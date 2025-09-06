Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 settembre 2025: Italia-Brasile di volley, F1 e Motogp

Ecco tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv di oggi, tra calcio, basket, tennis e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto con appuntamenti di alto livello per gli appassionati di calcio, basket maschile, motociclismo, pallavolo femminile, tennis, rugby e ciclismo. Si parte nelle prime ore del mattino con le sfide di rugby del The Rugby Championship, con i match tra Australia-Argentina e Nuova Zelanda-Sudafrica trasmessi in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 1. Il basket maschile è protagonista con numerose partite del FIBA EuroBasket 2025, tutte trasmesse su Sky Sport Basket e con un calendario fitto dalle 11:00 fino alla serata. Nel motociclismo, il GP Catalunya di MotoGP regala emozioni tra dirette pay e free su Sky Sport MotoGP e TV8, mentre la Superbike è in pista al Circuito di Nevers Magny-Cours con doppia copertura Sky Sport Max e Sky Sport 1. Da non perdere anche il calcio femminile con la Serie A Women’s Cup che propone Roma-Milan e Inter-Fiorentina in diretta su diverse emittenti Sky Sport. Sui campi da tennis continuano le battaglie al US Open con le finali doppio maschile e femminile in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, per gli amanti del ciclismo c’è la 14a tappa della Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport. Un’offerta completa per soddisfare ogni passione sportiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket maschile

11:00 FIBA EuroBasket 2025: Turchia-Svezia (Sky Sport Basket, pay)

FIBA EuroBasket 2025: Turchia-Svezia (Sky Sport Basket, pay) 14:15 FIBA EuroBasket 2025: Germania-Portogallo (Sky Sport Basket, pay)

FIBA EuroBasket 2025: Germania-Portogallo (Sky Sport Basket, pay) 17:30 FIBA EuroBasket 2025: Lituania-Lettonia (Sky Sport Basket, pay)

FIBA EuroBasket 2025: Lituania-Lettonia (Sky Sport Basket, pay) 20:45 FIBA EuroBasket 2025: Serbia-Finlandia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

17:30 Serie C: Ascoli-Juventus Next Gen (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Ascoli-Juventus Next Gen (Sky Sport Arena, pay) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Serie C: Virtus Verona-Inter U23 (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Virtus Verona-Inter U23 (Sky Sport Arena, pay) 20:30 Serie C: Catania-Monopoli (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Catania-Monopoli (Sky Sport Max, pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay) 14:00 Serie C: Giugliano-Foggia (Sky Sport Max, pay)

Calcio Femminile

15:00 Serie A Women’s Cup: Roma-Milan (Sky Sport Arena, pay)

Serie A Women’s Cup: Roma-Milan (Sky Sport Arena, pay) 15:00 Serie A Women’s Cup: Roma-Milan (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A Women’s Cup: Roma-Milan (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Serie A Women’s Cup: Inter-Fiorentina (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

13:15 La Vuelta: 14a tappa (Eurosport, free)

Motociclismo

14:00 Superbike GP Francia (Sky Sport Max, pay)

Superbike GP Francia (Sky Sport Max, pay) 14:00 Superbike GP Francia (Sky Sport 1, pay)

Superbike GP Francia (Sky Sport 1, pay) 15:00 MotoGP GP Catalunya (Sky Sport MotoGP, pay)

MotoGP GP Catalunya (Sky Sport MotoGP, pay) 14:55 MotoGP GP Catalunya (TV8, free)

MotoGP GP Catalunya (TV8, free) 14:55 MotoGP GP Catalunya (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

10:30 Mondiali Thailandia 2025: Giappone-Turchia (Rai Sport, free)

Mondiali Thailandia 2025: Giappone-Turchia (Rai Sport, free) 14:30 Mondiali Thailandia 2025: Italia-Brasile (Rai 1, free)

Rugby

06:30 The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport Arena, pay)

The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport Arena, pay) 06:30 The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport 1, pay)

The Rugby Championship: Australia-Argentina (Sky Sport 1, pay) 09:05 The Rugby Championship: Nuova Zelanda-Sudafrica (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

18:00 US Open: Finale Doppio Maschile (Sky Sport Tennis, pay)

US Open: Finale Doppio Maschile (Sky Sport Tennis, pay) 22:00 US Open: Finale Femminile (Sky Sport Tennis, pay)

US Open: Finale Femminile (Sky Sport Tennis, pay) 22:00 US Open: Finale Femminile (Sky Sport 1, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp