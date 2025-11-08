Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 8 novembre 2025: Serie A, F1, Motogp e finale Atp Atene Djokovic-Musetti

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati sulle reti italiane. Tra le discipline protagoniste spiccano il calcio, con tanti match di Serie A, Serie B, Premier League e altre competizioni giovanili, il rugby con grandi sfide delle Autumn Nations Series e dei Test Match, e il motociclismo, con il GP di Portogallo che si corre sull’Algarve International Circuit. Da non perdere anche gli eventi di automobilismo con la Formula 1 in scena a San Paolo, e il tennis, che propone finali importanti sia nell’ATP 250 di Metz e l’Atp di Atene con Djokovic-Musetti che nelle WTA Finals a Riyadh.
Non mancano inoltre le competizioni di calcio a 5, basket femminile e pallavolo femminile. Molte gare sono visibili sia su canali pay come Sky Sport e DAZN, sia su emittenti gratuite come Rai Sport e Sportitalia, rendendo la programmazione accessibile a un pubblico ampio. Gli appassionati potranno così seguire in diretta ogni emozione del weekend sportivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Automobilismo
- Basket Femminile
- Calcio
- Calcio a 5 Maschile
- Calcio Femminile
- Motociclismo
- Pallavolo Femminile
- Rugby
- Tennis
Automobilismo
- 15.00 Formula 1 – GP San Paolo, Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
- 19.00 Formula 1 – GP San Paolo, Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos (Sky Sport F1)
Basket Femminile
- 16.00 Serie A1: Schio-Venezia (Rai Sport)
Calcio
- 11.00 Primavera 1: Sassuolo-Lazio (Sportitalia)
- 13.00 Primavera 1: Milan-Juventus (Sportitalia)
- 13.30 Premier League: Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio)
- 14.50 Saudi League: Neom-Al Nassr (Sportitalia)
- 15.00 Serie A: Como-Cagliari (Dazn)
- 15.00 Serie A: Lecce-Verona (Dazn)
- 15.00 Serie B: Empoli-Catanzaro (Dazn)
- 15.00 Serie B: Frosinone-Modena (Dazn)
- 15.00 Serie B: Mantova-Padova (Dazn)
- 15.00 Serie B: Reggiana-Virtus Entella (Dazn)
- 15.00 Serie B: Sudtirol-Carrarese (Dazn)
- 16.00 Premier League: Everton-Fulham (Sky Sport Calcio)
- 17.15 Serie B: Juve Stabia-Palermo (Dazn)
- 17.30 Serie C: Ravenna-Torres (Sky Sport Max)
- 18.00 Serie A: Juventus-Torino (Dazn)
- 18.30 Premier League: Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio)
- 19.30 Serie B: Venezia-Sampdoria (Dazn)
- 20.45 Serie A: Parma-Milan (Sky Sport 1, Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 21.00 Premier League: Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max)
Calcio a 5 Maschile
- 20.30 Serie A Futsal: Cdm Futsal-L84 Torino (Sky Sport Mix)
Calcio Femminile
- 14.00 Serie A: Milan-Juventus (Rai Sport)
Motociclismo
- 15.55 MotoGP – GP Portogallo, Algarve International Circuit (TV8)
- 16.00 MotoGP – GP Portogallo, Algarve International Circuit (Sky Sport MotoGP, Cielo)
Pallavolo Femminile
- 20.45 Serie A1: Scandicci-Bergamo (Rai Sport)
Rugby
- 13.40 Test Match: Irlanda-Giappone (Sky Sport Arena)
- 16.10 Test Match: Scozia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1)
- 18.30 Autumn Nations Series: Italia-Australia (Rai Sport)
- 18.40 Autumn Nations Series: Italia-Australia (Sky Sport 1)
- 18.40 Test Match: Inghilterra-Fiji (Sky Sport Arena)
- 21.10 Test Match: Francia-Sudafrica (Sky Sport Arena)
Tennis
- 14.00 WTA Finals Riyadh 2025, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 15.55 ATP 250 Atene, Finale (Sky Sport Arena)
- 16.30 ATP 250 Metz, Finale (Sky Sport Mix)
- 16.45 WTA Finals Riyadh 2025, Finale Singolare (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.