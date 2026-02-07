Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio: serie A, Olimpiadi, 6 Nazioni di rugby e Wta Abu Dhabi

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato con appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di basket, calcio, hockey su ghiaccio femminile, rugby, sci alpino, tennis e alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle partite del campionato di Serie A e Serie B di calcio alle grandi sfide della Premier League e dei campionati tedeschi Bundesliga, la giornata è contraddistinta da numerosi match trasmessi su piattaforme pay come Sky e Dazn, nonché su canali in chiaro come Sportitalia, Rai Sport e TV8. Il tennis propone semifinali e finali importanti con dirette in esclusiva sui canali Sky Sport, mentre il rugby, con gli incontri del Sei Nazioni e del Sei Nazioni U20, si fa spazio tra le tv sportive nazionali e private. Nel vasto programma delle Olimpiadi Invernali spicca la discesa libera maschile, oltre agli appuntamenti di hockey femminile e moltissime altre gare su Rai Sport e Rai 2. Una giornata ricca di emozioni e di sport da seguire in tv, con opzioni per ogni tipo di appassionato e tifoso.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 19:30 Serie A: Vanoli Cremona-Cantù (Sky Sport Basket)
- 21:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (Sky Sport Basket)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: River Plate-Tigre (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1: Roma-Genoa (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Milan-Lazio (Sportitalia)
- 13:30 Premier League: Manchester United-Tottenham (Sky Sport Calcio)
- 13:00 Bundesliga 2: Schalke-Dinamo Dresda (Sky Sport Max)
- 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Napoli (Sportitalia)
- 15:00 Serie B: Carrarese-Sudtirol (Dazn)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Reggiana (Dazn)
- 15:00 Serie B: Frosinone-Venezia (Dazn)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Padova (Dazn)
- 15:00 Serie B: Mantova-Bari (Dazn)
- 15:00 Serie B: Modena-Sampdoria (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Wolfsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Max)
- 16:00 Premier League: Arsenal-Sunderland (Sky Sport Calcio)
- 17:15 Serie B: Palermo-Empoli (Dazn)
- 18:00 Serie A: Genoa-Napoli (Dazn)
- 18:30 Premier League: Newcastle-Brentford (Sky Sport Calcio)
- 18:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix)
- 19:30 Serie B: Spezia-Virtus Entella (Dazn)
- 20:30 Bundesliga 2: Darmstadt-Kaiserslautern (Sky Sport Mix)
- 20:45 Serie A: Fiorentina-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) [più canali]
Hockey su ghiaccio femminile
- 14:40 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Svezia-Italia (Rai Sport)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 11:30 Sci Alpino: Discesa Libera M. (Rai 2)
Rugby
- 15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (TV8)
- 15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (Sky Sport 1)
- 17:40 Sei Nazioni: Inghilterra-Galles (Sky Sport 1)
- 21:00 Sei Nazioni U20: Francia-Irlanda (Sky Sport Arena)
Tennis
- 14:00 WTA 500 Abu Dhabi: Finale (Sky Sport Arena)
- 15:00 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 15:00 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
- 15:30 WTA 250 Ostrava: Finale (Sky Sport Mix)
