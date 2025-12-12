Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 12 dicembre 2025: anticipi di serie A, B e C, libera donne ed Eurolega

La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 si presenta ricchissima per tutti gli appassionati di sport. La programmazione televisiva offre un panorama molto variegato con tante discipline in diretta. Tra i protagonisti di oggi troviamo lo Sci Alpino con le spettacolari discese libere in Coppa del Mondo da Saint Moritz, trasmesse sia da Rai 2 che da Eurosport, entrambe in chiaro.
Grande spazio anche al Calcio, con diversi incontri del campionato Primavera 1, tra cui le partite Parma-Monza, Bologna-Milan, Torino-Genoa e Roma-Lazio, tutte visibili su Sportitalia in chiaro. In serata si accendono i riflettori sui campionati professionistici con Serie A, Serie B e Serie C; da non perdere le sfide Lecce-Pisa (Serie A), Palermo-Sampdoria (Serie B) e Juventus Next Gen-Pianese (Serie C), tutte su emittenti pay per view come Dazn e Sky Sport Calcio.
Il palinsesto include inoltre il Basket con la Eurolega su Sky Sport (diversi canali), e una partita NBA in prima mattinata su Sky Sport Basket. Per gli amanti di sport meno mainstream si segnalano il Calcio a 5 Maschile in Serie A Futsal e la Pallamano Maschile con i Mondiali, entrambe su Sky Sport. In chiaro infine la Pallanuoto Maschile con Pro Recco-Brescia su Rai Sport.
Un ricco programma che conferma come le offerte televisive sportive oggi siano un vero spettacolo per tutte le preferenze.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Eurolega: Partizan-Stella Rossa (Sky Sport Max, pay)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Parma-Monza (Sportitalia)
- 14:00 Primavera 1: Bologna-Milan (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Torino-Genoa (Sportitalia)
- 18:00 Primavera 1: Roma-Lazio (Sportitalia)
- 20:30 Bundesliga: Union Berlino-RB Lipsia (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie B: Palermo-Sampdoria (Dazn, pay)
- 20:30 Serie C: Juventus Next Gen-Pianese (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Serie A: Lecce-Pisa (Dazn, pay)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: Genzano-Roma (Sky Sport Mix, pay)
Pallamano Maschile
- 17:45 Mondiali (Sky Sport Arena, pay)
Pallanuoto Maschile
- 19:45 Serie A1: Pro Recco-Brescia (Rai Sport)
Sci Alpino
- 10:15 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Eurosport)
- 10:15 Coppa del Mondo: Saint Moritz. Discesa Libera F (Rai 2)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.