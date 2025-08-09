Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 9 agosto 2025: Italia-Lettonia di basket e Leeds-Milan

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sui principali canali televisivi italiani

Una giornata ricca di emozioni sportive attende gli appassionati sulle reti italiane, con una programmazione variegata che spazia tra diversi sport di grande interesse. Tra le discipline protagoniste troviamo il calcio, con numerose amichevoli internazionali e incontri di campionati esteri, tra cui spiccano partite di prestigio come Manchester United-Fiorentina, Leeds-Milan e Napoli-Girona. Parallelamente, il tennis accende i riflettori sull’ATP & WTA Cincinnati, un torneo seguito con attenzione dagli appassionati di racket, con dirette su vari canali Sky Sport. Il basket presenta sfide amichevoli internazionali di grande interesse, come Italia-Lettonia e Grecia-Serbia, trasmesse da Sky e Dazn. Senza dimenticare l’atletica leggera con gli Europei U20 a Tampere, seguiti in esclusiva su Rai Sport. Insomma, un palinsesto sportivo che offre contenuti per tutti i gusti, sia per chi ama lo spettacolo dei grandi campionati britannici, sia per chi segue le competizioni internazionali e discipline olimpiche.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15.35 Europei U20 Tampere 2025 – 3a giornata (Rai Sport, in chiaro)

Basket

20.00 Amichevole Internazionale: Italia-Lettonia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Amichevole Internazionale: Italia-Lettonia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 19.30 Amichevole Internazionale: Grecia-Serbia (Dazn)

Calcio

01.45 Primera División Argentina: Atletico Tocuman-Rosario Central (Sportitalia, in chiaro)

Primera División Argentina: Atletico Tocuman-Rosario Central (Sportitalia, in chiaro) 13.00 Bundesliga 2: Fortuna D.-Hannover (Sky Sport 1)

Bundesliga 2: Fortuna D.-Hannover (Sky Sport 1) 13.45 Amichevole: Manchester United-Fiorentina (Dazn)

Amichevole: Manchester United-Fiorentina (Dazn) 15.30 Amichevole: Werder Brema-Udinese (Dazn)

Amichevole: Werder Brema-Udinese (Dazn) 15.30 Amichevole: Heidenheim-Parma (Dazn)

Amichevole: Heidenheim-Parma (Dazn) 15.30 Amichevole: Colonia-Atalanta (Dazn)

Amichevole: Colonia-Atalanta (Dazn) 16.00 Amichevole: Burnley-Lazio (Dazn)

Amichevole: Burnley-Lazio (Dazn) 16.00 Amichevole: Leeds-Milan (Dazn)

Amichevole: Leeds-Milan (Dazn) 16.00 Amichevole: Everton-Roma (Dazn)

Amichevole: Everton-Roma (Dazn) 17.00 Amichevole: Stoccarda-Bologna (Dazn)

Amichevole: Stoccarda-Bologna (Dazn) 18.00 Amichevole: Rennes-Genoa (Dazn)

Amichevole: Rennes-Genoa (Dazn) 18.00 Amichevole: Brest-Sassuolo (Sky Sport Calcio)

Amichevole: Brest-Sassuolo (Sky Sport Calcio) 19.00 Amichevole: Napoli-Girona (Dazn)

Amichevole: Napoli-Girona (Dazn) 20.30 Bundesliga 2: Kaiserslautern-Schalke (Sky Sport Arena)

Bundesliga 2: Kaiserslautern-Schalke (Sky Sport Arena) 21.00 Amichevole: Valencia-Torino (Dazn)

Amichevole: Valencia-Torino (Dazn) 21.00 Amichevole: Palermo-Manchester City (Dazn)

Amichevole: Palermo-Manchester City (Dazn) 21.00 Anglo: Palermo-Manchester City (Sky Sport Calcio)

Anglo: Palermo-Manchester City (Sky Sport Calcio) 23.30 Primera División Argentina: Independiente-River Plate (Sportitalia, in chiaro)

Tennis

17.00 ATP & WTA Cincinnati – 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

ATP & WTA Cincinnati – 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) 23.15 ATP & WTA Cincinnati – 3a giornata (Sky Sport 1)

