenti, senza dimenticare anche il calcio femminile con la Serie A in evidenza. Parallelamente, alle corse su strada del ciclismo si aggiungono appuntamenti iconici come il Giro di Langkawi, il Giro di Croazia e i Campionati Europei su strada femminili, visibili perlopiù su Eurosport e Rai 2. Interessante anche la copertura del motociclismo con la MotoGP in scena sul circuito internazionale di Mandalika, trasmessa sia in chiaro su TV8 che su Sky in pay TV. Per gli appassionati di racchetta, il tennis propone incontri dei tornei ATP 1000 di Shanghai e WTA 1000 di Pechino, con semifinali di prestigio su Sky Sport e anche Sinner in campo. Tra gli altri sport, da segnalare il rugby con sfide importanti in The Rugby Championship e United Rugby Championship, ancora con dirette Sky Sport. Insomma, una programmazione variegata e soddisfacente per seguire live i propri sport preferiti dal calcio agli sport acquatici, passando per il ciclismo femminile e le due ruote.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 01:00 Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Italia (Rai Sport, free)
- 02:15 Liga Profesional: Lanus-San Lorenzo (Sportitalia, free)
- 11:00 Primavera 1: Lazio-Inter (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Monza (Sportitalia, free)
- 13:30 Premier League: Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Verona (Sportitalia, free)
- 15:00 Serie A: Lazio-Torino (Dazn, pay)
- 15:00 Serie A: Parma-Lecce (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Avellino-Mantova (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Bari-Padova (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Monza-Catanzaro (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Venezia-Frosinone (Dazn, pay)
- 16:00 Premier League: Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio, pay)
- 17:30 Serie C: Crotone-Az Picerno (Sky Sport Arena, pay)
- 18:00 Serie A: Inter-Cremonese (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Chelsea-Liverpool (Sky Sport 1, pay)
- 18:30 Serie A Femminile: Sassuolo-Juventus (Rai Sport, free)
- 18:30 Bundesliga: Eintracht F.-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:30 Serie B: Cesena-Reggiana (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Atalanta-Como (Sky, Dazn, pay / Sky Sport Calcio, pay / Sky Sport 1, pay)
Ciclismo
- 08:15 Giro di Langkawi: 7a tappa (Eurosport, free)
- 13:00 Giro di Croazia: 5a tappa (Eurosport, free)
- 14:00 Giro dell’Emilia (Rai 2, free)
Ciclismo Femminile
- 15:00 Europei su strada 2025: Prova in linea (Élite) (Eurosport, free)
- 15:30 Europei su strada 2025: Prova in linea (Élite) (Rai 2, free)
Motociclismo
- 09:00 MotoGP, GP Indonesia – Mandalika International Street Circuit (TV8, free)
- 09:00 MotoGP, GP Indonesia – Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport Max, pay)
Pallanuoto Maschile
- 15:30 Serie A1: Roma-Posillipo (Rai Sport, free)
Rugby
- 11:45 The Rugby Championship: Australia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena, pay)
- 15:00 The Rugby Championship: Argentina-Sudafrica (Sky Sport Arena, pay)
- 18:30 United Rugby Championship: Benetton Treviso-Glasgow Warriors (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 06:30 ATP 1000 Shanghai – 4a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay)
- 09:00 WTA 1000 Pechino – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)
- 12:00 WTA 1000 Pechino – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)
- 12:30 ATP 1000 Shanghai – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.