Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 8 novembre 2025: Serie A, F1, Motogp e finale Atp Atene Djokovic-Musetti

Scopri tutti gli eventi in diretta TV di oggi tra calcio, rugby, motociclismo, tennis e molti altri sport

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati sulle reti italiane. Tra le discipline protagoniste spiccano il calcio, con tanti match di Serie A, Serie B, Premier League e altre competizioni giovanili, il rugby con grandi sfide delle Autumn Nations Series e dei Test Match, e il motociclismo, con il GP di Portogallo che si corre sull’Algarve International Circuit. Da non perdere anche gli eventi di automobilismo con la Formula 1 in scena a San Paolo, e il tennis, che propone finali importanti sia nell’ATP 250 di Metz e l’Atp di Atene con Djokovic-Musetti che nelle WTA Finals a Riyadh.
Non mancano inoltre le competizioni di calcio a 5, basket femminile e pallavolo femminile. Molte gare sono visibili sia su canali pay come Sky Sport e DAZN, sia su emittenti gratuite come Rai Sport e Sportitalia, rendendo la programmazione accessibile a un pubblico ampio. Gli appassionati potranno così seguire in diretta ogni emozione del weekend sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

  • 15.00 Formula 1 – GP San Paolo, Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
  • 19.00 Formula 1 – GP San Paolo, Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos (Sky Sport F1)

Basket Femminile

  • 16.00 Serie A1: Schio-Venezia (Rai Sport)

Calcio

  • 11.00 Primavera 1: Sassuolo-Lazio (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Milan-Juventus (Sportitalia)
  • 13.30 Premier League: Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio)
  • 14.50 Saudi League: Neom-Al Nassr (Sportitalia)
  • 15.00 Serie A: Como-Cagliari (Dazn)
  • 15.00 Serie A: Lecce-Verona (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Empoli-Catanzaro (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Frosinone-Modena (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Mantova-Padova (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Reggiana-Virtus Entella (Dazn)
  • 15.00 Serie B: Sudtirol-Carrarese (Dazn)
  • 16.00 Premier League: Everton-Fulham (Sky Sport Calcio)
  • 17.15 Serie B: Juve Stabia-Palermo (Dazn)
  • 17.30 Serie C: Ravenna-Torres (Sky Sport Max)
  • 18.00 Serie A: Juventus-Torino (Dazn)
  • 18.30 Premier League: Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio)
  • 19.30 Serie B: Venezia-Sampdoria (Dazn)
  • 20.45 Serie A: Parma-Milan (Sky Sport 1, Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 Premier League: Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max)

Calcio a 5 Maschile

  • 20.30 Serie A Futsal: Cdm Futsal-L84 Torino (Sky Sport Mix)

Calcio Femminile

  • 14.00 Serie A: Milan-Juventus (Rai Sport)

Motociclismo

  • 15.55 MotoGP – GP Portogallo, Algarve International Circuit (TV8)
  • 16.00 MotoGP – GP Portogallo, Algarve International Circuit (Sky Sport MotoGP, Cielo)

Pallavolo Femminile

  • 20.45 Serie A1: Scandicci-Bergamo (Rai Sport)

Rugby

  • 13.40 Test Match: Irlanda-Giappone (Sky Sport Arena)
  • 16.10 Test Match: Scozia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1)
  • 18.30 Autumn Nations Series: Italia-Australia (Rai Sport)
  • 18.40 Autumn Nations Series: Italia-Australia (Sky Sport 1)
  • 18.40 Test Match: Inghilterra-Fiji (Sky Sport Arena)
  • 21.10 Test Match: Francia-Sudafrica (Sky Sport Arena)

Tennis

  • 14.00 WTA Finals Riyadh 2025, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
  • 15.55 ATP 250 Atene, Finale (Sky Sport Arena)
  • 16.30 ATP 250 Metz, Finale (Sky Sport Mix)
  • 16.45 WTA Finals Riyadh 2025, Finale Singolare (Sky Sport Tennis)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

