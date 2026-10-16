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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre: anticipi di A e B, Bundesliga ed Eurolega basket

Tennis, ciclismo, calcio e basket: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv di oggi, venerdì 16 ottobre

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Redazione

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Una giornata ricca di appuntamenti sportivi in diretta, con eventi distribuiti dalla mattina fino alla prima serata. Gli appassionati di tennis potranno seguire i quarti di finale dei tornei di Shanghai e Wuhan, con incontri in programma già dalle 7. Spazio anche al ciclismo: a Shanghai si disputa la terza giornata dei Mondiali su pista, trasmessa su due emittenti, mentre l’Eneco Tour propone la terza tappa della gara femminile. Nel pomeriggio il calcio propone Parma-Bologna di Primavera 1 e Al Riyadh-Al Hilal nella Saudi League. In serata il calendario si fa particolarmente fitto: in Serie A il Frosinone affronta il Sassuolo, mentre in Serie B l’Hellas Verona ospita il Catanzaro. In programma anche due incontri di Serie C e le sfide di Bundesliga e Bundesliga 2. Per il basket, riflettori sull’Eurolega con Barcellona-Olympiacos e Virtus Bologna-Baskonia Vitoria Gasteiz. Di seguito tutti gli eventi trasmessi oggi in diretta, con orari e canali televisivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 20.30 Eurolega: Barcellona-Olympiacos (Sky Sport Max)
  • 20.30 Eurolega: Virtus Bologna-Baskonia Vitoria Gasteiz (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

CALCIO

  • 15.00 Primavera 1: Parma-Bologna (Sportitalia)
  • 17.00 Saudi League: Al Riyadh-Al Hilal (Sportitalia)
  • 18.30 Bundesliga 2: Cottbus-Norimberga (Sky Sport Arena)
  • 20.30 Serie B: Hellas Verona-Catanzaro (Dazn)
  • 20.30 Serie C: Pro Vercelli-Lecco (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Serie C: Livorno-Grosseto (Sky Sport Arena)
  • 20.30 Bundesliga: Eintracht-Colonia (Sky Sport Calcio)
  • 20.45 Serie A: Frosinone-Sassuolo (Dazn)

CICLISMO FEMMINILE

  • 10.25 Eneco Tour: 3a tappa (Eurosport)

CICLISMO SU PISTA

  • 10.40 Mondiali Shanghai 2026: 3a giornata (Rai Sport)
  • 10.55 Mondiali Shanghai 2026: 3a giornata (Eurosport 2)

TENNIS

  • 7.00 ATP Masters 1000 Shanghai: 2° quarto di finale (Sky Sport Tennis)
  • 7.00 WTA 1000 Wuhan: 2° quarto di finale (Sky Sport Max)
  • 8.30 ATP Masters 1000 Shanghai: 3° quarto di finale (Sky Sport 1)
  • 9.00 WTA 1000 Wuhan: 3° quarto di finale (Sky Sport Max)
  • 12.00 ATP Masters 1000 Shanghai: 4° quarto di finale (Sky Sport 1)
  • 13.00 WTA 1000 Wuhan: 4° quarto di finale (Sky Sport Max)
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