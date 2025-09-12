Sport oggi in TV, la programmazione di venerdì 12 settembre 2025: Mondiali atletica, serie B, Eurobasket e Vuelta

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di Atletica Leggera, Basket maschile, Beach Soccer Maschile, Calcio, Ciclismo e Tennis. Oggi, venerdì 12 settembre 2025, i palinsesti televisivi italiani offrono una vasta scelta di eventi sportivi in diretta, con molte partite di calcio dai campionati più seguiti come LaLiga, Serie B, Bundesliga e la Saudi League, trasmesse su Sportitalia, DAZN e Sky Sport. Non mancano poi le gare di ciclismo con la 19a tappa de La Vuelta e il Grand Prix Quebec in onda su Eurosport, oltre alle sfide intense di basket con il FIBA EuroBasket 2025 visibili sui canali Sky Sport. Gli appassionati di tennis potranno seguire gli incontri dei circuiti ATP e WTA su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, mentre l’Italia si confronta con la Bielorussia nel beach soccer su Rai Sport. Infine, i Mondiali Tokyo 2025 di Atletica Leggera completano un palinsesto molto variegato, garantendo spettacolo e competizione a tutte le ore, sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 00:25 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)
- 01:00 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)
Basket maschile
- 16:00 FIBA EuroBasket 2025: Germania-Finlandia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:00 FIBA EuroBasket 2025: Grecia-Turchia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Beach Soccer Maschile
- 18:00 Euro Beach Soccer League 2025: Italia-Bielorussia (Rai Sport)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Racing-San Lorenzo (Sportitalia)
- 20:00 Saudi League: Al Ittihad-Al Fateh (Sportitalia)
- 20:30 Serie B: Avellino-Monza (Dazn)
- 20:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Eintracht (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Serie C: Potenza-Crotone (Sky Sport Arena)
- 21:00 LaLiga: Siviglia-Elche (Dazn)
Ciclismo
- 14:45 La Vuelta – 19a tappa (Eurosport)
- 18:00 Grand Prix Quebec (Eurosport)
Tennis
- 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)
- 22:30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.