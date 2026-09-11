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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre: serie A, Us Open, atletica e basket donne

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti TV italiane

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna offre una ricca programmazione dedicata a diversi sport, per appassionati di ogni disciplina. Tra gli eventi principali spiccano le sfide di calcio che coinvolgono i campionati di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e altri tornei europei, con dirette distribuite tra Dazn, Sportitalia e Sky. Non mancano anche le emozioni del basket femminile con le sfide del Mondiale Germania 2026 esclusivamente su Sky Sport Basket, e gli appuntamenti imperdibili con il tennis durante gli US Open, con semifinali e finali in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Gli amanti del ciclismo potranno seguire la 19ª tappa de La Vuelta su Eurosport, mentre la pallavolo maschile propone le partite dei Campionati Europei 2026 esclusivamente su Sky Sport Arena. Chiude il quadro la diretta dello beach soccer maschile, con la partita tra Italia e Danimarca visibile su Rai Sport, e l’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships di Budapest sempre su Rai Sport. Una giornata ricca di sport per tutti i gusti, dalla velocità della pallavolo alla tattica calcistica, passando per la potenza del tennis e l’agilità del beach soccer, tutte disponibili sulla tv italiana.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 19:10 World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026 - 1a giornata (Rai Sport)

Basket femminile

  • 11:30 Mondiali Germania 2026: Usa-Ungheria (Sky Sport Basket) - in pay
  • 14:30 Mondiali Germania 2026: Cina-Francia (Sky Sport Basket) - in pay
  • 17:45 Mondiali Germania 2026: Belgio-Germania (Sky Sport Basket) - in pay
  • 20:45 Mondiali Germania 2026: Australia-Spagna (Sky Sport Basket) - in pay

Beach Soccer maschile

  • 18:00 Euroleague Superfinal 2026: Italia-Danimarca (Rai Sport)

Calcio

  • 17:00 Primavera 1: Parma-Genoa (Sportitalia)
  • 19:00 Serie B: Empoli-Arezzo (Dazn) - in pay
  • 20:30 Bundesliga: Union Berlino-Schalke 04 (Sky Sport Max) - in pay
  • 20:45 Serie A: Venezia-Fiorentina (Dazn) - in pay
  • 21:00 Serie B: Benevento-Hellas Verona (Dazn) - in pay
  • 21:00 Serie B: Pisa-Virtus Entella (Dazn) - in pay
  • 21:00 Serie C: Team Altamura-Bari (Sky Sport Calcio) - in pay
  • 18:30 Bundesliga 2: Norimberga-Hannover (Sky Sport Calcio) - in pay

Ciclismo

  • 13:15 La Vuelta: 19a tappa (Eurosport)

Pallavolo maschile

  • 16:00 Europei 2026: Olanda-Belgio (Sky Sport Arena) - in pay
  • 21:00 Europei 2026: Slovacchia-Slovenia (Sky Sport Arena) - in pay

Tennis

  • 01:00 US Open: Singolare Maschile 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) - in pay
  • 01:00 US Open: 2a Semifinale Singolare Maschile (Sky Sport 1) - in pay
  • 18:00 US Open: Doppio Femminile Finale (Sky Sport Tennis) - in pay
  • 21:00 US Open: Singolare Maschile 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) - in pay
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