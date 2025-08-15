Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 15 agosto 2025: Coppa Italia ed Atp Cincinnati

Oggi tante emozioni garantite con calcio, tennis, ciclismo e ciclismo femminile live sulle principali emittenti.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, tennis, ciclismo e ciclismo femminile. Sul campo da gioco si disputa la Primera División Argentina con la sfida tra Racing Avellaneda e Tigre, trasmessa in chiaro su Sportitalia. Di grande interesse anche la Coppa Italia, con match serali molto combattuti come Empoli-Reggiana, Sassuolo-Catanzaro, Lecce-Juve Stabia e Genoa-Vicenza, visibili sia in chiaro che su piattaforme a pagamento come Mediaset Infinity. In contemporanea, la Premier League propone l’incontro Liverpool-Bournemouth su Sky Sport Calcio.

Nel mondo del tennis, continua il vivo spettacolo dei quarti di finale dei tornei ATP e WTA 1000 di Cincinnati, con appuntamenti distribuiti sulla lunga giornata tra Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. Spostandoci sulle due ruote, il ciclismo femminile presenta la 1a tappa del Giro di Romandia, mentre il ciclismo maschile è protagonista con la 2a tappa del Giro della Repubblica Ceca e la 4a tappa del Giro di Danimarca, tutti in diretta su Eurosport 2 in chiaro. Una giornata intensa che farà felici tutti gli appassionati grazie a una ricca offerta di eventi sportivi in diretta tv, tra discipline e competizioni diverse.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

02:00 Primera División Argentina: Racing Avellaneda – Tigre (Sportitalia, in chiaro)

Primera División Argentina: Racing Avellaneda – Tigre (Sportitalia, in chiaro) 18:00 Coppa Italia: Empoli – Reggiana (Mediaset Infinity, a pagamento)

Coppa Italia: Empoli – Reggiana (Mediaset Infinity, a pagamento) 18:00 Coppa Italia: Empoli – Reggiana (20, in chiaro)

Coppa Italia: Empoli – Reggiana (20, in chiaro) 18:30 Coppa Italia: Sassuolo – Catanzaro (Mediaset Infinity, a pagamento)

Coppa Italia: Sassuolo – Catanzaro (Mediaset Infinity, a pagamento) 18:30 Coppa Italia: Sassuolo – Catanzaro (Italia 1, in chiaro)

Coppa Italia: Sassuolo – Catanzaro (Italia 1, in chiaro) 19:00 LaLiga: Girona – Rayo Vallecano (Dazn, a pagamento)

LaLiga: Girona – Rayo Vallecano (Dazn, a pagamento) 20:45 Coppa Italia: Lecce – Juve Stabia (Mediaset Infinity, a pagamento)

Coppa Italia: Lecce – Juve Stabia (Mediaset Infinity, a pagamento) 20:45 Coppa Italia: Lecce – Juve Stabia (20, in chiaro)

Coppa Italia: Lecce – Juve Stabia (20, in chiaro) 20:55 Premier League: Liverpool – Bournemouth (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Premier League: Liverpool – Bournemouth (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:15 Coppa Italia: Genoa – Vicenza (Mediaset Infinity, a pagamento)

Coppa Italia: Genoa – Vicenza (Mediaset Infinity, a pagamento) 21:15 Coppa Italia: Genoa – Vicenza (Italia 1, in chiaro)

Coppa Italia: Genoa – Vicenza (Italia 1, in chiaro) 21:30 LaLiga: Villarreal – Real Oviedo (Dazn, a pagamento)

Ciclismo

14:30 Giro della Repubblica Ceca – 2a Tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Giro della Repubblica Ceca – 2a Tappa (Eurosport 2, in chiaro) 16:00 Giro di Danimarca – 4a Tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Ciclismo Femminile

13:00 Giro di Romandia – 1a Tappa (Eurosport 2, in chiaro)

Tennis

01:00 ATP 1000 Cincinnati – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

ATP 1000 Cincinnati – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento) 02:30 WTA 1000 Cincinnati – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Cincinnati – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento) 17:00 WTA 1000 Cincinnati – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Cincinnati – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento) 19:00 WTA 1000 Cincinnati – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Cincinnati – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento) 21:00 ATP 1000 Cincinnati – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

ATP 1000 Cincinnati – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento) 22:30 WTA 1000 Cincinnati – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

WTA 1000 Cincinnati – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento) 23:00 WTA 1000 Cincinnati – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

