Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre: anticipi di A e B, Bundesliga ed Eurolega basket

Tennis, ciclismo, calcio e basket: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv di oggi, venerdì 16 ottobre

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Una giornata ricca di appuntamenti sportivi in diretta, con eventi distribuiti dalla mattina fino alla prima serata. Gli appassionati di tennis potranno seguire i quarti di finale dei tornei di Shanghai e Wuhan, con incontri in programma già dalle 7. Spazio anche al ciclismo: a Shanghai si disputa la terza giornata dei Mondiali su pista, trasmessa su due emittenti, mentre l’Eneco Tour propone la terza tappa della gara femminile. Nel pomeriggio il calcio propone Parma-Bologna di Primavera 1 e Al Riyadh-Al Hilal nella Saudi League. In serata il calendario si fa particolarmente fitto: in Serie A il Frosinone affronta il Sassuolo, mentre in Serie B l’Hellas Verona ospita il Catanzaro. In programma anche due incontri di Serie C e le sfide di Bundesliga e Bundesliga 2. Per il basket, riflettori sull’Eurolega con Barcellona-Olympiacos e Virtus Bologna-Baskonia Vitoria Gasteiz. Di seguito tutti gli eventi trasmessi oggi in diretta, con orari e canali televisivi.