Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 19 dicembre: Supercoppa, Bari-Catanzaro di B e Super G maschile

Una giornata ricca di emozioni per gli appassionati di Calcio, Tennis, Basket e Sci Alpino con numerosi eventi in programma sulle principali emittenti italiane. Il calcio offre un palinsesto di tutto rispetto, con partite di Supercoppa Italiana come Bologna-Inter, sfide della Serie B, Serie C, Bundesliga e Bundesliga 2 trasmesse su canali pay come Mediaset Infinity, Sky Sport e DAZN, ma anche in chiaro su Italia 1 e Sportitalia. Sul fronte del tennis, grande attenzione per le Next Gen ATP Finals, con diversi match del Round Robin in onda su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, garantendo una copertura completa agli appassionati. Anche il basket non è da meno, con sfide della Eurolega e della Serie A2 trasmesse in pay e in chiaro su Rai Sport e Sky Sport Basket. Infine, lo sci alpino propone il Super G maschile di Val Gardena, con una triplice copertura che include Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport, assicurando visibilità a tutti gli amanti della neve. Questa combinazione di eventi offre un palcoscenico ideale per godersi una giornata di sport in TV senza precedenti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:45 Eurolega: Stella Rossa-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:45 Serie A2: Livorno-Mestre (Rai Sport)
Calcio
- 18:30 Saudi League: Al Taawoun-Al Hilal (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Paderborn-Darmstadt (Sky Sport Mix)
- 20:00 Supercoppa Italiana: Bologna-Inter (Mediaset Infinity, Italia 1)
- 20:30 Serie B: Bari-Catanzaro (Dazn)
- 20:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Serie C: Audace Cerignola-Benevento (Sky Sport Arena)
- 20:30 Serie C: Cosenza-Cavese (Sky Sport Max)
Sci Alpino
- 11:30 Coppa del Mondo: Val Gardena. Super G M (Eurosport, Rai 2)
- 13:00 Coppa del Mondo: Val Gardena. Super G M (Rai Sport)
Tennis
- 12:00 Next Gen ATP Finals: Singles Round Robin Match 1 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 13:30 Next Gen ATP Finals: Singles Round Robin Match 2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 17:00 Next Gen ATP Finals: Singles Round Robin Match 3 (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 18:30 Next Gen ATP Finals: Singles Round Robin Match 4 (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.