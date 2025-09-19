Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 19 settembre 2025: Lecce-Cagliari, libere F1 e Mondiali di atletica

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

Il palinsesto sportivo di oggi offre un ricco ventaglio di appuntamenti per tutti gli appassionati. Protagonisti assoluti di questa giornata sono senza dubbio Atletica Leggera, Ciclismo, Calcio, Rugby Femminile e Tennis. Il grande spettacolo dell’Atletica Leggera con i Mondiali Tokyo 2025 si divide tra sessioni diurne e serali, trasmesse in chiaro da Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport. Il Ciclismo viene invece raccontato dagli appassionanti sviluppi delle tappe del Giro di Slovacchia e del Giro del Lussemburgo, entrambe visibili su Eurosport 2. Sul fronte del Calcio, l’offerta è molto ampia e spazia dalla Saudi League su Sportitalia, passando per le sfide di Serie A (Lecce-Cagliari= e Serie B in esclusiva DAZN fino alle partite di Serie C su Sky Sport e Sky Sport Mix. C’è anche la F1 con le prime libere del Gp di Baku. Gli incontri dal vivo si intrecciano con le emozioni del Rugby Femminile, con la Coppa del Mondo Inghilterra 2025 trasmessa da Rai Sport, e con l’intensità del Tennis, in cui gli ATP & WTA sono protagonisti assoluti su Sky Sport e Sky Sport Arena, con le fasi finali del torneo WTA 500 Korea. Una giornata ricca di sport e tv per tutti i gusti e tutte le passioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

ATLETICA LEGGERA

00:25 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione diurna) (Rai 2)

Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione diurna) (Rai 2) 00:30 Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione diurna) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025 – 8a giornata (Sessione diurna) (Eurosport) 10:30 Mondiali Tokyo 2025 – 7a giornata (Sessione serale) (Eurosport)

Mondiali Tokyo 2025 – 7a giornata (Sessione serale) (Eurosport) 10:30 Mondiali Tokyo 2025 – 7a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)

Mondiali Tokyo 2025 – 7a giornata (Sessione serale) (Rai Sport) 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 7a giornata (Sessione serale) (Rai 2)

F1, GP AZERBAIJAN

10.30 : F1 – Prove Libere 1

: F1 – Prove Libere 1 14: F1 – Prove Libere 2

CICLISMO

13:00 Giro di Slovacchia – 3a tappa (Eurosport 2)

Giro di Slovacchia – 3a tappa (Eurosport 2) 15:00 Giro del Lussemburgo – 3a tappa (Eurosport 2)

CALCIO

19:00 Serie B – Frosinone-Sudtirol (DAZN)

Serie B – Frosinone-Sudtirol (DAZN) 20:00 Saudi League – Al Ahli-Al Hilal (Sportitalia)

Saudi League – Al Ahli-Al Hilal (Sportitalia) 20:00 Rugby Femminile – Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Nuova Zelanda-Canada (Rai Sport)

Rugby Femminile – Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Nuova Zelanda-Canada (Rai Sport) 20:30 Serie C – Pontedera-Campobasso (Sky Sport Mix)

Serie C – Pontedera-Campobasso (Sky Sport Mix) 20:30 Serie C – Ravenna-Perugia (Sky Sport 1)

Serie C – Ravenna-Perugia (Sky Sport 1) 20:30 Serie C – Arezzo-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena)

Serie C – Arezzo-Guidonia Montecelio (Sky Sport Arena) 20:30 Bundesliga – Stoccarda-St. Pauli (Sky Sport Calcio)

Bundesliga – Stoccarda-St. Pauli (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A – Lecce-Cagliari (DAZN)

Serie A – Lecce-Cagliari (DAZN) 21:00 Serie B – Palermo-Bari (DAZN)

RUGBY FEMMINILE

20:00 Coppa del Mondo Inghilterra 2025 – Nuova Zelanda-Canada (Rai Sport)

TENNIS

06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Max) 07:00 WTA 500 Korea – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Korea – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena) 09:00 WTA 500 Korea – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Korea – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena) 12:00 WTA 500 Korea – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena)

WTA 500 Korea – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena) 14:00 WTA 500 Korea – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena)