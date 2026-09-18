Scopri la diretta degli eventi di ciclismo, calcio, basket, tennis e pallavolo femminile in onda oggi

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La giornata odierna propone un ricco palinsesto ricco di grandi appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, ciclismo, tennis e non solo. Il ciclismo fa la parte del leone con la 4a tappa del Giro d’Abruzzo e la 3a tappa del Giro del Lussemburgo, entrambe visibili su Eurosport e Rai Sport in chiaro. Calcio protagonista con partite di Serie A, Serie B, Bundesliga e campionati femminili, offrendo match interessanti come Monza-Sassuolo e Juve Stabia-Cesena, trasmessi su varie emittenti.

Chi ama il basket non può perdersi la Eurolega Supercup che vede scendere in campo squadre di rilievo come Olympiacos, Fenerbahce e Real Madrid, con dirette su Sky Sport 1 e Sky Sport Basket. Per gli appassionati di tennis, la giornata è dedicata alle semifinali del WTA 500 di Guadalajara e all’ATP & WTA, tutte trasmesse da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. La pallavolo femminile propone invece il Trofeo Mimmo Fusco con partite in chiaro su Rai Sport. Una giornata intensa e ricca di emozioni sportive da seguire comodamente in TV o in streaming.