Sport oggi in TV, la programmazione di venerdì 12 settembre 2025: Mondiali atletica, serie B, Eurobasket e Vuelta

Scopri gli eventi sportivi in diretta TV per oggi, con calcio, basket, ciclismo, tennis e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di Atletica Leggera, Basket maschile, Beach Soccer Maschile, Calcio, Ciclismo e Tennis. Oggi, venerdì 12 settembre 2025, i palinsesti televisivi italiani offrono una vasta scelta di eventi sportivi in diretta, con molte partite di calcio dai campionati più seguiti come LaLiga, Serie B, Bundesliga e la Saudi League, trasmesse su Sportitalia, DAZN e Sky Sport. Non mancano poi le gare di ciclismo con la 19a tappa de La Vuelta e il Grand Prix Quebec in onda su Eurosport, oltre alle sfide intense di basket con il FIBA EuroBasket 2025 visibili sui canali Sky Sport. Gli appassionati di tennis potranno seguire gli incontri dei circuiti ATP e WTA su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, mentre l’Italia si confronta con la Bielorussia nel beach soccer su Rai Sport. Infine, i Mondiali Tokyo 2025 di Atletica Leggera completano un palinsesto molto variegato, garantendo spettacolo e competizione a tutte le ore, sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

00:25 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)

Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione diurna) (Rai 2) 01:00 Mondiali Tokyo 2025 – 1a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)

Basket maschile

16:00 FIBA EuroBasket 2025: Germania-Finlandia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

FIBA EuroBasket 2025: Germania-Finlandia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:00 FIBA EuroBasket 2025: Grecia-Turchia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Beach Soccer Maschile

18:00 Euro Beach Soccer League 2025: Italia-Bielorussia (Rai Sport)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Racing-San Lorenzo (Sportitalia)

Liga Profesional: Racing-San Lorenzo (Sportitalia) 20:00 Saudi League: Al Ittihad-Al Fateh (Sportitalia)

Saudi League: Al Ittihad-Al Fateh (Sportitalia) 20:30 Serie B: Avellino-Monza (Dazn)

Serie B: Avellino-Monza (Dazn) 20:30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Eintracht (Sky Sport Calcio)

Bundesliga: Bayer Leverkusen-Eintracht (Sky Sport Calcio) 20:30 Serie C: Potenza-Crotone (Sky Sport Arena)

Serie C: Potenza-Crotone (Sky Sport Arena) 21:00 LaLiga: Siviglia-Elche (Dazn)

Ciclismo

14:45 La Vuelta – 19a tappa (Eurosport)

La Vuelta – 19a tappa (Eurosport) 18:00 Grand Prix Quebec (Eurosport)

Tennis

18:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis) 22:30 ATP & WTA (Sky Sport 1)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp