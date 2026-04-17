Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 17 aprile: Inter-Cagliari, Samp-Monza e tanto tennis

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi su tv e piattaforme streaming

La giornata odierna è ricca di appuntamenti con il calcio, che propone una serie di partite importanti in diversi campionati come la Serie A, la Serie B, la Bundesliga e la Bundesliga 2. Spicca fra tutte la partita Inter-Cagliari, trasmessa su diversi canali pay per view, mentre da non perdere è anche il match Sampdoria-Monza di Serie B. Gli appassionati di ciclismo possono seguire la Freccia del Brabante e la 4a tappa dell’O Gran Camiño, entrambe in chiaro su Eurosport.

Il tennis è presente con numerosi appuntamenti dell’ATP & WTA sui canali Sky Sport dedicati, garantendo agli amanti della racchetta molti contenuti di qualità. Da segnalare anche le competizioni di nuoto, con i Campionati Italiani Primaverili di Riccione, e una partita di pallanuoto maschile Serie A1 tra Florentia e Canottieri Napoli, entrambe trasmesse in chiaro su Rai Sport. Il basket propone la partita di Serie A2 Cividale-Rimini, mentre gli appassionati di rugby potranno seguire il match United Rugby Championship tra Edinburgh e Zebre Parma, in onda su Sky Sport Arena.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:45 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport, free)

Calcio

14:00 UEFA Youth League (Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Youth League (Sky Sport Calcio, pay) 18:30 Serie A: Sassuolo-Como (Dazn, pay)

Serie A: Sassuolo-Como (Dazn, pay) 18:30 Bundesliga 2: Elversberg-Karlsruhe (Sky Sport Arena, pay)

Bundesliga 2: Elversberg-Karlsruhe (Sky Sport Arena, pay) 20:30 Bundesliga: St. Pauli-Colonia (Sky Sport Mix, pay)

Bundesliga: St. Pauli-Colonia (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie B: Sampdoria-Monza (Dazn, pay)

Serie B: Sampdoria-Monza (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Inter-Cagliari (Sky, pay)

Serie A: Inter-Cagliari (Sky, pay) 20:45 Serie A: Inter-Cagliari (Dazn, pay)

Serie A: Inter-Cagliari (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Inter-Cagliari (Sky Sport 1, pay)

Serie A: Inter-Cagliari (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A: Inter-Cagliari (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:30 O Gran Camiño, 4a tappa (Eurosport, free)

O Gran Camiño, 4a tappa (Eurosport, free) 15:30 Freccia del Brabante (Eurosport, free)

Nuoto

17:15 Campionati Italiani Primaverili Riccione 2026 (Rai Sport, free)

Pallanuoto Maschile

19:15 Serie A1: Florentia-Canottieri Napoli (Rai Sport, free)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Edinburgh-Zebre Parma (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)