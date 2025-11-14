Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 14 novembre 2025: Sinner sfida Shelton e le qualificazioni Mondiali

Un’intensa giornata di sport ci attende oggi sulle reti italiane, con un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili dedicati a diverse discipline. Tra gli eventi di spicco troviamo competizioni di basket, con la prestigiosa Eurolega che propone sfide ad alto livello come quella tra Olimpia Milano e Olympiacos, oltre a Barcellona contro Virtus Bologna. Il calcio accende la serata con le qualificazioni agli Europei U21 2027 e ai Mondiali 2026: attenzione a Polonia-Italia e Finlandia-Malta, trasmesse su Rai Sport e Sky Sport Calcio. Il tennis è protagonista con l’ATP Finals Torino 2025, che regalerà spettacolo con match di singolare e doppio, trasmessi sia in chiaro su Rai 2 che sulle piattaforme a pagamento di Sky Sport. Da non perdere anche la pallanuoto femminile, con Padova impegnata contro Trieste in Serie A1, mentre il calcio a 5 maschile vede L84 Torino affrontare Roma in Serie A Futsal. Infine la pallacanestro femminile propone un avvincente Italia-Spagna nel Torneo Internacional De La Linea. Una giornata molto variegata che soddisferà gli appassionati di ogni genere sportivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano – Olympiacos (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:30 Eurolega: Barcellona – Virtus Bologna (Sky Sport Arena)
Basket Femminile
- 18:45 Torneo Internacional De La Linea: Italia – Spagna (Sky Sport Max)
Calcio
- 16:00 Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia – Italia (Rai 3)
- 20:45 Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia – Italia (Rai Sport)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia – Malta (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie C: Arezzo – Bra (Sky Sport Max)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: L84 Torino – Roma (Sky Sport Mix)
Pallanuoto Femminile
- 19:30 Serie A1: Padova – Trieste (Rai Sport)
Tennis
- 11:30 ATP Finals Torino 2025, Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 14:00 ATP Finals Torino 2025, Singles R.R. Sess. Diurna: Sinner – Shelton (Rai 2), (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 18:00 ATP Finals Torino 2025, Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 20:30 ATP Finals Torino 2025, Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.