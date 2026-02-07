Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio: serie A, Olimpiadi, 6 Nazioni di rugby e Wta Abu Dhabi

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV con calcio, tennis, basket, rugby, sci e molto altro.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato con appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di basket, calcio, hockey su ghiaccio femminile, rugby, sci alpino, tennis e alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle partite del campionato di Serie A e Serie B di calcio alle grandi sfide della Premier League e dei campionati tedeschi Bundesliga, la giornata è contraddistinta da numerosi match trasmessi su piattaforme pay come Sky e Dazn, nonché su canali in chiaro come Sportitalia, Rai Sport e TV8. Il tennis propone semifinali e finali importanti con dirette in esclusiva sui canali Sky Sport, mentre il rugby, con gli incontri del Sei Nazioni e del Sei Nazioni U20, si fa spazio tra le tv sportive nazionali e private. Nel vasto programma delle Olimpiadi Invernali spicca la discesa libera maschile, oltre agli appuntamenti di hockey femminile e moltissime altre gare su Rai Sport e Rai 2. Una giornata ricca di emozioni e di sport da seguire in tv, con opzioni per ogni tipo di appassionato e tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 19:30 Serie A: Vanoli Cremona-Cantù (Sky Sport Basket)
  • 21:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 00:00 Liga Profesional: River Plate-Tigre (Sportitalia)
  • 11:00 Primavera 1: Roma-Genoa (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Milan-Lazio (Sportitalia)
  • 13:30 Premier League: Manchester United-Tottenham (Sky Sport Calcio)
  • 13:00 Bundesliga 2: Schalke-Dinamo Dresda (Sky Sport Max)
  • 15:00 Primavera 1: Fiorentina-Napoli (Sportitalia)
  • 15:00 Serie B: Carrarese-Sudtirol (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Catanzaro-Reggiana (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Frosinone-Venezia (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Juve Stabia-Padova (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Mantova-Bari (Dazn)
  • 15:00 Serie B: Modena-Sampdoria (Dazn)
  • 15:30 Bundesliga: Wolfsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Max)
  • 16:00 Premier League: Arsenal-Sunderland (Sky Sport Calcio)
  • 17:15 Serie B: Palermo-Empoli (Dazn)
  • 18:00 Serie A: Genoa-Napoli (Dazn)
  • 18:30 Premier League: Newcastle-Brentford (Sky Sport Calcio)
  • 18:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix)
  • 19:30 Serie B: Spezia-Virtus Entella (Dazn)
  • 20:30 Bundesliga 2: Darmstadt-Kaiserslautern (Sky Sport Mix)
  • 20:45 Serie A: Fiorentina-Torino (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) [più canali]

Hockey su ghiaccio femminile

  • 14:40 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Svezia-Italia (Rai Sport)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

  • 11:30 Sci Alpino: Discesa Libera M. (Rai 2)
  • 13:00 . (Rai Sport)
  • 20:30 . (Rai Sport)

Rugby

  • 15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (TV8)
  • 15:10 Sei Nazioni: Italia-Scozia (Sky Sport 1)
  • 17:40 Sei Nazioni: Inghilterra-Galles (Sky Sport 1)
  • 21:00 Sei Nazioni U20: Francia-Irlanda (Sky Sport Arena)

Tennis

  • 14:00 WTA 500 Abu Dhabi: Finale (Sky Sport Arena)
  • 15:00 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 15:00 ATP & WTA: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 15:30 WTA 250 Ostrava: Finale (Sky Sport Mix)

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 febbraio: serie A, Olimpiadi, 6 Nazioni di rugby e Wta Abu Dhabi

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Napoli
SERIE B:
Juve Stabia - Padova
Modena - Sampdoria
Frosinone - Venezia
Carrarese - Sudtirol
Catanzaro - Reggiana
Mantova - Bari
Palermo - Empoli
Spezia - Virtus Entella

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio