Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio: tutta la serie B, anticipo di A, Sinner all'Atp Madrid e F1 da Miami

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta televisiva del giorno tra calcio, tennis, basket e ciclismo

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Un ricco palinsesto sportivo anima la giornata odierna sulle emittenti televisive italiane. Il calcio domina la scena con una vasta offerta che spazia dalla Serie A alla Serie B e al campionato Primavera, con match di grande interesse come Pisa-Lecce e la partita serale di Premier League Leeds-Burnley. Per gli appassionati di tennis, la tappa dell’ATP 1000 di Madrid propone le semifinali singolari trasmesse su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis con in campo anche Sinner, mentre il basket offre un incontro di Eurolega che vede affrontarsi il Real Madrid e l’Hapoel Tel Aviv su Sky Sport Basket. Non mancano poi gli eventi di ciclismo, con due importanti tappe del Giro di Turchia e Giro di Romandia visibili in chiaro su Eurosport 2. Infine, spazio anche alla pallanuoto femminile con la Serie A1 e la partita Civitavecchia-Genova trasmessa da Rai Sport. Una giornata intensa e variegata per tutti gli sportivi, con eventi in chiaro e a pagamento, pronti a soddisfare i gusti di ogni appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:40 Eurolega: Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

13:00 Primavera 1: Cagliari-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1: Cagliari-Lecce (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Cremonese-Roma (Sportitalia)

Primavera 1: Cremonese-Roma (Sportitalia) 15:00 Serie B: Bari-Virtus Entella (Dazn, pay)

Serie B: Bari-Virtus Entella (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Carrarese-Cesena (Dazn, pay)

Serie B: Carrarese-Cesena (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Empoli-Avellino (Dazn, pay)

Serie B: Empoli-Avellino (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Juve Stabia-Frosinone (Dazn, pay)

Serie B: Juve Stabia-Frosinone (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Mantova-Monza (Dazn, pay)

Serie B: Mantova-Monza (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Modena-Reggiana (Dazn, pay)

Serie B: Modena-Reggiana (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Padova-Pescara (Dazn, pay)

Serie B: Padova-Pescara (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Palermo-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B: Palermo-Catanzaro (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Sampdoria-Sudtirol (Dazn, pay)

Serie B: Sampdoria-Sudtirol (Dazn, pay) 15:00 Serie B: Spezia-Venezia (Dazn, pay)

Serie B: Spezia-Venezia (Dazn, pay) 17:00 Primavera 1: Sassuolo-Torino (Sportitalia)

Primavera 1: Sassuolo-Torino (Sportitalia) 20:45 Serie A, 35a giornata: Pisa-Lecce (Dazn, pay)

Serie A, 35a giornata: Pisa-Lecce (Dazn, pay) 21:00 Premier League: Leeds-Burnley (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:30 Giro di Turchia: 6a tappa (Eurosport 2)

Giro di Turchia: 6a tappa (Eurosport 2) 15:45 Giro di Romandia: 3a tappa (Eurosport 2)

Pallanuoto Femminile

19:30 Serie A1: Civitavecchia-Genova (Rai Sport)

Tennis

16:00 ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 16:00 ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Madrid: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 20:00 ATP 1000 Madrid: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Madrid: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 20:00 ATP 1000 Madrid: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

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