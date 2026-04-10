Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 10 aprile: Sinner, basket, ciclismo e Roma-Pisa

Oggi il palinsesto sportivo televisivo offre un ricco calendario per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Le emozioni iniziano sin dal mattino con i quarti di finale dell’ATP 1000 Monte-Carlo che si svolgono tra le 11 e le 17, trasmessi da Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, con un doppio appuntamento che coinvolge anche l’ATP 125 Monza. Jannik Sinner, dal Principato, dovrbbe scendere in campo intorno alle 13 contro Felix Auger-Aliassime, secondo incontro di giornata. Nel pomeriggio, l’Eurolega di basket propone due attesissime sfide: Monaco-Barcellona alle 19:30 e Virtus Bologna-Baskonia alle 20:30, visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Basket e Sky Sport 1.
Per gli appassionati di calcio, l’evento clou è sicuramente la partita di Serie A Roma-Pisa, in programma alle 20:45 e trasmessa in contemporanea su Sky, Dazn e Sky Sport Calcio. A seguire, ci sarà anche l’atteso match di Premier League West Ham-Wolverhampton su Sky Sport Max. Non manca inoltre la 5a tappa del ciclismo, Giro dei Paesi Baschi, visibile su Eurosport, che regala un’opzione interessante per chi ama la fatica sulle due ruote. Un palinsesto variegato e ricco di eventi per una giornata interamente dedicata allo sport nella sua massima espressione in tv.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 19:30 Eurolega, Monaco-Barcellona (Sky Sport Arena)
- 20:30 Eurolega, Virtus Bologna-Baskonia (Sky Sport 1, Sky Sport Basket)
CALCIO
- 20:30 Bundesliga, Augsburg-Heidenheim (Sky Sport Mix)
- 20:30 Serie B, Frosinone-Palermo (Dazn)
- 20:45 Serie A, Roma-Pisa (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 21:00 Premier League, West Ham-Wolverhampton (Sky Sport Max)
CICLISMO
- 15:30 Giro dei Paesi Baschi, 5a tappa (Eurosport)
TENNIS
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
- 13:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
- 14:30 ATP 125 Monza, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Max)
- 15:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
- 16:30 ATP 125 Monza, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Max)
- 17:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.