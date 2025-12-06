Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 dicembre 2025: anticipi di A, Super G maschile e Gigante donne

Consulta il palinsesto completo degli eventi di calcio, sci alpino, pallavolo e altri sport trasmessi oggi in diretta TV.

Un ricco calendario sportivo anima la giornata televisiva di oggi, con un’offerta che spazia dal calcio al sci alpino, dalla pallavolo al basket. La varietà delle discipline proposte permette agli appassionati di seguire eventi di alto livello e diverse competizioni su numerose emittenti, tra pay TV e canali gratuiti. Tra le gare più attese vi sono le sfide di Serie A con squadre come Verona, Atalanta, Inter e Sassuolo protagoniste, e le partite di prestigio della Premier League. Da non perdere le gare della Coppa del Mondo di sci alpino, trasmesse su Eurosport e Rai Sport, con lo Slalom Gigante femminile e il Super G maschile in evidenza. Si segnala anche un interessante doppio confronto di pallavolo maschile e femminile tra Modena-Civitanova e Macerata-Bergamo, con dirette su Dazn e Rai Sport. Insomma, una giornata da vivere intensamente davanti agli schermi, con tanti appuntamenti sportivi per soddisfare ogni gusto.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Cleveland-Golden State (Sky Sport Basket – Pay TV)

Calcio

11:00 Primavera 1: Juventus-Torino (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Torino (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Bologna-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Bologna-Inter (Sportitalia) 13:30 Premier League: Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Calcio – Pay TV)

Premier League: Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Calcio – Pay TV) 14:30 Calcio Femminile Serie A: Roma-Juventus (Rai Sport)

Calcio Femminile Serie A: Roma-Juventus (Rai Sport) 14:30 Serie C: Livorno-Arezzo (Sky Sport Max – Pay TV)

Serie C: Livorno-Arezzo (Sky Sport Max – Pay TV) 15:00 Serie A: Sassuolo-Fiorentina (Dazn – Pay TV)

Serie A: Sassuolo-Fiorentina (Dazn – Pay TV) 15:30 Bundesliga: Stoccarda-Bayern (Sky Sport Arena – Pay TV)

Bundesliga: Stoccarda-Bayern (Sky Sport Arena – Pay TV) 16:00 Premier League: Bournemouth-Chelsea (Sky Sport Mix – Pay TV)

Premier League: Bournemouth-Chelsea (Sky Sport Mix – Pay TV) 16:00 Premier League: Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio – Pay TV)

Premier League: Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio – Pay TV) 17:30 Serie C: Bra-Campobasso (Sky Sport Max – Pay TV)

Serie C: Bra-Campobasso (Sky Sport Max – Pay TV) 17:30 Serie C: Bra-Campobasso (Sky Sport Arena – Pay TV)

Serie C: Bra-Campobasso (Sky Sport Arena – Pay TV) 18:00 Serie A: Inter-Como (Dazn – Pay TV)

Serie A: Inter-Como (Dazn – Pay TV) 18:30 Bundesliga: Lipsia-Eintracht (Sky Sport Calcio – Pay TV)

Bundesliga: Lipsia-Eintracht (Sky Sport Calcio – Pay TV) 18:30 Premier League: Leeds-Liverpool (Sky Sport 1 – Pay TV)

Premier League: Leeds-Liverpool (Sky Sport 1 – Pay TV) 20:45 Serie A: Verona-Atalanta (Dazn – Pay TV)

Serie A: Verona-Atalanta (Dazn – Pay TV) 20:45 Serie A: Verona-Atalanta (Sky – Pay TV)

Serie A: Verona-Atalanta (Sky – Pay TV) 20:45 Serie A: Verona-Atalanta (Sky Sport Calcio – Pay TV)

Serie A: Verona-Atalanta (Sky Sport Calcio – Pay TV) 20:45 Serie A: Verona-Atalanta (Sky Sport 1 – Pay TV)

Serie A: Verona-Atalanta (Sky Sport 1 – Pay TV) 21:00 Ligue 1: PSG-Rennes (Sky Sport Arena – Pay TV)

Ligue 1: PSG-Rennes (Sky Sport Arena – Pay TV) 13:00 Bundesliga 2: Paderborn-Elversberg (Sky Sport Arena – Pay TV)

Pallavolo Femminile

21:00 Serie A1: Macerata-Bergamo (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Modena-Civitanova (Dazn – Pay TV)

Sci Alpino

16:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport) 17:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport)

Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai Sport) 18:30 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Super G M (Eurosport)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Super G M (Eurosport) 18:30 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Super G M (Rai 2)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Super G M (Rai 2) 19:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport)

