Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 marzo: serie A, Indian Wells, Tirreno-Adriatico e Paralimpiadi

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto con tante discipline da seguire in diretta televisiva. Gli appassionati di calcio avranno numerose opzioni, dalle partite di Serie A e Serie B, alla Bundesliga e Ligue 1, con il grande match Torino-Parma in evidenza. Nel basket, spiccano gli incontri di Eurolega con Olimpia Milano protagonista contro Maccabi Tel Aviv e Barcellona che sfida Hapoel Tel Aviv. Chi ama il tennis potrà invece seguire le semifinali dell’ATP Masters 1000 Indian Wells e le semifinali singolari donne del WTA 1000. Gli amanti del ciclismo godranno delle tappe della Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza, in onda su canali free. Spazio anche all’automobilismo con il GP di Cina, valido per la Formula 1, trasmesso sia in chiaro che su pay TV. Infine, non mancano le sessioni di pallanuoto maschile delle Serie A1 e le competizioni delle Paralimpiadi Invernali. Il variegato programma garantisce dunque un’offerta per tutti gli sportivi, con eventi in diretta su numerose emittenti tra cui Sky, DAZN, Rai Sport ed Eurosport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 04:00 GP Cina – Circuito di Shanghai (Sky Sport F1, TV8, Sky Sport 1)
Basket
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:30 Eurolega: Barcellona-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Arena)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Estudiantes-Lanus (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Greuther Furth-Elversberg (Sky Sport Mix)
- 20:00 Saudi League: Al Qadsiah-Al Ahli (Sportitalia)
- 20:30 Serie B: Modena-Spezia (DAZN)
- 20:30 Bundesliga: Borussia Moenchengladbach-St. Pauli (Sky Sport Max)
- 20:45 Ligue 1: Olympique Marsiglia-Auxerre (Sky Sport Mix)
- 20:45 Serie A: Torino-Parma (Sky, DAZN, Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 13:05 Tirreno-Adriatico, 5a tappa Marotta-Mombaroccio (Eurosport 2)
- 15:00 Tirreno-Adriatico, 5a tappa Marotta-Mombaroccio (Rai 2)
- 15:45 Parigi-Nizza, 6a tappa (Eurosport 2)
Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:45 Eventi (Rai 2)
- 10:45 Eventi (Rai Sport)
- 11:00 Eventi (Rai 2)
- 18:30 Eventi (Rai Sport)
Pallanuoto Maschile
- 21:00 Serie A1: Brescia-Savona (Rai Sport)
Tennis
- 00:00 WTA 1000 Indian Wells, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 02:00 WTA 1000 Indian Wells, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 19:00 ATP Masters 1000 Indian Wells, 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 21:00 ATP Masters 1000 Indian Wells, 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)
