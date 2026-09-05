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Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 5 settembre 2026: F1 a Monza, serie A, Us Open, volley e basket donne

Scopri i principali appuntamenti sportivi in diretta oggi, dal calcio al tennis, passando per pallavolo e atletica.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Numerosi appuntamenti all’insegna dello sport sono previsti oggi sui canali televisivi italiani, con una programmazione ricca e variegata che soddisferà gli appassionati di diverse discipline. Tra i protagonisti della giornata spiccano il calcio con molteplici match di Serie A, Serie B, Premier League e Bundesliga, trasmessi su Sky, Dazn e altri canali. Per gli amanti dell’atletica leggera, sono previste le finali della Diamond League, visibili sia in chiaro su Rai Sport che sulle piattaforme a pagamento. Pallavolo femminile ed basket femminile offrono interessanti partite valide per i rispettivi Europei e Mondiali, trasmesse sia in chiaro che sui canali Sky. Non mancano gli eventi di tennis, con partite dell’US Open seguite su vari canali Sky Sport, e gli appassionati di motociclismo, che potranno seguire il GP Francia della Superbike. Inoltre, per gli amanti del ciclismo è prevista la 14a tappa de La Vuelta in chiaro su Eurosport. In sintesi, una giornata intensa che garantirà a tutti gli spettatori un palinsesto ricco di emozioni sportivi da vivere comodamente da casa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 20:00 Diamond League - Finali, 2a giornata (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Basket femminile

  • 18:00 Mondiali Germania 2026, Germania-Giappone (Sky Sport Basket)
  • 20:45 Mondiali Germania 2026, Francia-Corea (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1, Genoa-Fiorentina (Sportitalia)
  • 13:30 Premier League, Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Calcio)
  • 15:00 Serie A, Fiorentina-Torino (Dazn)
  • 15:00 Serie B, Sudtirol-Catanzaro (Dazn)
  • 16:00 Premier League, Manchester City-Coventry City (Sky Sport Calcio)
  • 17:15 Serie B, Ascoli-Benevento (Dazn)
  • 18:00 Serie A, Inter-Napoli (Dazn)
  • 18:30 Bundesliga, Schalke 04-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio)
  • 19:30 Serie B, Carrarese-Empoli (Dazn)
  • 20:45 Serie A, Roma-Atalanta (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)

Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 14a tappa (Eurosport)

Motociclismo

  • 15:30 Superbike, GP Francia, Circuit de Nevers Magny-Cours (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Pallavolo Femminile

  • 15:00 Europei 2026, Serbia-Turchia (Rai Sport, Sky Sport Arena)
  • 18:00 Europei 2026, Italia-Polonia (Sky Sport Arena, Rai 2)

Tennis

  • 01:00 US Open, 7a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 17:00 US Open, 7a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
  • 17:15 US Open, 7a giornata (Sky Sport 1)
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