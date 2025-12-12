Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 12 dicembre 2025: anticipi di serie A, B e C, libera donne ed Eurolega

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv con calcio, basket, sci alpino e altri sport da non perdere

La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 si presenta ricchissima per tutti gli appassionati di sport. La programmazione televisiva offre un panorama molto variegato con tante discipline in diretta. Tra i protagonisti di oggi troviamo lo Sci Alpino con le spettacolari discese libere in Coppa del Mondo da Saint Moritz, trasmesse sia da Rai 2 che da Eurosport, entrambe in chiaro.

Grande spazio anche al Calcio, con diversi incontri del campionato Primavera 1, tra cui le partite Parma-Monza, Bologna-Milan, Torino-Genoa e Roma-Lazio, tutte visibili su Sportitalia in chiaro. In serata si accendono i riflettori sui campionati professionistici con Serie A, Serie B e Serie C; da non perdere le sfide Lecce-Pisa (Serie A), Palermo-Sampdoria (Serie B) e Juventus Next Gen-Pianese (Serie C), tutte su emittenti pay per view come Dazn e Sky Sport Calcio.

Il palinsesto include inoltre il Basket con la Eurolega su Sky Sport (diversi canali), e una partita NBA in prima mattinata su Sky Sport Basket. Per gli amanti di sport meno mainstream si segnalano il Calcio a 5 Maschile in Serie A Futsal e la Pallamano Maschile con i Mondiali, entrambe su Sky Sport. In chiaro infine la Pallanuoto Maschile con Pro Recco-Brescia su Rai Sport.

Un ricco programma che conferma come le offerte televisive sportive oggi siano un vero spettacolo per tutte le preferenze.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport 1, pay)

Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport 1, pay) 20:30 Eurolega: Partizan-Stella Rossa (Sky Sport Max, pay)

Calcio

12:00 Primavera 1: Parma-Monza (Sportitalia)

Primavera 1: Parma-Monza (Sportitalia) 14:00 Primavera 1: Bologna-Milan (Sportitalia)

Primavera 1: Bologna-Milan (Sportitalia) 16:00 Primavera 1: Torino-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Torino-Genoa (Sportitalia) 18:00 Primavera 1: Roma-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Lazio (Sportitalia) 20:30 Bundesliga: Union Berlino-RB Lipsia (Sky Sport Arena, pay)

Bundesliga: Union Berlino-RB Lipsia (Sky Sport Arena, pay) 20:30 Serie B: Palermo-Sampdoria (Dazn, pay)

Serie B: Palermo-Sampdoria (Dazn, pay) 20:30 Serie C: Juventus Next Gen-Pianese (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Juventus Next Gen-Pianese (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A: Lecce-Pisa (Dazn, pay)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Genzano-Roma (Sky Sport Mix, pay)

Pallamano Maschile

17:45 Mondiali (Sky Sport Arena, pay)

Pallanuoto Maschile

19:45 Serie A1: Pro Recco-Brescia (Rai Sport)

Sci Alpino

10:15 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport)

Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport) 10:15 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Rai 2)

