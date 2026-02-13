Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 febbraio 2026: Pisa-Milan, Saudi League e Milano Cortina

Una ricca giornata di calcio, basket, tennis e Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si apre oggi sulle principali emittenti italiane. Il calcio propone sfide di grande interesse dai campionati di Serie A, Bundesliga, Saudi League fino alla Liga Profesional, inclusa la partita di cartello Pisa-Milan in diretta su DAZN e tanti altri match visibili su Sportitalia e Sky Sport Calcio. Nel mondo del basket, l’attenzione è concentrata sull’Eurolega con Olimpia Milano impegnata in due partite simultanee e sulla NBA All Star Weekend con lo spettacolo del Rising Stars Challenge, trasmessi in esclusiva da Sky Sport.
Per gli appassionati di tennis spazio alle semifinali dell’ATP & WTA con due appuntamenti su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis. Grande copertura anche per i Giochi Olimpici Invernali, con un palinsesto ricco su Rai 2 e Rai Sport per seguire le competizioni in corso a Milano Cortina 2026, tutte in chiaro e senza costi aggiuntivi. Una giornata imperdibile per tutti gli amanti dello sport, con eventi in diretta che promettono emozioni dal mattino a tarda serata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 03:00 NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:15 Eurolega – Panathinaikos-Fenerbahce (Sky Sport Max)
- 20:15 Sei Nazioni U20 di Rugby – Scozia-Inghilterra (Sky Sport Mix)
- 20:30 Eurolega – Olimpia Milano-Dubai (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional – Independiente-Lanus (Sportitalia)
- 16:25 Saudi League – Al Hilal-Al Ettifaq (Sportitalia)
- 18:30 Saudi League – Al Ittihad-Al Fayha (Sportitalia)
- 20:30 Bundesliga – Borussia Dortmund-Mainz (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A, 25ª Giornata – Pisa-Milan (DAZN)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:15 Programma gare (Rai 2)
- 11:00 Programma gare (Rai 2)
- 12:10 Programma gare (Rai Sport)
- 13:35 Programma gare (Rai 2)
- 16:40 Programma gare (Rai Sport)
- 18:10 Programma gare (Rai 2)
- 21:00 Programma gare (Rai 2)
Tennis
- 13:00 ATP & WTA – vari incontri (Sky Sport Tennis)
- 16:00 1a Semifinale – sport arena (Sky Sport Arena)
- 18:00 2a Semifinale – sport arena (Sky Sport Arena)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.