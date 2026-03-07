Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 marzo 2026: serie A, Italrugby, Indian Wells, Paralimpiadi e sci alpino

Oggi, sabato 7 marzo 2026, gli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis, rugby e tante altre discipline avranno una giornata ricca di eventi sportivi in diretta TV. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano diversi incontri di Serie A con protagoniste squadre come Juventus, Pisa, Atalanta, Udinese e Cagliari, ma anche gare di Serie B e Serie C che metteranno in campo squadre italiane e internazionali su canali come Dazn, Sky e Sportitalia.
Il mondo delle Sci Alpino si accende con le prove di Coppa del Mondo di Kranjska Gora e Val di Fassa, trasmesse dai canali Rai Sport ed Eurosport. Non mancano le grandi corse di ciclismo Strade Bianche su Eurosport 2 e Rai 2, mentre gli amanti del tennis potranno seguire le giornate dell’ATP & WTA 1000 Indian Wells nei canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.
Per gli appassionati di sport invernali ma con disabilità, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono protagoniste su Rai Sport e Rai 2 con dirette gratuite. Di rilevo anche il rugby con la sfida tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni, in onda su TV8 e Sky Sport 1. Spazio inoltre al baseball con il match Brasile-Italia trasmesso su Sky Sport Mix e a spettacoli emozionanti nel pallavolo maschile e nella pallanuoto femminile. In automobilismo, la Formula 1 accende il weekend con il GP d’Australia, visibile su più canali Sky Sport dedicati. Insomma, un palinsesto variegato dove tutti gli sportivi potranno trovare il proprio evento preferito, tra partite, gare e sfide internazionali.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Automobilismo
- Baseball
- Basket
- Calcio
- Calcio Femminile
- Ciclismo
- Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Pallanuoto Femminile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Sci Alpino
- Tennis
Automobilismo
- 05:00 Formula 1, GP Australia – Melbourne Grand Prix Circuit (Sky Sport 1, Sky Sport F1)
Baseball
- 19:00 World Baseball Classic, Brasile-Italia (Sky Sport Mix)
Basket
- 19:30 Serie A, Trento-Sassari (Sky Sport Basket)
Calcio
- 11:00 Primavera 1, Napoli-Sassuolo (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1, Juventus-Genoa (Sportitalia)
- 13:00 Bundesliga 2, Darmstadt-Holstein Kiel (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C, Inter U23-AlbinoLeffe (Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C, Giana Erminio-LR Vicenza (Sky Sport Max)
- 15:00 Serie A, Cagliari-Como (Dazn)
- 15:00 Primavera 1, Bologna-Lazio (Sportitalia)
- 15:00 Serie B, Avellino-Padova (Dazn)
- 15:00 Serie B, Spezia-Monza (Dazn)
- 15:00 Serie B, Sudtirol-Virtus Entella (Dazn)
- 15:30 Bundesliga, Friburgo-Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio)
- 17:15 Serie B, Venezia-Reggiana (Dazn)
- 17:30 Serie C, Union Brescia-Triestina (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C, Pro Vercelli-Cittadella (Sky Sport Arena)
- 18:00 Serie A, Atalanta-Udinese (Dazn)
- 18:30 Bundesliga, Colonia-Borussia Dortmund (Sky Sport Max)
- 19:30 Serie B, Modena-Cesena (Dazn)
- 20:45 Serie A, Juventus-Pisa (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
Calcio Femminile
- 18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027, Italia-Danimarca (Rai 2)
Ciclismo
- 11:45 Strade Bianche Femminile (Eurosport 2)
- 14:20 Strade Bianche (Eurosport 2, Rai 2)
Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:30 (Rai 2)
- 10:25 (Rai Sport)
- 13:25 (Rai Sport)
- 14:00 (Rai 2)
- 17:35 (Rai Sport)
Pallanuoto Femminile
- 16:30 Coppa Italia, Semifinale 1 (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 21:00 SuperLega Credem Banca, Perugia-Monza (Rai Sport)
Rugby
- 15:10 Sei Nazioni, Scozia-Francia (Sky Sport Arena)
- 17:40 Sei Nazioni, Italia-Inghilterra (TV8, Sky Sport 1)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo, Kranjska Gora Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 10:45 Coppa del Mondo, Val di Fassa Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)
- 12:30 Coppa del Mondo, Kranjska Gora Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)
- 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)
