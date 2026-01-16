Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 16 gennaio: anticipi serie A e serie B e Super G maschile

Una giornata ricca di grandi appuntamenti quella di oggi nel mondo dello sport. Gli appassionati potranno seguire in diretta numerosi eventi di alto livello, toccando discipline come basket, calcio, tennis, sci alpino e pallamano maschile. Tra le occasioni più interessanti, spiccano diverse partite di Serie A e Eurolega, oltre a diversi appuntamenti con tornei di tennis e competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino. Particolarmente ricca la programmazione calcistica, con match in Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga, Ligue 1 e Saudi League, trasmessi su piattaforme sia pay che free. Da non perdere anche le sfide della pallamano maschile agli Europei 2026, su Sky Sport e Sky Sport Arena. Il tutto, disponibile su un ventaglio di canali tra cui Sky, Dazn, Eurosport, Rai Sport e Sportitalia, per non perdere nemmeno un minuto di sport di qualità.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 03:30 NBA: Houston-Minnesota (Sky Sport Basket, pay)
- 18:45 Eurolega: Fenerbahce-Valencia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Eurolega: Real Madrid-Barcellona (Sky Sport Mix, Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Lazio-Sassuolo (Sportitalia, free)
- 14:00 Primavera 1: Milan-Fiorentina (Sportitalia, free)
- 18:30 Saudi League: Al Ittihad-Al Ettifaq (Sportitalia, free)
- 18:00 Pallamano maschile (Europei 2026): Italia-Islanda (Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie B: Sampdoria-Virtus Entella (Dazn, pay)
- 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Arezzo (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Bundesliga: Werder Brema-Eintracht Francoforte (Sky Sport Max, pay)
- 20:45 Serie A: Pisa-Atalanta (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn; pay)
- 21:00 Ligue 1: PSG-Lille (Sky Sport Arena, pay)
Sci Alpino
- 12:30 Coppa del Mondo: Wengen. SuperG M (Eurosport, Rai Sport, free)
Pallamano maschile
- 18:00 Europei 2026: Italia-Islanda (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)
Tennis
- 02:00 ATP 250 Auckland: Finale (Sky Sport 1, pay)
- 03:00 WTA 250 Hobart: (Sky Sport Arena, pay)
- 03:00 WTA 500 Adelaide: Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 05:30 ATP 250 Adelaide: Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 09:00 ATP 250 Adelaide: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
