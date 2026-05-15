Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 15 maggio: la semifinale di Sinner e il Giro sul Blockhaus

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo, pallanuoto maschile, pallavolo femminile e tennis. Il calcio vede protagonista la partita Primavera 1 Lazio-Cesena, in onda su Sportitalia, mentre gli amanti del ciclismo potranno seguire la 7a tappa del Giro d’Italia trasmessa su diversi canali, tra cui Eurosport, Rai Sport e Rai 2. La pallanuoto maschile propone l’incontro di Serie A1 tra Trieste e Brescia, disponibile su Rai Sport. Parlando di pallavolo femminile, c’è la partita amichevole Italia-Francia da non perdere, con diretta su Rai Sport e Sky Sport 1. Gli appassionati di tennis hanno a disposizione un ricco programma con semifinali di singolare e doppio sia dell’ATP 1000 che del WTA 1000 di Roma, trasmesse su TV8 e su canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, alcuni dei quali a pagamento. Una varietà di sport e competizioni che garantisce intrattenimento per tutti i gusti, con opzioni per tutte le fasce orarie della giornata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

11:00 Primavera 1: Lazio-Cesena (Sportitalia)

Ciclismo

10:30 Giro d’Italia – 7a tappa: Formia-Blockhaus (Eurosport)

Giro d’Italia – 7a tappa: Formia-Blockhaus (Eurosport) 10:45 Giro d’Italia – 7a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 7a tappa: Prima Diretta (Rai Sport) 14:05 Giro d’Italia – 7a tappa: Formia-Blockhaus (Rai 2)

Pallanuoto Maschile

19:00 Serie A1: Trieste-Brescia (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

21:00 Amichevole: Italia-Francia (Rai Sport)

Amichevole: Italia-Francia (Rai Sport) 21:00 Amichevole: Italia-Francia (Sky Sport 1, pay)

Tennis

13:30 WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay) 13:30 WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport 1, pay) 15:30 ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (TV8)

ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (TV8) 15:30 ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 15:30 ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 19:00 ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (TV8)

ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (TV8) 19:00 ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 19:00 ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 20:30 WTA 1000 Roma – 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis, pay)

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