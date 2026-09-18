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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 18 settembre 2026: Monza-Sassuolo apre la giornata di Serie A

Scopri la diretta degli eventi di ciclismo, calcio, basket, tennis e pallavolo femminile in onda oggi

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Redazione

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La giornata odierna propone un ricco palinsesto ricco di grandi appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, ciclismo, tennis e non solo. Il ciclismo fa la parte del leone con la 4a tappa del Giro d’Abruzzo e la 3a tappa del Giro del Lussemburgo, entrambe visibili su Eurosport e Rai Sport in chiaro. Calcio protagonista con partite di Serie A, Serie B, Bundesliga e campionati femminili, offrendo match interessanti come Monza-Sassuolo e Juve Stabia-Cesena, trasmessi su varie emittenti.

Chi ama il basket non può perdersi la Eurolega Supercup che vede scendere in campo squadre di rilievo come Olympiacos, Fenerbahce e Real Madrid, con dirette su Sky Sport 1 e Sky Sport Basket. Per gli appassionati di tennis, la giornata è dedicata alle semifinali del WTA 500 di Guadalajara e all’ATP & WTA, tutte trasmesse da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. La pallavolo femminile propone invece il Trofeo Mimmo Fusco con partite in chiaro su Rai Sport. Una giornata intensa e ricca di emozioni sportive da seguire comodamente in TV o in streaming.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 16:00 Eurolega Supercup: Olympiacos-Fenerbahce (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 19:00 Eurolega Supercup: Real Madrid-Dubai Basketball (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

  • 15:00 Primavera 1: Albinoleffe-Cesena (Sportitalia)
  • 18:00 FA Women's Super League: Manchester City-London City L. (Sky Sport Mix)
  • 20:30 Serie B: Juve Stabia-Cesena (Dazn)
  • 20:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Union Berlino (Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A: Monza-Sassuolo (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 20:30 Calcio a 5 Maschile Serie A Futsal: L84 Torino-Roma 1927 (Sky Sport Max)
  • 21:00 Premier League: Brentford-Chelsea (Sky Sport 1)

Ciclismo

  • 13:35 Giro d'Abruzzo - 4a tappa Silvi-Controguerra (Eurosport, Rai Sport)
  • 17:30 Giro del Lussemburgo - 3a tappa (Eurosport)

Pallavolo Femminile

  • 16:00 Trofeo Mimmo Fusco: Casalmaggiore-Club Italia (Rai Sport)
  • 18:15 Trofeo Mimmo Fusco: Busto Arsizio-Brescia (Rai Sport)

Tennis

  • 01:00 WTA 500 Guadalajara - 1a Semifinale (Sky Sport 1)
  • 03:00 WTA 500 Guadalajara - 2a Semifinale (Sky Sport 1)
  • 03:00 WTA 500 Guadalajara - Semifinale 1 (Sky Sport Tennis)
  • 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
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