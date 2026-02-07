Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio: serie A, Olimpiadi, 6 Nazioni di rugby e Wta Abu Dhabi

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV con calcio, tennis, basket, rugby, sci e molto altro.

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato con appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di basket, calcio, hockey su ghiaccio femminile, rugby, sci alpino, tennis e alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle partite del campionato di Serie A e Serie B di calcio alle grandi sfide della Premier League e dei campionati tedeschi Bundesliga, la giornata è contraddistinta da numerosi match trasmessi su piattaforme pay come Sky e Dazn, nonché su canali in chiaro come Sportitalia, Rai Sport e TV8. Il tennis propone semifinali e finali importanti con dirette in esclusiva sui canali Sky Sport, mentre il rugby, con gli incontri del Sei Nazioni e del Sei Nazioni U20, si fa spazio tra le tv sportive nazionali e private. Nel vasto programma delle Olimpiadi Invernali spicca la discesa libera maschile, oltre agli appuntamenti di hockey femminile e moltissime altre gare su Rai Sport e Rai 2. Una giornata ricca di emozioni e di sport da seguire in tv, con opzioni per ogni tipo di appassionato e tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

19:30 Serie A: Vanoli Cremona-Cantù (Sky Sport Basket)

Serie A: Vanoli Cremona-Cantù (Sky Sport Basket) 21:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (Sky Sport Basket)

Calcio

00:00 Liga Profesional: River Plate-Tigre (Sportitalia)

Liga Profesional: River Plate-Tigre (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Roma-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Genoa (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Milan-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Lazio (Sportitalia) 13:30 Premier League: Manchester United-Tottenham (Sky Sport Calcio)

Premier League: Manchester United-Tottenham (Sky Sport Calcio) 13:00 Bundesliga 2: Schalke-Dinamo Dresda (Sky Sport Max)

Bundesliga 2: Schalke-Dinamo Dresda (Sky Sport Max) 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Napoli (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Napoli (Sportitalia) 15:00 Serie B: Carrarese-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Carrarese-Sudtirol (Dazn) 15:00 Serie B: Catanzaro-Reggiana (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Reggiana (Dazn) 15:00 Serie B: Frosinone-Venezia (Dazn)

Serie B: Frosinone-Venezia (Dazn) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Padova (Dazn)

Serie B: Juve Stabia-Padova (Dazn) 15:00 Serie B: Mantova-Bari (Dazn)

Serie B: Mantova-Bari (Dazn) 15:00 Serie B: Modena-Sampdoria (Dazn)

Serie B: Modena-Sampdoria (Dazn) 15:30 Bundesliga: Wolfsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Max)

Bundesliga: Wolfsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Max) 16:00 Premier League: Arsenal-Sunderland (Sky Sport Calcio)

Premier League: Arsenal-Sunderland (Sky Sport Calcio) 17:15 Serie B: Palermo-Empoli (Dazn)

Serie B: Palermo-Empoli (Dazn) 18:00 Serie A: Genoa-Napoli (Dazn)

Serie A: Genoa-Napoli (Dazn) 18:30 Premier League: Newcastle-Brentford (Sky Sport Calcio)

Premier League: Newcastle-Brentford (Sky Sport Calcio) 18:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix) 19:30 Serie B: Spezia-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Spezia-Virtus Entella (Dazn) 20:30 Bundesliga 2: Darmstadt-Kaiserslautern (Sky Sport Mix)

Bundesliga 2: Darmstadt-Kaiserslautern (Sky Sport Mix) 20:45 Serie A: Fiorentina-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) [più canali]

Hockey su ghiaccio femminile

14:40 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Svezia-Italia (Rai Sport)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

11:30 Sci Alpino: Discesa Libera M. (Rai 2)

Sci Alpino: Discesa Libera M. (Rai 2) 13:00 . (Rai Sport)

. (Rai Sport) 20:30 . (Rai Sport)

Rugby

15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (TV8)

Sei Nazioni: Italia-Scozia (TV8) 15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (Sky Sport 1)

Sei Nazioni: Italia-Scozia (Sky Sport 1) 17:40 Sei Nazioni: Inghilterra-Galles (Sky Sport 1)

Sei Nazioni: Inghilterra-Galles (Sky Sport 1) 21:00 Sei Nazioni U20: Francia-Irlanda (Sky Sport Arena)

Tennis

14:00 WTA 500 Abu Dhabi: Finale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Abu Dhabi: Finale (Sky Sport Arena) 15:00 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) 15:30 WTA 250 Ostrava: Finale (Sky Sport Mix)

