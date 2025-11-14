Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 14 novembre 2025: Sinner sfida Shelton e le qualificazioni Mondiali

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Un’intensa giornata di sport ci attende oggi sulle reti italiane, con un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili dedicati a diverse discipline. Tra gli eventi di spicco troviamo competizioni di basket, con la prestigiosa Eurolega che propone sfide ad alto livello come quella tra Olimpia Milano e Olympiacos, oltre a Barcellona contro Virtus Bologna. Il calcio accende la serata con le qualificazioni agli Europei U21 2027 e ai Mondiali 2026: attenzione a Polonia-Italia e Finlandia-Malta, trasmesse su Rai Sport e Sky Sport Calcio. Il tennis è protagonista con l’ATP Finals Torino 2025, che regalerà spettacolo con match di singolare e doppio, trasmessi sia in chiaro su Rai 2 che sulle piattaforme a pagamento di Sky Sport. Da non perdere anche la pallanuoto femminile, con Padova impegnata contro Trieste in Serie A1, mentre il calcio a 5 maschile vede L84 Torino affrontare Roma in Serie A Futsal. Infine la pallacanestro femminile propone un avvincente Italia-Spagna nel Torneo Internacional De La Linea. Una giornata molto variegata che soddisferà gli appassionati di ogni genere sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Eurolega: Olimpia Milano – Olympiacos (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

20:30 Eurolega: Barcellona – Virtus Bologna (Sky Sport Arena)

Basket Femminile

18:45 Torneo Internacional De La Linea: Italia – Spagna (Sky Sport Max)

Calcio

16:00 Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia – Italia (Rai 3)

20:45 Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia – Italia (Rai Sport)

18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia – Malta (Sky Sport Calcio)

20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)

20:45 Serie C: Arezzo – Bra (Sky Sport Max)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: L84 Torino – Roma (Sky Sport Mix)

Pallanuoto Femminile

19:30 Serie A1: Padova – Trieste (Rai Sport)

Tennis

11:30 ATP Finals Torino 2025, Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

14:00 ATP Finals Torino 2025, Singles R.R. Sess. Diurna: Sinner – Shelton (Rai 2), (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

18:00 ATP Finals Torino 2025, Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

20:30 ATP Finals Torino 2025, Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis)

