Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 giugno 2026: Roland Garros, Motogp e Belgio-Tunisia

Scopri la ricca offerta sportiva di oggi con tennis, calcio, basket, motociclismo e molto altro in diretta tv.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati davanti alla televisione. Oggi protagonisti assoluti sono basket, calcio, motociclismo, ciclismo femminile, rugby, pallamano femminile, pallanuoto femminile, tennis e atletica leggera. Tante dirette gratuite e alcune trasmissioni a pagamento consentono di seguire in tempo reale eventi di altissimo livello. Tra questi spiccano la finale del singolare femminile al Roland Garros, tappe fondamentali del Giro d’Italia Women, e il GP d’Ungheria di MotoGP disputato sul circuito di Balaton Park. Il calcio internazionale propone amichevoli di prestigio come Belgio-Tunisia e Inghilterra-Nuova Zelanda, mentre il basket vede in campo le semifinali della Serie A U19 e match di Serie A. Importanti anche le semifinali e i match del rugby nel United Rugby Championship e nel Top 14. Completa il quadro la pallamano femminile in Champions League e la pallanuoto femminile con la Serie A1. Una programmazione ricca e variegata per una giornata all’insegna dello spettacolo sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

22:00 World Athletics Continental Tour Gold, Texas (Sky Sport Arena, a pagamento)

Basket

16:00 Serie A U19 – Semifinale 1 (Sky Sport Basket, a pagamento)

Serie A U19 – Semifinale 1 (Sky Sport Basket, a pagamento) 18:30 Serie A U19 – Semifinale 2 (Sky Sport Basket, a pagamento)

Serie A U19 – Semifinale 2 (Sky Sport Basket, a pagamento) 20:00 Serie A – Reyer Venezia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento)

Serie A – Reyer Venezia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento) 20:00 Serie A – Semifinale 2 Gara 4 (Sky Sport 1, a pagamento)

Calcio

15:00 Amichevole Internazionale – Belgio-Tunisia (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Amichevole Internazionale – Belgio-Tunisia (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Amichevole Internazionale – Inghilterra-Nuova Zelanda (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Ciclismo Femminile

15:15 Giro d’Italia Women – 8a tappa: Rivoli-Sestriere (Eurosport 2, gratuito)

Giro d’Italia Women – 8a tappa: Rivoli-Sestriere (Eurosport 2, gratuito) 15:30 Giro d’Italia Women – 7a tappa (Rai 2, gratuito)

Motociclismo

15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, a pagamento)

MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, a pagamento) 15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8, gratuito)

MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (TV8, gratuito) 15:00 MotoGP – GP Ungheria, Balaton Park Circuit (Sky Sport 1, a pagamento)

Pallamano Femminile

15:00 Champions League – Metz-Bucarest (Sky Sport Max, a pagamento)

Champions League – Metz-Bucarest (Sky Sport Max, a pagamento) 18:00 Champions League – Brest-Gyori (Sky Sport Max, a pagamento)

Pallanuoto Femminile

20:30 Serie A1 – Roma-Trieste (Rai Sport, gratuito)

Rugby

15:45 United Rugby Championship – Semifinale 1 (Sky Sport Arena, a pagamento)

United Rugby Championship – Semifinale 1 (Sky Sport Arena, a pagamento) 18:15 United Rugby Championship – Semifinale 2 (Sky Sport Arena, a pagamento)

United Rugby Championship – Semifinale 2 (Sky Sport Arena, a pagamento) 21:00 Top 14 (Sky Sport Max, a pagamento)

Tennis

15:30 Roland Garros – Finale Singolo Femminile (Eurosport, gratuito)

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