Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 giugno 2026: Roland Garros, Motogp e Belgio-Tunisia

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati davanti alla televisione. Oggi protagonisti assoluti sono basket, calcio, motociclismo, ciclismo femminile, rugby, pallamano femminile, pallanuoto femminile, tennis e atletica leggera. Tante dirette gratuite e alcune trasmissioni a pagamento consentono di seguire in tempo reale eventi di altissimo livello. Tra questi spiccano la finale del singolare femminile al Roland Garros, tappe fondamentali del Giro d’Italia Women, e il GP d’Ungheria di MotoGP disputato sul circuito di Balaton Park. Il calcio internazionale propone amichevoli di prestigio come Belgio-Tunisia e Inghilterra-Nuova Zelanda, mentre il basket vede in campo le semifinali della Serie A U19 e match di Serie A. Importanti anche le semifinali e i match del rugby nel United Rugby Championship e nel Top 14. Completa il quadro la pallamano femminile in Champions League e la pallanuoto femminile con la Serie A1. Una programmazione ricca e variegata per una giornata all’insegna dello spettacolo sportivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Basket
- Calcio
- Ciclismo Femminile
- Motociclismo
- Pallamano Femminile
- Pallanuoto Femminile
- Rugby
- Tennis
Atletica Leggera
- 22:00 World Athletics Continental Tour Gold, Texas (Sky Sport Arena, a pagamento)
Basket
- 16:00 Serie A U19 – Semifinale 1 (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 18:30 Serie A U19 – Semifinale 2 (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 20:00 Serie A – Reyer Venezia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 20:00 Serie A – Semifinale 2 Gara 4 (Sky Sport 1, a pagamento)
Calcio
- 15:00 Amichevole Internazionale – Belgio-Tunisia (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 21:00 Amichevole Internazionale – Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport Calcio, a pagamento)
Ciclismo Femminile
- 15:15 Giro d’Italia Women – 8a tappa: Rivoli-Sestriere (Eurosport 2, gratuito)
- 15:30 Giro d’Italia Women – 7a tappa (Rai 2, gratuito)
Motociclismo
- 15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, a pagamento)
- 15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8, gratuito)
- 15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport 1, a pagamento)
Pallamano Femminile
- 15:00 Champions League – Metz-Bucarest (Sky Sport Max, a pagamento)
- 18:00 Champions League – Brest-Gyori (Sky Sport Max, a pagamento)
Pallanuoto Femminile
- 20:30 Serie A1 – Roma-Trieste (Rai Sport, gratuito)
Rugby
- 15:45 United Rugby Championship – Semifinale 1 (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 18:15 United Rugby Championship – Semifinale 2 (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 21:00 Top 14 (Sky Sport Max, a pagamento)
Tennis
- 15:30 Roland Garros – Finale Singolo Femminile (Eurosport, gratuito)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.