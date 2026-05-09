Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 9 maggio 2026: serie A, Giro d'Italia, Motogp e Sinner a Roma

Oggi la programmazione televisiva sportiva offre una ricca selezione di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, ciclismo, motociclismo, rugby, rugby femminile e tennis. Il calcio la fa da padrone con numerosi match tra Serie A, Serie B, Primavera 1, Premier League, Liga Profesional e campionati femminili. Particolarmente attesi sono gli incontri della Serie A con sfide come Lecce-Juventus, Lazio-Inter e Cagliari-Udinese, mentre in Serie B si segnalano molteplici incontri della 38ª giornata, tutti su DAZN. Per il ciclismo la giornata è all’insegna del Giro d’Italia con diverse dirette sulla 2ª tappa da Burgas a Tarnovo, trasmesse da Rai Sport, Eurosport ed Eurosport 2. Gli appassionati di motociclismo seguono invece il GP di Francia a Le Mans, proposto su Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 e TV8. Il rugby, maschile e femminile, propone incontri della United Rugby Championship e del Sei Nazioni Femminile con diverse dirette su Sky Sport Mix e Sky Sport Max. Fitta la programmazione del tennis con la 5ª giornata degli ATP & WTA 1000 di Roma con Sinner in campo, in onda principalmente su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e TV8. Infine, per gli amanti del basket, la sfida NBA tra Cleveland e Detroit sarà trasmessa in pay TV su Sky Sport Basket. Un palinsesto ricco e variegato dunque, per una giornata di sport da non perdere.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 21:00 NBA: Cleveland-Detroit (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Huracan (Sportitalia, free)
- 11:00 Primavera 1: Cesena-Juventus (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Parma-Milan (Sportitalia, free)
- 13:30 Premier League: Liverpool-Chelsea (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:00 Primavera 1: Roma-Sassuolo (Sportitalia, free)
- 15:00 Serie A: Cagliari-Udinese (Dazn, pay)
- 16:00 Premier League: Sunderland-Manchester United (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Serie A: Lazio-Inter (Dazn, pay)
- 18:30 Premier League: Manchester City-Brentford (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Serie B: Avellino-Modena (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Catanzaro-Bari (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Cesena-Padova (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Frosinone-Mantova (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Monza-Empoli (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Pescara-Spezia (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Reggiana-Sampdoria (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Sudtirol-Juve Stabia (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Venezia-Palermo (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Virtus Entella-Carrarese (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Lecce-Juventus (Sky; Dazn; Sky Sport 1; Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo
- 10:45 Giro d’Italia – 2a tappa: Burgas-Tarnovo (Eurosport, free)
- 10:45 Giro d’Italia – 2a tappa: Burgas-Tarnovo (Eurosport 2, free)
- 10:50 Giro d’Italia – 2a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, free)
- 14:00 Giro d’Italia – 2a tappa: Burgas-Tarnovo (Rai 2, free)
Motociclismo
- 15:00 MotoGP – GP Francia, Le Mans (Sky Sport MotoGP, pay)
- 15:00 MotoGP – GP Francia, Le Mans (Sky Sport 1, pay)
- 15:00 MotoGP – GP Francia, Le Mans (TV8, free)
Rugby
- 13:45 United Rugby Championship: Bulls-Zebre (Sky Sport Mix, pay)
- 15:30 Serie A Elite: Viadana-Reggio Emilia (Rai Sport, free)
- 16:00 United Rugby Championship: Hollywoodbets Sharks-Benetton Treviso (Sky Sport Mix, pay)
Rugby Femminile
- 15:00 Sei Nazioni: Italia-Inghilterra (Sky Sport Max, pay)
- 19:30 Sei Nazioni: Irlanda-Galles (Sky Sport Mix, pay)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA 1000 Roma – 5a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Roma – 5a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Roma – 5a giornata (Sky Sport Arena, pay)
- 19:00 ATP & WTA 1000 Roma – 5a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 19:00 ATP 1000 Roma – 5a giornata (TV8, free)
- 16:30 ATP & WTA 1000 Roma – 5a giornata (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.