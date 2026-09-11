Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 11 settembre: serie A, Us Open, atletica e basket donne

La giornata odierna offre una ricca programmazione dedicata a diversi sport, per appassionati di ogni disciplina. Tra gli eventi principali spiccano le sfide di calcio che coinvolgono i campionati di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e altri tornei europei, con dirette distribuite tra Dazn, Sportitalia e Sky. Non mancano anche le emozioni del basket femminile con le sfide del Mondiale Germania 2026 esclusivamente su Sky Sport Basket, e gli appuntamenti imperdibili con il tennis durante gli US Open, con semifinali e finali in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Gli amanti del ciclismo potranno seguire la 19ª tappa de La Vuelta su Eurosport, mentre la pallavolo maschile propone le partite dei Campionati Europei 2026 esclusivamente su Sky Sport Arena. Chiude il quadro la diretta dello beach soccer maschile, con la partita tra Italia e Danimarca visibile su Rai Sport, e l’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships di Budapest sempre su Rai Sport. Una giornata ricca di sport per tutti i gusti, dalla velocità della pallavolo alla tattica calcistica, passando per la potenza del tennis e l’agilità del beach soccer, tutte disponibili sulla tv italiana.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.