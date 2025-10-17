Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025: F1 Gp Usa, Entella-Sampdoria ed Eurolega basket

Scopri gli eventi sportivi più importanti trasmessi oggi in diretta televisiva su vari canali.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di venerdì 17 ottobre 2025 presenta un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di automobilismo, basket, calcio, ciclismo, rugby e tennis. Numerosi eventi di rilievo sono in programma su emittenti sia in chiaro che a pagamento, offrendo la possibilità di seguire competizioni di alto livello e manifestazioni storiche. La Formula 1, con il GP Stati Uniti dal celebre Circuito delle Americhe, è uno degli appuntamenti principali, trasmesso da Sky Sport F1 e Sky Sport 1, entrambi canali pay. Anche gli appassionati di basket potranno godersi le sfide di Eurolega con due partite trasmesse su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, mentre per il calcio non mancano incontri di vari campionati, tra cui Serie B, Serie C, Bundesliga 2 e Ligue 1, disponibili principalmente su DAZN e Sky Sport Calcio. Per chi segue invece il tennis, la giornata è ricca di match ATP & WTA con diverse trasmissioni su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Infine, il ciclismo propone la 3a tappa del Tour of Holland su Eurosport, a visione libera. E per gli appassionati di rugby, la sfida United Rugby Championship fra Edimburgh e Benetton Treviso sarà visibile su Sky Sport Max. Un palinsesto davvero completo, che soddisferà tutti i gusti e regalerà emozioni a ogni tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

23:30 Formula 1, GP Stati Uniti – Circuito delle Americhe (Sky Sport F1, Sky Sport 1) [pay]

Basket

20:00 Eurolega, Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) [pay]

Eurolega, Lyon Villeurbanne-Virtus Olidata Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) [pay] 20:45 Eurolega, Baskonia-Partizan (Sky Sport Mix) [pay]

Calcio

18:30 Bundesliga 2, Hannover-Schalke (Sky Sport Calcio) [pay]

Bundesliga 2, Hannover-Schalke (Sky Sport Calcio) [pay] 20:30 Serie B, Virtus Entella-Sampdoria (Dazn) [pay]

Serie B, Virtus Entella-Sampdoria (Dazn) [pay] 20:30 Serie C, Alcione Milano-Inter U23 (Sky Sport Calcio) [pay]

Serie C, Alcione Milano-Inter U23 (Sky Sport Calcio) [pay] 20:45 Ligue 1, PSG-Strasburgo (Sky Sport Arena) [pay]

Ciclismo

14:00 Tour of Holland, 3a tappa (Eurosport) [gratuito]

Rugby

20:45 United Rugby Championship, Edimburgh-Benetton Treviso (Sky Sport Max) [pay]

Tennis

05:00 WTA 250 Osaka, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) [pay]

WTA 250 Osaka, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) [pay] 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max) [pay]

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max) [pay] 08:15 ATP & WTA (Sky Sport 1) [pay]

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp