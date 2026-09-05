Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 5 settembre 2026: F1 a Monza, serie A, Us Open, volley e basket donne

Scopri i principali appuntamenti sportivi in diretta oggi, dal calcio al tennis, passando per pallavolo e atletica.

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Numerosi appuntamenti all’insegna dello sport sono previsti oggi sui canali televisivi italiani, con una programmazione ricca e variegata che soddisferà gli appassionati di diverse discipline. Tra i protagonisti della giornata spiccano il calcio con molteplici match di Serie A, Serie B, Premier League e Bundesliga, trasmessi su Sky, Dazn e altri canali. Per gli amanti dell’atletica leggera, sono previste le finali della Diamond League, visibili sia in chiaro su Rai Sport che sulle piattaforme a pagamento. Pallavolo femminile ed basket femminile offrono interessanti partite valide per i rispettivi Europei e Mondiali, trasmesse sia in chiaro che sui canali Sky. Non mancano gli eventi di tennis, con partite dell’US Open seguite su vari canali Sky Sport, e gli appassionati di motociclismo, che potranno seguire il GP Francia della Superbike. Inoltre, per gli amanti del ciclismo è prevista la 14a tappa de La Vuelta in chiaro su Eurosport. In sintesi, una giornata intensa che garantirà a tutti gli spettatori un palinsesto ricco di emozioni sportivi da vivere comodamente da casa.