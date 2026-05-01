Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio: tutta la serie B, anticipo di A, Sinner all'Atp Madrid e F1 da Miami

Un ricco palinsesto sportivo anima la giornata odierna sulle emittenti televisive italiane. Il calcio domina la scena con una vasta offerta che spazia dalla Serie A alla Serie B e al campionato Primavera, con match di grande interesse come Pisa-Lecce e la partita serale di Premier League Leeds-Burnley. Per gli appassionati di tennis, la tappa dell’ATP 1000 di Madrid propone le semifinali singolari trasmesse su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis con in campo anche Sinner, mentre il basket offre un incontro di Eurolega che vede affrontarsi il Real Madrid e l’Hapoel Tel Aviv su Sky Sport Basket. Non mancano poi gli eventi di ciclismo, con due importanti tappe del Giro di Turchia e Giro di Romandia visibili in chiaro su Eurosport 2. Infine, spazio anche alla pallanuoto femminile con la Serie A1 e la partita Civitavecchia-Genova trasmessa da Rai Sport. Una giornata intensa e variegata per tutti gli sportivi, con eventi in chiaro e a pagamento, pronti a soddisfare i gusti di ogni appassionato.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:40 Eurolega: Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 13:00 Primavera 1: Cagliari-Lecce (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Cremonese-Roma (Sportitalia)
- 15:00 Serie B: Bari-Virtus Entella (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Carrarese-Cesena (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Empoli-Avellino (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Juve Stabia-Frosinone (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Mantova-Monza (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Modena-Reggiana (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Padova-Pescara (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Palermo-Catanzaro (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Sampdoria-Sudtirol (Dazn, pay)
- 15:00 Serie B: Spezia-Venezia (Dazn, pay)
- 17:00 Primavera 1: Sassuolo-Torino (Sportitalia)
- 20:45 Serie A, 35a giornata: Pisa-Lecce (Dazn, pay)
- 21:00 Premier League: Leeds-Burnley (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo
- 13:30 Giro di Turchia: 6a tappa (Eurosport 2)
- 15:45 Giro di Romandia: 3a tappa (Eurosport 2)
Pallanuoto Femminile
- 19:30 Serie A1: Civitavecchia-Genova (Rai Sport)
Tennis
- 16:00 ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:00 ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)
- 20:00 ATP 1000 Madrid: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)
- 20:00 ATP 1000 Madrid: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.