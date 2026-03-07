Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 7 marzo 2026: serie A, Italrugby, Indian Wells, Paralimpiadi e sci alpino

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sui principali canali TV oggi 7 marzo 2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi, sabato 7 marzo 2026, gli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis, rugby e tante altre discipline avranno una giornata ricca di eventi sportivi in diretta TV. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano diversi incontri di Serie A con protagoniste squadre come Juventus, Pisa, Atalanta, Udinese e Cagliari, ma anche gare di Serie B e Serie C che metteranno in campo squadre italiane e internazionali su canali come Dazn, Sky e Sportitalia.

Il mondo delle Sci Alpino si accende con le prove di Coppa del Mondo di Kranjska Gora e Val di Fassa, trasmesse dai canali Rai Sport ed Eurosport. Non mancano le grandi corse di ciclismo Strade Bianche su Eurosport 2 e Rai 2, mentre gli amanti del tennis potranno seguire le giornate dell’ATP & WTA 1000 Indian Wells nei canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Per gli appassionati di sport invernali ma con disabilità, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono protagoniste su Rai Sport e Rai 2 con dirette gratuite. Di rilevo anche il rugby con la sfida tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni, in onda su TV8 e Sky Sport 1. Spazio inoltre al baseball con il match Brasile-Italia trasmesso su Sky Sport Mix e a spettacoli emozionanti nel pallavolo maschile e nella pallanuoto femminile. In automobilismo, la Formula 1 accende il weekend con il GP d’Australia, visibile su più canali Sky Sport dedicati. Insomma, un palinsesto variegato dove tutti gli sportivi potranno trovare il proprio evento preferito, tra partite, gare e sfide internazionali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

05:00 Formula 1, GP Australia – Melbourne Grand Prix Circuit (Sky Sport 1, Sky Sport F1)

Baseball

19:00 World Baseball Classic, Brasile-Italia (Sky Sport Mix)

Basket

19:30 Serie A, Trento-Sassari (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1, Napoli-Sassuolo (Sportitalia)

Primavera 1, Napoli-Sassuolo (Sportitalia) 13:00 Primavera 1, Juventus-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1, Juventus-Genoa (Sportitalia) 13:00 Bundesliga 2, Darmstadt-Holstein Kiel (Sky Sport Calcio)

Bundesliga 2, Darmstadt-Holstein Kiel (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C, Inter U23-AlbinoLeffe (Sky Sport 1)

Serie C, Inter U23-AlbinoLeffe (Sky Sport 1) 14:30 Serie C, Giana Erminio-LR Vicenza (Sky Sport Max)

Serie C, Giana Erminio-LR Vicenza (Sky Sport Max) 15:00 Serie A, Cagliari-Como (Dazn)

Serie A, Cagliari-Como (Dazn) 15:00 Primavera 1, Bologna-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1, Bologna-Lazio (Sportitalia) 15:00 Serie B, Avellino-Padova (Dazn)

Serie B, Avellino-Padova (Dazn) 15:00 Serie B, Spezia-Monza (Dazn)

Serie B, Spezia-Monza (Dazn) 15:00 Serie B, Sudtirol-Virtus Entella (Dazn)

Serie B, Sudtirol-Virtus Entella (Dazn) 15:30 Bundesliga, Friburgo-Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio)

Bundesliga, Friburgo-Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio) 17:15 Serie B, Venezia-Reggiana (Dazn)

Serie B, Venezia-Reggiana (Dazn) 17:30 Serie C, Union Brescia-Triestina (Sky Sport Calcio)

Serie C, Union Brescia-Triestina (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C, Pro Vercelli-Cittadella (Sky Sport Arena)

Serie C, Pro Vercelli-Cittadella (Sky Sport Arena) 18:00 Serie A, Atalanta-Udinese (Dazn)

Serie A, Atalanta-Udinese (Dazn) 18:30 Bundesliga, Colonia-Borussia Dortmund (Sky Sport Max)

Bundesliga, Colonia-Borussia Dortmund (Sky Sport Max) 19:30 Serie B, Modena-Cesena (Dazn)

Serie B, Modena-Cesena (Dazn) 20:45 Serie A, Juventus-Pisa (Sky, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)

Calcio Femminile

18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027, Italia-Danimarca (Rai 2)

Ciclismo

11:45 Strade Bianche Femminile (Eurosport 2)

Strade Bianche Femminile (Eurosport 2) 14:20 Strade Bianche (Eurosport 2, Rai 2)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:30 (Rai 2)

(Rai 2) 10:25 (Rai Sport)

(Rai Sport) 13:25 (Rai Sport)

(Rai Sport) 14:00 (Rai 2)

(Rai 2) 17:35 (Rai Sport)

Pallanuoto Femminile

16:30 Coppa Italia, Semifinale 1 (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

21:00 SuperLega Credem Banca, Perugia-Monza (Rai Sport)

Rugby

15:10 Sei Nazioni, Scozia-Francia (Sky Sport Arena)

Sei Nazioni, Scozia-Francia (Sky Sport Arena) 17:40 Sei Nazioni, Italia-Inghilterra (TV8, Sky Sport 1)

Sci Alpino

09:30 Coppa del Mondo, Kranjska Gora Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Coppa del Mondo, Kranjska Gora Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport) 10:45 Coppa del Mondo, Val di Fassa Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2)

Coppa del Mondo, Val di Fassa Discesa Libera F (Eurosport, Rai 2) 12:30 Coppa del Mondo, Kranjska Gora Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Tennis

06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)

ATP & WTA 1000 Indian Wells, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena) 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp