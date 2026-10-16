Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre: anticipi di A e B, Bundesliga ed Eurolega basket

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi in diretta, con eventi distribuiti dalla mattina fino alla prima serata. Gli appassionati di tennis potranno seguire i quarti di finale dei tornei di Shanghai e Wuhan, con incontri in programma già dalle 7. Spazio anche al ciclismo: a Shanghai si disputa la terza giornata dei Mondiali su pista, trasmessa su due emittenti, mentre l’Eneco Tour propone la terza tappa della gara femminile. Nel pomeriggio il calcio propone Parma-Bologna di Primavera 1 e Al Riyadh-Al Hilal nella Saudi League. In serata il calendario si fa particolarmente fitto: in Serie A il Frosinone affronta il Sassuolo, mentre in Serie B l’Hellas Verona ospita il Catanzaro. In programma anche due incontri di Serie C e le sfide di Bundesliga e Bundesliga 2. Per il basket, riflettori sull’Eurolega con Barcellona-Olympiacos e Virtus Bologna-Baskonia Vitoria Gasteiz. Di seguito tutti gli eventi trasmessi oggi in diretta, con orari e canali televisivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.