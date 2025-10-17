Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025: F1 Gp Usa, Entella-Sampdoria ed Eurolega basket

La giornata di venerdì 17 ottobre 2025 presenta un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di automobilismo, basket, calcio, ciclismo, rugby e tennis. Numerosi eventi di rilievo sono in programma su emittenti sia in chiaro che a pagamento, offrendo la possibilità di seguire competizioni di alto livello e manifestazioni storiche. La Formula 1, con il GP Stati Uniti dal celebre Circuito delle Americhe, è uno degli appuntamenti principali, trasmesso da Sky Sport F1 e Sky Sport 1, entrambi canali pay. Anche gli appassionati di basket potranno godersi le sfide di Eurolega con due partite trasmesse su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, mentre per il calcio non mancano incontri di vari campionati, tra cui Serie B, Serie C, Bundesliga 2 e Ligue 1, disponibili principalmente su DAZN e Sky Sport Calcio. Per chi segue invece il tennis, la giornata è ricca di match ATP & WTA con diverse trasmissioni su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Infine, il ciclismo propone la 3a tappa del Tour of Holland su Eurosport, a visione libera. E per gli appassionati di rugby, la sfida United Rugby Championship fra Edimburgh e Benetton Treviso sarà visibile su Sky Sport Max. Un palinsesto davvero completo, che soddisferà tutti i gusti e regalerà emozioni a ogni tifoso.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 23:30 Formula 1, GP Stati Uniti – Circuito delle Americhe (Sky Sport F1, Sky Sport 1) [pay]
Basket
- 20:00 Eurolega, Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) [pay]
- 20:45 Eurolega, Baskonia-Partizan (Sky Sport Mix) [pay]
Calcio
- 18:30 Bundesliga 2, Hannover-Schalke (Sky Sport Calcio) [pay]
- 20:30 Serie B, Virtus Entella-Sampdoria (Dazn) [pay]
- 20:30 Serie C, Alcione Milano-Inter U23 (Sky Sport Calcio) [pay]
- 20:45 Ligue 1, PSG-Strasburgo (Sky Sport Arena) [pay]
Ciclismo
- 14:00 Tour of Holland, 3a tappa (Eurosport) [gratuito]
Rugby
- 20:45 United Rugby Championship, Edimburgh-Benetton Treviso (Sky Sport Max) [pay]
Tennis
- 05:00 WTA 250 Osaka, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) [pay]
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max) [pay]
- 08:15 ATP & WTA (Sky Sport 1) [pay]
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.