Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 10 ottobre 2025: Italia-Svezia U.21, qualificazioni Mondiali e Paolini a Wuhan

Scopri la programmazione TV del 10 ottobre 2025 con Tennis, Calcio e Basket in diretta.

La giornata sportiva di venerdì 10 ottobre 2025 si presenta ricca e variegata per gli appassionati delle principali discipline sportive. Tante le gare in programma che avranno il loro spazio sulle principali emittenti italiane, offrendo l’opportunità di seguire in diretta grandi appuntamenti di tennis, calcio e basket. In tennis proseguono i quarti di finale sia per l’ATP 1000 di Shanghai sia per il WTA 1000 di Wuhan, permettendo di assistere a match importanti per definire i semifinalisti dei due tornei più prestigiosi della stagione autunnale. In campo anche Jasmine Paolini. Nel calcio, invece, spiccano le sfide valide per le Qualificazioni agli Europei Under 21, oltre ai match di Serie C e alle partite di qualificazione per i Mondiali 2026, offrendo così un palinsesto televisivo interessante per gli appassionati del pallone in ogni fascia oraria. Infine, il basket propone il meglio dell’Eurolega con due incontri di rilievo che vedranno impegnate importanti squadre europee. Gli appassionati troveranno anche differenziazioni tra dirette a pagamento e gratuite: su Rai 2 sarà possibile seguire la partita più attesa dell’Italia Under 21 senza alcun costo, mentre molte altre gare verranno trasmesse sulle piattaforme Sky Sport, specializzate nella copertura sportiva di alto livello.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

19:45 Fenerbahce-Stella Rossa (Eurolega) – Sky Sport Max (pay)

20:15 Olympiacos-Dubai (Eurolega) – Sky Sport Basket (pay)

Calcio

16:00 Kazakhistan-Liechtenstein (Qualificazioni Mondiali 2026) – Sky Sport Calcio (pay)

18:15 Italia-Svezia (Qualificazioni Europei U21 2027) – Rai 2 (free)

19:45 – Diretta Gol (Qualificazioni Mondiali 2026) – Sky Sport Calcio (pay)

20:30 Arezzo-Gubbio (Serie C) – Sky Sport Arena (pay)

20:30 Bra-Carpi (Serie C) – Sky Sport Mix (pay)

20:45 Germania-Lussemburgo (Qualificazioni Mondiali 2026) – Sky Sport 1 (pay)

Tennis

07:00 2^ Quarto di Finale (WTA 1000 Wuhan) – Sky Sport Tennis (pay)

07:00 2^ Quarto di Finale (WTA 1000 Wuhan) – Sky Sport 1 (pay)

09:00 3^ Quarto di Finale (WTA 1000 Wuhan) – Sky Sport Tennis (pay)

09:00 3^ Quarto di Finale (ATP 1000 Shanghai) – Sky Sport Mix (pay)

09:00 3^ Quarto di Finale (ATP 1000 Shanghai) – Sky Sport 1 (pay)

12:30 4^ Quarto di Finale (ATP 1000 Shanghai) – Sky Sport Mix (pay)

12:30 4^ Quarto di Finale (ATP 1000 Shanghai) – Sky Sport 1 (pay)

13:00 4^ Quarto di Finale (WTA 1000 Wuhan) – Sky Sport Tennis (pay)

